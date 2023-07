Raquel Perera: "Cuando eres madre de un niño, ya eres madre de todos los niños del mundo"

Raquel Perera (Madrid, 1975), madre de dos hijos fruto de su relación con Alejandro Sanz, ha presentado en Sevilla, su nuevo libro Para que no te olvides (Espasa) dedicado a sus hijos y con el que quiere demostrar su amor más profundo hacia ellos. Raquel estudió Psicología, pero posteriormente se especializó en Comunicación y Marketing. Tras años en el mundo de la comunicación y la industria de la música, ha vuelto a involucrarse en la psicología con el proyecto Terapia a un Click, una iniciativa novedosa bajo una plataforma de psicoterapias on line, cursos y conferencias sobre autocuidado y salud mental.

–¿Qué intenta transmitir con el nuevo libro Para que no te olvides?

–Lo que intento es rescatar todos los valores, los principios y conceptos, que yo creo que todos, en el fondo, de alguna manera tratamos en el día a día pero no profundizamos en ellos. O sea, todos hablamos de la autoestima, del amor propio, de la familia, de los valores, de las emociones, pero hablamos de una forma muy superficial muchas veces. Entonces, yo quiero recuperar de alguna manera todos esos conceptos que para mí creo que son esenciales para luego vivir la vida, con todo lo que nos traiga tanto bueno como malo.

–Se lo dedica a sus hijos, ¿le ha cambiado la maternidad su forma de ver la vida?

–Lo digo en el libro. Cuando eres madre de un niño, ya eres madre de todos los niños del mundo. Porque cuando ves un niño es imposible que no te revuelva, sabes el sentido de la vida de verdad y ser madre me ha hecho ser más generosa, ser más paciente y sobre todo me ha dado un empujón increíble para ser mejor persona. Al final no dejas de ser un ejemplo para ellos, y lo peor que puedes hacer siendo un ejemplo es ser un ejemplo malo. Ahora no solo tengo un interés, sino que tengo casi una obligación, porque no quiero que ellos entiendan que el mundo está hecho de una madre que es un desastre. Ser madre creo que lo que hace es que se te agudizan estos rasgos.

–¿Cuál es el principal motivo de escribir este tipo de libro?

– Yo he escrito toda mi vida. Es verdad que en algún momento, cuando era más jovencita fantaseaba con la idea de publicar un libro pero, luego mi vida fue por otros mundos pero he seguido escribiendo siempre. Cuando casualmente, hace un año más o menos, la editorial Planeta y, en particular, Espasa me llamó para decirme que querían publicar un libro y encima, me dijeron que podía escribir sobre lo que quisiera. Decidí mezclar esa habilidad que siempre he desarrollado y que me encanta, con el tema de la psicología, que son mis estudios.

–Antes de iniciarse en el mundo de la escritura, pensó que el libro iba a tener este enfoque, ¿en qué momento decide dedicárselo a sus hijos?

– Bueno, pensé en hacer un cuento infantil, de alguna manera también pensé en un poemario, porque me encanta la poesía, pero realmente sabía que tenía que compartir todo el conocimiento de todos estos años que a mí me ha dado la vida a través de la inteligencia emocional.

"El libro es un testamento emocional para todo aquel que quiera aprender de sus emociones"

–Dice que su libro no es de autoayuda, entonces ¿cómo lo definiría?

–No quería hacer un libro de autoayuda al uso porque hay muchísimos libros de autoayuda, que lo pueden explicar psicólogos y terapeutas mucho mejor que yo. Le quería dar un tono mucho más íntimo y más personal y sobre todo quería regalarles a mis hijos de alguna forma un manual, para que no se olviden de lo importante que es conocerse a uno mismo, lo importante que es saber uno sostenerse. El libro es un testamento emocional para todo aquel que quiera aprender de sus emociones, que quiera convertirse en la persona que es en esencia, que yo creo que todos en esencia, somos mucho más generosos, mucho más amorosos, mucho más respetuosos, entonces sacar todo eso para hacer entre todos un mundo mejor al final.

–¿Qué consejos le daría a una persona con un estado de salud mental delicado?

–Dile que va a pasar y que muchas veces nuestras emociones no somos nosotros. Las emociones se cuelan en nuestra cabeza e intentan dominar nuestra mente pero, en realidad la emoción es algo que es externo, o sea, es algo que nosotros podemos manejar en el sentido de que podemos cambiar el estado emocional.

–Hablemos de sus otros proyectos, en la pandemia sacó el proyecto Terapia a un Click, ¿cómo se da cuenta de que es necesario?

–Surgió porque estábamos viviendo un momento donde la gente estaba realmente desnuda de consejos, de herramientas, de un poco de cercanía, de no saber cómo manejar el encierro y entonces, yo creo que lo que pasó en la pandemia, aparte de que tuvo un efecto negativo en la sociedad y bastante devastador en cuanto a las emociones, también lo que hizo fue sacar a la superficie muchas de las cosas que ya traíamos, pero que por nuestro tipo de vida habíamos evitado para no hacer ese enfrentamiento contigo mismo.

–¿Qué proyecto de futuro tiene? ¿Se ve publicando otro libro?

–Sí porque como te digo es algo que hago siempre. He abierto la ventana y creo que voy a seguir publicando porque hay una cosa que creo importante en el mundo, que es compartir. También me gustaría seguir ocupando mi tiempo en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y el potencial humano. En cuanto al futuro, no sé si a través de algún formato de televisión o algún formato de podcast no lo sé, tengo alguna que otra idea y alguna que otra propuesta y le voy a dar un poquito de forma en estos meses. ¡A ver qué sale!