"Somos máquinas de precisión"

Teresa Arnandis, más conocida como Lady Science, es doctora en Bioquímica y Biomedicina, licenciada en Farmacia y en Óptica y Optometría, ambas con premio extraordinario de final de carrera. Realizó su posdoctorado en la Queen Mary University de Londres, donde lideró varias investigaciones sobre los mecanismos de invasión tumoral en la glándula mamaria. Actualmente, compagina su trabajo de investigadora y profesora en la universidad con la divulgación científica en redes sociales, una labor que plasma en ¡Eres un milagro andante! (Paidós).

-¿Vende la ciencia en las redes sociales?

-Es difícil que la ciencia llegue en las redes sociales. Hay que darle un toque de proximidad, cercanía para el público en general, pero sí, se puede aproximar la ciencia a la gente, y ésa básicamente es mi misión en redes, democratizar el conocimiento científico, que no sea elitista, inaccesible.

-¿Cómo surge la idea de hablar de ciencia en TikTok?

-Toda la vida he sido una apasionada de la ciencia. A raíz de la pandemia, empecé a hacer vídeos para combatir la desinformación que había, sobre todo en cuanto al coronavirus. Era como una infodemia, teníamos la pandemia física y la pandemia digital de desinformación y bulos circulando: que si las mascarillas producían hipoxia, que de dónde había salido el virus, que si había que beber dióxido de cloro para curarse e incluso para prevenirlo... mucha desinformación que incluso atentaba contra la salud de las personas. Me vi con obligación moral de hacer vídeos que reflejaran información científica veraz. Éstos se hicieron muy virales. Desde entonces me dedico a eso, a contar en parte lo que es la ciencia al público en general y, a ser posible, influir en los jóvenes para que les guste la ciencia.

-¿Hay más interés por la ciencia a raíz del Covid?

-A partir del Covid la gente se ha dado cuenta de que la ciencia es súper importante porque si de esta pandemia hemos conseguido "salir" en un periodo de dos años, normalizar una situación, ha sido gracias a la ciencia, a que hemos desarrollado unas vacunas en un tiempo récord. De no ser por ellas, igual nos tirábamos 15 años o más con coronavirus, con muertes. Gracias a la ciencia, el coronavirus es un constipado que se pasa de forma ligera y no tiene la morbimortalidad de antes. La gente se ha dado cuenta de que la ciencia es progreso, es avance.

-¿En qué ámbito científico ha hecho más daño la desinformación?

-En el tema de las vacunas. Ya en su momento salió el tema de que las vacunas provocaban autismo, que las desacreditó en gran medida. No, no provocan autismo ni son malas, son para prevenir que un patógeno te cause mucho daño o incluso la muerte.

"A raíz del Covid la gente se ha dado cuenta de que la ciencia es progreso, es avance"

-Usted nombra las tres funciones primordiales de nuestro organismo. ¿Hemos venido a este mundo para comer, hablar y copular?

-(Risas) Igual queda un poco descontextualizada... Todos los seres vivos nos caracterizamos porque nos nutrimos, nos relacionamos y nos reproducimos. Sí, estamos programados biológicamente para estas tres funciones. Mucha gente se obsesiona con cosas y, al final, tienes que ser consciente de que has venido a eso. Luego, si quieres hacer más cosas, todo ayuda a construir la identidad cultural, forjar nuestra personalidad....

-¿Cuáles son los bulos sobre el cuerpo que están más extendidos?

-Un bulo importante es que el oxígeno es bueno; es bueno en cierta medida, las terapias de oxigenoterapia que se popularizaron no son tan buenas, nuestro cuerpo ha de tener un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, no podemos tener un exceso de oxígeno porque nos intoxicamos. Los antioxidantes es otro asunto que hay que tomar con pinzas porque un exceso tampoco es bueno. Todo en nuestro cuerpo tiene que estar equilibrado.

-¿Amar tu cuerpo puede hacerte vivir más?

-Efectivamente, porque amar tu cuerpo significa que tú le tienes un cuidado, que lo tratas bien, que tienes un diálogo interno compasivo, alegre, y eso al final redunda en que si comes más sano, te cuidas, practicas ejercicio, vas a vivir más, porque independientemente de la genética que tengas, los hábitos saludables condicionan tu longevidad.

-¿Somos lo que comemos?

-Sí, nuestro cuerpo está formado de moléculas que las obtenemos a partir de lo que comemos: si comes saludable, tu cuerpo va a estar saludable; si comes grasas trans, saturadas, azúcares simples, va a empeorar el funcionamiento de tus órganos. Al fin y al cabo, las moléculas de tu cuerpo son las moléculas que forman lo que tú ingieres. Los bloques de construcción de tu templo los obtienes de lo que comes.

-¿Existen adicciones a los alimentos? ¿Son similares a las de las drogas?

-Sí, porque activan los mecanismos de recompensa del cerebro. Los azúcares simples pueden generar adicción porque liberan neurotransmisores del placer a nivel cerebral y hacen que quieras consumir más. Comer sano tiene que ser una elección consciente porque si te dejas llevar por la activación de los mecanismo de recompensa del cerebro acabas comiendo azúcares simples, golosinas... que no son adecuados.

-¿Hay ciencia en el enamoramiento?

-Un poco sí. Cuando conoces a una persona, está la parte física, más animal, de compatibilidad genética, y esto lo detectamos en el olor. Las moléculas que emitimos las personas tienen una determinada composición que hace que nuestro cerebro las detecte. Normalmente, lo que el cerebro encuentra más agradable son moléculas que sean bastante diferentes a las nuestras, lo que significa que nuestro sistema inmune será diferente y nuestra descendencia tendrá un sistema inmune fuerte, robusto.

-¿Somos los humanos unas máquinas perfectas?

-Sí, somos unas máquinas de precisión que obviamente tienen fallos pero que intentan equilibrarse. Nuestro cuerpo está en un continuo equilibrio, en reacciones de construcción y deconstrucción de moléculas, monitorizando parámetros externos. Si algo nos ha hecho triunfar como especie es que tenemos una plasticidad neuronal que nos hace adaptarnos al ambiente de forma muy rápida.