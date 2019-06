Mercedes Trujillo, también conocida como Merche (Cádiz, 1974), mostró su inclinación por la música desde muy pequeña. En su tiempo libre, la gaditana componía canciones y, en ocasiones, cantaba en una orquesta, hasta que un día un manager se fijó en ella. Merche entiende la música como su manera de defender las causas sociales. Entre sus grandes éxitos destaca Abre tu mente, Eras tú, Cal y Arena, Si te marchas y Bella. En 2001 fue elegida por Eurocanción para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión representando a España. También ha desempeñado el papel como jurado en el programa de televisión Tú si que vales desde 2011 hasta 2013. Tras nueve discos y casi dos décadas comprometida con su música, Merche presenta el primer single del que será su décimo disco, Lo que me dé la gana, en el que apuesta por la reivindicación feminista.

-Acaba de presentar el primer single de su nuevo disco, Lo que me dé la gana. Una llamada de guerra por la igualdad, el respeto y la libertad, según ha publicado en sus redes. ¿Por qué ha decidido hacer este tema? ¿Qué tiene de importante?

-Tuve muy claro que este single sería mi carta de presentación de mi nuevo disco. Lo tuve más claro aún cuando lo subí el día de la huelga feminista a mis redes. A la gente le encantó. Es una canción que habla del feminismo. Estoy muy feliz porque transmito un mensaje importante de una forma divertida y que se puede bailar. Mi objetivo es intentar que poco a poco se entienda que el feminismo es igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que a estas alturas todos deberíamos de ser feministas. Cualquier persona coherente y con dos dedos de frente debería creer en la igualdad. Todo el mundo debería sentirse como les dé la gana.

-¿Por qué ha decidido que sea éste y no otro el primer single que saldrá a la luz?

-Por su mensaje. Estamos en un momento muy importante en la lucha de la mujer por la igualdad. Hay mujeres maravillosas que han hecho un trabajo y un recorrido estupendo a lo largo de estos años, pero todavía queda mucho por hacer. Me apetecía poner mi granito de arena. Esta canción tiene un toque urbano porque todos critican que el reggaeton tiene letras machistas. Se pueden hacer canciones latinas con mensajes positivos.

-¿Cree que canciones de este tipo pueden conseguir concienciar a la sociedad?

-Ese es mi objetivo. Me doy por satisfecha si aunque sea sólo una persona toma conciencia de verdad. Estamos en 2019 y ya deberíamos de tener claro este mensaje. Pero como hace falta recordarlo, aquí estoy yo para cantar a pulmón y recordárselo a todo el mundo. Quiero concienciar sobretodo a los jóvenes que son nuestro futuro y a quiénes hay que encaminar.

-Hay un punto feminista en este single, ¿qué significa el feminismo para usted?

-Lo significa todo. Es igualdad entre el hombre y la mujer. Significa inclusión, justicia y libertad.

-Tras nueve discos y casi dos décadas de carrera musical, ¿da vértigo?

-Lo que me da vértigo es la responsabilidad que tengo con mis fans. Quiero ofrecerles lo mejor. Ahora hay mucha competencia porque cada año aparecen muchos artistas nuevos. Es complicado seguir manteniendo tu hueco. Para mí es fundamental reinventarme con cada disco.

-¿Cuántas veces te has caído y te has vuelto a levantar?

-Demasiadas. Tengo 45 años. Las caídas son dolorosas pero son las lecciones más importantes que te da la vida. He tenido caídas fuertes. Si algo he aprendido es de los refranes como el de al mal tiempo buena cara. Este me lo tomo muy en serio. Significa que aunque no te salga la sonrisa al forzarla se activan unos músculos que segregan unas endorfinas que te hacen estar más feliz. Hay que sonreír, tirar para adelante, y aprender de la experiencia.

-¿Cuándo y cómo nació la necesidad de hacer música?

-Mi madre dice que yo cantaba antes de hablar, que balbuceaba pero ya cantaba La Ramona. Siempre he tenido claro que me gustaba cantar y contar historias. Al principio cuando era pequeña cogía canciones que ya existían y les cambiaba la letra. Cuando empecé con la guitarra ya hice melodías y compuse.

-¿Recuerda su primera vez en un escenario?

-Llevo desde que era pequeña cantando en escenarios y dando conciertos. Siendo honesta no recuerdo mi primer concierto como Merche. Lo que no me recuerdo es sin cantar.

-Hemos visto en el adelanto que su chico, Arturo Requejo, aparece en el videoclip, ¿de dónde surge la idea y por qué?

-Surgió porque llevo seis años con él y a lo largo de todo este tiempo he escuchado muchas tonterías .Era la canción ideal para mostrarle al mundo que cada uno hace lo que le da la gana y que cada uno se enamora de quién quiere. El año pasado fui a Sol en Madrid a cantar Abre tu mente por el día del orgullo gay. Mientras yo defendía la causa, un chico se me acercó y me dijo que había dejado de seguirme desde que se enteró que estaba con Arturo. No me podía creer que estuviese defendiendo los derechos de otros y que a mi me discriminen por eso. Es como un zasca a todo el mundo que juzga mi trabajo por estar con alguien que ha estado en un programa de televisión. Era una forma de gritarle al mundo que hago lo que me da la gana.

-¿Cómo es de importante para usted haber participado como jurado en distintos programas de televisión? ¿Qué prefiere, jurado o presentadora?

-Mi historia con la televisión no fue algo buscada. Fue una sorpresa y disfruté mucho. Me siento más presionada y que controlo menos, pero mi prioridad es la música. La televisión me gusta pero como jurado lo pasé mal. No sabría que elegir entre ambas cosas. Ser jurado es complicado. Yo no creo en los concursos ni que en os minutos alguien te pueda mostrar todo su talento. No creo en las opiniones individuales. Puede ser que a mi me encante algo y a otro no. No somos nadie para decir tu si vales o tu no vales.

-Muchas de sus canciones defienden causas sociales: Abre tu mente es un alegato al maltrato, Bella forma parte de un disco para ayudar a la batalla contra el cáncer. Además, has participado en eventos relacionados con la lucha para la eliminación de la Violencia Contra la Mujer. ¿Se podría decir que entiendes la música como una manera de reivindicación?

-Es lo que llevo toda la vida haciendo. Para mi la música es mi lenguaje. La mejor forma para conocerme es escuchar mis letras y mis discos. Las letras abarcan todos los momentos de mi vida y recogen historias desde mi punto de vista. Algunas son experiencias propias.

-¿Cómo se ve dentro de diez años?

-No me gusta pensar en el futuro. Me encanta las sorpresas y no saber que va a pasar. Espero verme con toda mi familia sana y con mi niña muy feliz. Por supuesto estaré disfrutando de la música. Siempre me he visto de anciana cantando. Me pasaré la vida cantando hasta que el cuerpo me lo permita.

-¿Si tuviera que quedarse con una canción de todo su repertorio, ¿cuál seria la elegida?

-Eso es muy complicado. Pero si soy sincera sería Si te marchas. Es la que más me ha dado profesionalmente hablando. Me nominaron a un Grammy y tuve la posibilidad de cantarla en la gala de las Vegas.

-Este single es un adelanto de lo que será su próximo disco, ¿cuándo tendremos fecha para que salga a la calle?

-Saldrá en febrero pero todavía no tenemos fecha. Mi intención es mostrar antes de febrero un par de canciones más.