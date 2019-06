Nacida en Barcelona hace 25 años, Miri Pérez-Cabrero (1993) es una apasionada de la comida healthy. En 2017 su vida como estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas dio un giro radical gracias a Masterchef, el programa de televisión donde comenzó a desarrollar su verdadera pasión, la cocina. Miri se ha convertido en una de las instagramers de referencia y presenta su primer libro. En Las recetas de Miri cuenta cómo es esa cocina saludable que se ha convertido en su estilo de vida.

-¿Cuál es su receta favorita?

-La verdad es que no tengo ninguna receta favorita porque me gusta cocinar con muchas cosas diferentes. Esa es la gracia de mi Instagram y mi trabajo. Pero sí que tengo un ingrediente favorito, el aguacate. Me encanta para dulce y para salado. Me lo como a cucharadas.

"No voy a crear un restaurante. Mis planes son convertirme en actriz sin dejar mis recetas"

-Acaba de publicar su primer libro, ¿cómo surgió la idea?

-La editorial Planeta fue quién contactó conmigo y me propuso la idea. Yo tenía una idea de lo que quería bastante clara. Siempre he querido materializar toda la información de mi Instagram.

-¿Qué ha significado escribir este libro para usted?

-Siempre he soñado con escribir un libro, pero antes me consideraba demasiado pequeña. Ahora ha sido el momento perfecto. Con este libro he pasado de ser la niña de recetas saludables de Masterchef, a convertirme en un referente dentro de la cocina saludable. Con él, demuestro que soy una persona que tiene ideas y objetivos claros.

-¿Qué busca transmitir con Las recetas de Miri?

-Intento transmitir la idea de que la cocina saludable no es sosa. Se puede llevar un estilo de vida saludable y disfrutar de la comida. Yo tuve desajustes con la comida. A veces comía mucho y otras veces casi nada. Con mi libro quiero demostrar que se puede comer bien y que existen recetas ricas. Además, siempre está bien darse un capricho.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de escribir este libro?

-Me ha gustado escribir este libro porque quería plasmar todas mis ideas y toda la información que doy en mis redes sociales. A través de mi libro, me dirijo al lector de una manera muy cercana. Ha sido una forma de sacar todos los sentimientos que llevaba dentro. Así consigo llegar a más personas y transmitir el modo de vida saludable.

-¿Cuál es el secreto que desvela en este libro para llevar una dieta saludable?

-El secreto es combinar y hacer ver que las comidas saludables no se basan sólo en ensalada y pollo a la plancha. Hay mil ingredientes y recetas para comer bien que no son difíciles de hacer. Simplemente aporto ideas a las personas para que llevar un estilo de vida saludable sea un placer.

-¿Qué representa Masterchef para usted?

-Lo representa todo. Fue el trampolín que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Estoy eternamente agradecida. No ha sido simplemente una etapa de mi vida sino que lo voy a llevar siempre conmigo. Yo iba por el camino de las redes sociales y Masterchef me abrió las puertas completamente.

-¿Cómo ha cambiado su vida tras Masterchef?

-Ha cambiado en todos los sentidos. Masterchef no le cambia la vida a todo el mundo, pero si coges la oportunidad, la haces tuya y la aprovechas, sí que te la cambia. Ese fue mi caso. Pasé de ser una persona anónima a ser conocida y a que los medios vengan detrás de mí. Creo que hay que saber mantener los pies en la tierra y tener claro de donde se viene.

-¿Comer bien es igual a tener un equilibrio emocional?

-Por supuesto que sí. Somos lo que comemos. Siempre voy a defender eso. Si estas bien contigo mismo y tienes un equilibrio puedes estar bien con el mundo. Yo misma lo he comprobado.

-¿De dónde viene su pasión por el estilo de vida saludable?

-Me fui a vivir a Boston y ahí empecé a cocinar. Allí es muy frecuente la comida rápida y comer mal. No quería volver con 10 kilos más y comencé a encontrar nuevos ingredientes que me llamaban la atención. Investigué el tema de la nutrición y acabó convirtiéndose en mi pasión.

-¿Cuáles son sus planes para el futuro?

-Muchos me preguntan si voy a crear un restaurante pero mi respuesta es no. Me gusta compartir mi estilo de vida, ayudar a otras personas a estar bien y las redes sociales. Ahora estoy metida en interpretación. Mis planes son convertirme en actriz sin dejar mis recetas.

-¿Qué le recomienda a las personas que desean iniciarse en el mundo healthy?

-Les aconsejo que se descubran a sí mismas. Somos muy diferentes y a cada uno le sientan bien unas cosas. También recomiendo que intenten que lo que coman les guste. Es imposible llevar un estilo de vida saludable si se lleva de forma aburrida.

-Por último, ¿qué menú prepararía a la Casa Real?

-De primero unos espaguetis de boniato, con parmesano y salsa pesto. Un segundo plato con un buen pescado con cebolla y especias. De postre haría un pastel de plátano.