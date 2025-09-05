Ana Belén: “Vuelvo con curiosidad y ganas, a ver si aprendo algo”

La cantante Ana Belén durante la presentación de su nuevo disco, ‘Vengo con los ojos nuevos’.

En la historia de éxito de Ana Belén (Madrid, 1951) la siguiente página siempre está en blanco. Así parece quererlo esta gran dama de la cultura española, que conserva su voz con mimo a la espera de que otro gran proyecto le haga decidirse entre las tablas y el micrófono. Por fin, después de años consagrados al teatro, el día 5 de septiembre regresa a Sevilla -“donde siempre es una suerte pasar unas horas”- para presentar su nuevo disco, precisamente en la misma arena de la Maestranza que su colega Joaquín Sabina pisó el martes en su gira de despedida. Ana Belén atiende la llamada de Grupo Joly y se muestra frágil y entusiasta, imbuida de ese espíritu juvenil que nos incita a acompañarla en cada nueva aventura.

Pregunta.Vuelve a la música con nuevo trabajo después de siete años, ¿qué la trajo de vuelta al estudio?

Respuesta.La necesidad, y la excusa para hacer gira, porque de la última hace ya seis años. La gente preguntaba continuamente si iba a dejar de cantar: ¡Cómo voy a dejar de cantar! [risas]. Estoy muy contenta porque vuelvo con unas estupendas canciones.

P.El título, Vengo con los ojos nuevos, es tremendamente sugerente, ¿cómo se limpia uno la mirada?

R.Es el título de una canción de Víctor, curiosamente la última que tuve para el álbum. Ya había pensado en otros títulos, pero de repente me encontré que esta canción resumía mi estado de ánimo en este momento. Vuelvo con la curiosidad, las ganas; esa vieja sensación de empezar un trabajo y no saber qué va a pasar, pero a ver si aprendo algo. Todo esto en mí es una ironía, con la de años que llevo. Afronto mis trabajos con la misma ingenuidad de siempre, con los mismos miedos.

P.Contando con una carrera tan polifacética, amplia y exitosa, ¿qué le puede dar miedo?

R.Los mismos miedos que cuando empezaba: ¿querrá la gente verme, escucharme, no se habrán cansado de mí después de tantos años? En definitiva, a no sentirte segura, aunque esa es la idiosincrasia de esta profesión. Subirte a un escenario es superar esa inseguridad. Como decía Serrat, los artistas trabajamos con material altamente sensible. Yo reconozco que me pongo más nerviosa que antes.

P.Disculpe la ignorancia: no sé si es la primera vez que graba una bachata.

R.Sí como tal. Había grabado Derroche, que no es exactamente bachata, pero sí es una canción de un autor dominicano, y también había grabado con Juan Luis Guerra; incluso había grabado una canción de Juan Luis Guerra con Camarón, Amor de conuco. El título de Bachatame tiene guasa. Jorge Usón me la puso, es un tema de su grupo, y me encantó.

P.Le ofrecerán muchas canciones.

R.No te creas, a mí siempre me ha costado mucho tener canciones para mí. Aunque no compongo, sé lo que cuesta componer porque vivo con un autor. Me he pasado la vida esperando a que alguien me regale una canción suya. No es tan fácil que te llegue una canción que te enamore.

P.Compagina la actuación y la música, ¿cómo decide en qué disciplina se va a embarcar a continuación?

R.Me organizo bien, lo que no hago es compatibilizar, no me coinciden las cosas. Cuando el año pasado terminé la gira teatral ya sabía que este año iba a ser de música. Una gira muy exigente como cantante, no te permite hacer otra igual de exigente como actriz: la voz se estropea mucho. Hasta 2026 solo voy a hacer música, que para eso he esperado tanto tiempo [risas].

P.A las nuevas generaciones les cuesta memorizar y concentrarse. Usted que tiene miles de canciones y líneas de teatro en la cabeza, ¿qué les aconseja?

R.En esta profesión, como en muchas otras, se necesita mucha concentración. Las condiciones en este momento no ayudan, hay más distracciones -aunque a veces eso es bueno-. Yo no sé si soy una buena o mala actriz y cantante, yo sé que trabajo mucho. A mí las cosas no me salen fácilmente, necesito ensayar y estudiar mucho para tener cierta seguridad.

P.¿El perfeccionismo no se cura?

R.No se cura, pero no solo nos pasa a los artistas. Todos perseguimos un ideal, y nunca llegas a conseguirlo. En tú cabeza sabes cómo tiene que ser esa canción o ese personaje, y cada día lo vas persiguiendo sin alcanzarlo, pero ojalá que lo sigas persiguiendo siempre. A veces he escuchado a algún colega decir que ya ha alcanzado lo que quería. Para mí eso es imposible. Por ejemplo, en una función de teatro diaria ya piensas que al día siguiente la puedes hacer mejor. En resumen, si tienes la posibilidad de hacer las cosas bien, para qué vas a hacer una chapucería.

P.Escuchando temas como Que no hablen en mi nombre se entiende que el compromiso con ciertas causas tampoco se cura.

R.Si te sientes ciudadana, eso no acaba nunca.

P.¿Qué supone venir a Sevilla y actuar en la Maestranza?

R.Venir a Sevilla es siempre una suerte, simplemente estar en la ciudad unas horas, ver a mi gente de aquí…Y qué decir de cantar en la Maestranza. Es un regalo de la profesión.

P.¿Qué prepara para esa noche?

R.Como público me gusta escuchar las canciones que me han emocionado a lo largo de la vida, que me recuerdan momentos especiales, así que voy a cantar esas canciones que yo sé que la gente quiere escuchar, pero también del nuevo disco, que me apetece mucho.