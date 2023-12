Martita de Graná: "El que diga que una cómica no vale, que mire las entradas que vendo"

Martita de Graná (Granada, 1989) se subió al podio del humor en pleno confinamiento. Su naturalidad y el saber sacar punta de situaciones cotidianas la hacen única en un medio en el que los filtros para maquillar la realidad son una constantes. La cómica vive entre Madrid y Granada y está en plena gira de su nuevo espectáculo que lleva el nombre de ¡Martita sea! Esta noche y mañana visitará el Cartuja Center CITE (Sevilla), el sábado pasará por el Auditorio Maestro Padilla (Almería) y el 15 de diciembre por el Palacio de Congresos de su ciudad.

–Es difícil pillarla, no para quieta...¿En qué anda metida?

-Ahora mismo estoy centrada en la gira y lo que me salga. Grabé una serie hace un tiempo, pero ahora mismo estoy más tranquilita.

-En su nuevo espectáculo muestra cómo ha cambiado su vida en los últimos años. Es de las pocas personas que ha sacado algo realmente positivo del confinamiento.

-Creo que mucha gente ha sacado cosas buenas del confinamiento. Como no me pasó nada personal ni a mí ni a mi familia, lo recuerdo de buena manera por la enorme cantidad de gente que me conoció. Siempre pregunto en el show que quién me conoce desde el confinamiento y es verdad que muchísima gente lo hace desde ahí. Se que estoy en los teatros gracias a aquella época y me vino muy bien.

-Más allá de ser conocida, ¿qué otros aspectos han cambiado?

-Mi forma de vivir en todos los sentidos. Desde que en la calle la gente te mire, te pare o te haga fotos hasta la forma de ligar. También soy más afortunada en el plano económico al tener este trabajo. Lo cierto es que ha cambiado en muchos sentidos y de eso hablo en el espectáculo.

-Uno de sus temas estrella ha sido la soltería. ¿Sigue abordándolo?

-Sí. Cuento que estoy soltera y hago la reivindicación de que estarlo no es nada malo. A veces parece que lo es cuando llegas a una edad. Lo mismo sucede con tener hijos. Y la soltería, además de todo lo que engloba, es algo maravilloso.

-De hecho le ha dedicado una canción que acumula casi 130.000 escuchas solo en YouTube, ¿cómo nació?

-Si te soy sincera, siempre me ha apetecido cantar. No tengo buena voz pero sí oído. Viene de familia, porque mi abuelo era músico y es verdad que no se me da tan mal. Junto a la cantante María Peláe y su pareja, la también artista Alba Reig, hablamos de hacer una oda a la soltería y creamos esta maravillosa canción. Gusta mucho y encima la interpreto en el show justo al final. Me la escribieron ellas y la letra es preciosa.

-¿Tiene pensado investigar un poco más esta faceta musical?

-Pues sí. Estamos preparando otra canción, porque me gusta mucho. María, Alba y yo estamos creando una nueva composición que irá dedicada a mi madre.

-¿Hasta cuándo cree que cuestiones como la soltería, la soledad o la belleza seguirán siendo un lastre para las mujeres?

-No lo sé. Ojalá se acabe cuanto antes, pero creo que poco a poco toda va mejorando. Está muy guay que las personas que tenemos un poco de voz, en redes sociales o en los teatros, podamos ayudar a que, como dices, sea un lastre durante el menor tiempo posible. Aunque todavía nos queda.

-Tengo entendido que aborda la salud mental en su espectáculo.

-Hago una breve pasada en la que recalco que hay que tener cuidado, porque en este mundo parece todo muy bonito pero pasas tanto tiempo fuera de casa que, al final, tienes que cuidarte. La primera gira afectó a mi salud mental y, por eso, esta está organizada de otra manera y también la afronto de otro modo.

-No lo trata desde el humor.

-Hay muchas reivindicaciones en el show, que tienen un pequeño ápice de humor, pero son potentes y no las abordo desde este plano.

-Ahora vive en Madrid, ¿es necesario emigrar a la capital para abrirse hueco en la profesión?

-A mí no me ha hecho falta irme a Madrid, porque las redes sociales las puedes usar desde dónde quieras. Como mi trabajo principal es estar de gira, puedo irme viviendo donde sea. Me mudé, porque me apetecía conocer gente de este mundo y si me salen algunas cositas pequeñas puedo ir si estoy en la capital. Sí que es cierto que te abre más puertas que Granada.

-¿Cómo ve el panorama de la comedia femenina?

-Hay que seguir reivindicándolo, pero muchas veces no hace falta. Somos casi más mujeres que hombres haciendo comedia. Lo que hay que hacer es alzar la voz y demostrar. El que me diga que una mujer cómica no vale, que mire las entradas que estoy vendiendo.

-Las redes sociales que la han encumbrado reflejan las partes más idílicas de la vida de cualquiera. ¿Su elemento diferencial es precisamente el haberse alejado de este mundo de colores?

-Lo que gusta a la gente es mi naturalidad, pero es verdad que de vez en cuando he subido una foto arreglada y me han dejado de seguir. Soy cómica y no me importa hacer vídeos sin maquillar, pero hay días en los que me apetece estar guapa. Como digo en el monólogo, de vez en cuando voy a bodas. Pero sí, soy una tía natural y me muestro sin filtros.