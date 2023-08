Alice Wonder: "La gente cree que es música para llorar, pero los ‘shows’ tienen mucha energía"

Las redes sociales y las salas madrileñas, en las que los artistas sueñan sobre sus escenarios, fueron los primeros terrenos que la cantante Alicia Climent (Madrid, 1998) –Alice Wonder– decidió conquistar. En 2018 lanzó su primer álbum, Firekid, con letras en inglés salvo una excepción: Bajo la piel. La madrileña publicó Que se joda todo lo demás tres años después. Esta vez sí, íntegramente en castellano. Este año ha postulado en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión con una propuesta vanguardista. Ahora está inmersa en una gira con la que visitará Sevilla con el ciclo POP CAAC el 17 de agosto. Justo un día después pisará Almería con el festival Cooltural.

–Ha definido su música como honesta, emocional y caótica. Aunque muchos podrían pensar que es sinónimo de ritmos tranquilos, su propuesta está cargada de energía.

–Mi música es bastante real. No pretende un impacto que vaya más allá de la propia canción. La uso para expresar lo que no puedo decir con palabras y para transmitir las emociones que me invaden por el cuerpo. Alberga muchos estilos y sí que la gente piensa que es música para llorar, pero los conciertos están cargados de energía y de fuerza. Los directos suelen ser muy poderosos, porque el público está muy vivo mientras estamos en el show.

–Empezó en redes sociales en 2016 y muchos la han visto tocar por esas salas madrileñas donde emergen los artistas, ¿qué recuerdos guarda?

–No tenía ni idea de lo que quería hacer o transmitir. Tan solo era una persona cantando. Lo que recuerdo es una sensación completamente única de experimentar que estaba en el lugar correcto. Las 40 o 70 personas que había estaban emocionadas. Cerraba los ojos en todos los conciertos y fueron los primeros momentos en los que sentí que mi vida tenía una razón de ser.

–¿Cuándo decidió que había llegado el momento de profesionalizar lo que hacía?

–Fue algo natural. Estaba a punto de empezar a estudiar iluminación de cine y mi manager y mi equipo de producción me rescataron por Instagram. Me propusieron grabar un EP y después un disco. Ahí comenzó mi carrera.

–Este primer álbum fue Firekid. ¿Por qué decidió que todas las canciones estuvieran en inglés menos una?

–Todo mi disco era en inglés y cuando lo estaba acabando escribí Bajo la piel. En cuanto la hice supe que era una canción importante...¿qué menos que incluirla en el disco que estaba a punto de cerrar?

–El público se siente muy identificado con su letra.

–La música tiene ese poder. Hay canciones atemporales y cuando compuse Bajo la piel no me pareció actual, pero me salió... la sigo tocando y la gente continúa abrazándola muchísimo.

–En 2021 lanzó el disco Que se joda todo lo demás que parece una conversación consigo misma. Es curioso que muchas personas se vean reflejadas.

–La verdad es que es una cosa muy curiosa. Siempre he sentido que hacía música para entenderme a mí. Pero esa naturalidad de intentar comprenderme a mí misma se refleja en el público y, al final, se produce el mismo efecto. Al tratarse de un sentimiento universal e intentar expresarlo humanamente.

–¿Le sorprendió el éxito del álbum? Teniendo en cuenta que es muy introspectivo e íntimo.

–Mucho. Sobre todo en salas. Ver que tanta gente venía temprano me sorprendió, porque no lo entendía. El primer disco en inglés y el segundo, que es un álbum chiquitito, ha sido como un crecimiento.

–Una de las canciones más escuchadas es Por si apareces, ¿como nace este tema?

–Nació junto a mi hermana, durante una visita que le hice en Francia. Ella tenía pareja y me contó que le había vuelto a escribir un ex que le había marcado mucho y lo hizo como si no hubiera pasado nada. Ese desparpajo y poca empatía por parte de la otra persona hicieron que nos inspirara muchísimo y escribiéramos Por si apareces. En una hora la teníamos.

–Mucha gente la ha hecho suya a pesar de ser una vivencia personal.

–Totalmente. Dimos con un sentimiento muy básico. El tu me dejaste ir / yo te dejé volver es una cosa muy obvia pero muy cierta. Encontramos verdades como puños. La gente hace esto y si ha llegado a tantas personas es porque se han visto identificadas.

–Es inevitable abordar su candidatura para el Benidorm Fest, ¿imaginaba que su carrera podría pasar por postular al certamen?

–La verdad que para nada. Me insistieron bastante en presentarme al Benidorm Fest, porque me veían con posibilidades y aporté una guinda más musical y artística a ese festival, que al final lo que busca es un ganador para un concurso internacional. Cada uno lleva su estilo a Eurovision, pero hay cierta homogeneidad. No esperaba ganar ni tampoco lo hice. Quería ver cómo me desenvolvía en esa situación que no era para nada mi lugar. Es una experiencia muy fuerte que me llevo.

–¿Por qué propuso Yo quisiera?

–Es una canción que escribí a través de una improvisación y simboliza el cambio de una etapa muy drástica para mí. En el momento de presentar un tema era la única que tenía medio sólida. Podría haber elegido otras, pero fue esa.

–¿Cómo son los directos que protagoniza?

-Los conciertos con banda son bastante fuertes. Es como una caja llena de emociones y sensaciones que se abre y forma un viaje bastante emocional y divertido. Hay humanidad, sensibilidad, diversidad, saltos, rabia, dolor y nostalgia. Un cóctel.