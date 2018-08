"Negarse a las vacunas debería ser delito"

Tantos eran los bulos sobre salud que leía en internet y que oía desde la rebotica que, desde hace años, Nuria Muñoz Muñoz (Sevilla, 1968) forma parte de Farmaciencia, una asociación que tiene el ánimo de denunciar "la nula evidencia científica de los productos homeopáticos y otras pseudoterapias".

Su primer interés, además de ayudar a los ciudadanos a elegir fuentes de información fiables, es la retirada de la homeopatía de las farmacias, algo que le da "una pátina de respetabilidad y control sanitario que no tiene". La última alerta, advierte, son los padres que se niegan a vacunar a sus hijos.

-Un vecino del barrio que era profesor murió después de agravársele una enfermedad curable. Eligió un tratamiento alternativo y, cuando fue al médico, ya fue tarde.

-Las llamadas terapias alternativas no tienen fundamento científico y sólo benefician a quienes se enriquecen poniéndolas en marcha y comercializándolas.

Hay quien cree cierto lo que lee en internet sin contrastar... ¡y ahí puede escribir cualquiera!"

-Algo debe estar pasando para que una población educada y supuestamente informada recurra a esas llamadas terapias.

-Algunos enfermos son crónicos, se cansan del tratamiento y las ven como una salida. Si ven que han sido engañados, vuelven a su tratamiento. Lo malo es que no se den cuenta a tiempo... Que los timadores actúen impunemente es indignante.

-Brujos y curanderos como en la Edad Media.

-Ahora están en internet y llegan rápidamente a todos sitios. Y hay quien cree cierto lo que lee en un blog o en un portal de moda sin contrastar. ¡Y en internet puede escribir cualquiera!

-Hoy se compra de todo por la red.

-¡Hasta fármacos! Nadie asegura su conservación. Es una locura. He llegado a ver venderse vacunas, que necesitan mantener la cadena de frío. Es increíble que haya gente que compre eso. En los últimos años están detectándose en la red muchos medicamentos falsos.

-Ay, internet...

-Aunque nada debe sustituir al médico y al farmacéutico, internet es una oportunidad para que los pacientes conozcan mejor sus patologías. En las farmacias podemos y debemos aconsejar páginas web fiables. Es una forma más de ayudar a mejorar la salud de los pacientes.

-No todo está perdido entonces.

-Afortunadamente, son pocos los pacientes que acuden a lo alternativo cuando el problema de salud es grave. La gente sabe que está jugando con su vida. Y nadie querría anestesia homeopática en una operación, ¿verdad?

-Hablando de homeopatía, ¿son un nuevo tipo de crecepelos?

-Sorprende que los medicamentos tengan que pasar controles sanitarios y demostrar resultados en ensayos clínicos y que los productos homeopáticos no tengan que demostrar nada. Ni un control pasan. Muchas sociedades científicas médicas y farmacéuticas han publicado manifiestos renegando de estos productos que no tienen más efecto que un placebo.

-En España se comercializan...

-Como sin indicación terapéutica, lo cual es paradójico. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) no incluye los preparados homeopáticos ni como producto sanitario. El ministro de Ciencia y la ministra de Sanidad han sido siempre críticos con la homeopatía, espero que los reflejen en alguna norma.

-Hay quien defiende que la Tierra es plana o que no hay un mono en el origen del hombre.

-Siempre ha habido corrientes absurdas. El problema ahora es que la comunicación es global y esas teorías pueden recorrer el mundo y encontrar adeptos en minutos, pero también pueden rebatirse en minutos.

-Aquí somos más de creer que beber unos vinos al día es bueno para la salud.

-No. Sabemos que no es saludable, pero tenemos una cultura arraigada a eso y nos gusta, así que nos convencemos de que no es tan malo. Afortunadamente, estamos concienciados de que los vinos pasan factura, pero queda mucho por hacer, sobre todo en los colegios.

-¿Qué habrá en la mente de aquellos que se niegan a vacunar a sus hijos?

-¡Madre mía! Estamos tirando años de prevención y de erradicación de enfermedades. En Europa han aumentado los casos de sarampión como hacía años que no teníamos. Ha habido incluso muertos. Los padres que no vacunan a sus hijos los ponen en peligro a ellos y al resto de niños. Se pierde la inmunidad de grupo y niños con algún problema inmunitario pueden infectarse más fácilmente e incluso morir. Debería ser un delito contra la salud pública.

-Entre los antivacunas también los hay que sostienen que las empresas farmacéuticas controlan a los gobiernos, a los que obligan a comprar y suministrar ciertos productos.

-Las empresas farmacéuticas son eso, empresas, e influyen en la economía de un país igual que otras. Invierten mucho en investigación y quieren recuperar la inversión. De ahí a controlar gobiernos hay un abismo.

-Está la queja de que hay fármacos muy caros.

-Algo que por ahora no hacen las administraciones es negociar precios en función del valor que el nuevo medicamento añade a lo que hay.

-El alcalde, el cura, el médico y el boticario eran las fuerzas vivas en un pueblos. ¿Cómo de vivas están hoy las farmacias?

-Muy vivas, pero no en el sentido de antes. Es un pilar fundamental del sistema sanitario, implicada en la educación en salud, el seguimiento... Deberían aprovecharse más. Y tienen que seguir evolucionando.

-¿A qué les tienen más miedo los usuarios de la farmacia, a la báscula tras las vacaciones o a los medicamentos genéricos?

-¡A la báscula! La población sabe ya que los genéricos son fármacos con los mismos controles que los de la marca y que son igual de seguros.