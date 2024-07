Beret: "El despecho se lleva todo el año"

Javier Beret (Sevilla, 1995) es del barrio hispalense de Pino Montano. En este templo se siente cómodo entre amigos, lejos de los focos, las presiones y los flashes. Fuera de estas fronteras, el rapero no para. Menos aún en época estival, periodo en el que los festivales pueblan toda la geografía. Ha decidido afrontar estos meses de carreteras y escenarios con Cupido. Un tema en el que se alía con el dios del amor para hablar de despecho y desamor. El intérprete busca que se convierta en uno de los temas del verano.

-Vayamos al grano. El pasado 4 de abril, publicó en su cuenta personal de X lo siguiente: "Tenéis a Beret olvidando a alguien, se viene disco". ¿En qué anda?

-¡Hala! (Risas). En realidad no estoy haciendo un nuevo álbum. Bueno... creo que sí, pero sin darme cuenta. Nunca me paro a hacer un disco. Trato los singles de forma individual y cuando estoy en esa faena acabo en un disco. No me he parado a buscar un nombre ni un concepto, pero sé que todos los temas acabarán en un nuevo trabajo.

-Acaba de decir que no tiene un concepto definido. En su último trabajo estaba claro que la salud mental la idea predominante. ¿Tirará por esta temática o explorará otras cuestiones?

-En este disco estoy explorando más. Me he dado cuenta de que he salido de mi zona de confort en cuanto a estilos y temáticas. En Resiliencia estaba más dolido y tenía más cosas que contar. Me pasó lo de mi hermana y transité por ciertas experiencias. Aquí no tengo esa necesidad, pero he currado más musicalmente y he dedicado cerca de un año a estar produciendo en diferentes partes Latinoamérica. He dedicado más tiempo a crear y creo que están saliendo mejores temas.

-¿Considera que está evolucionando a nivel sonido, pero también en la lírica?

-En ambas cosas, sí. Además, es la primera vez que me paro a componer con otras personas. Siempre había hecho las canciones completamente solo y aquí he estado con otros que me han aportado frases o ideas.

-Pero en Resiliencia hizo colaboraciones con Malú, Omar Montes o Morat.

-Sí, pero eso son colaboraciones. Ahora me refiero al hecho puro de componer. Siempre he sido muy cerrado en lo mío y me he negado a escribir con otras personas.

-Volviendo a su cuenta de X -gran fuente informativa- en diciembre preguntó a sus seguidores "si dejarían de hablar con una persona, incluso te necesita". Ha creado un consultorio.

-(Risas) Totalmente. En lugar de ayudar a la gente, pido que me ayuden a mí. Pero también uso mis redes sociales para dar pistas. X es la red social en la que más libre me siento. A la hora de componer para este nuevo disco no he sido tan cerrado, me he divertido más. He podido hacer las canciones por disfrute, como una manera de jugar. Antes estaba mal y tenía que componer, independientemente de cómo fuera el tema, para sacarlo. La verdad es que en estos momentos me he parado más y he analizado. Por estos motivos creo las nuevas canciones son mejores, porque están hechas con más serenidad. He pasado cuatro meses fuera componiendo en Latinoamérica y todo está más reposado.

-"Ni el dinero ni la fama van a hacerte feliz nunca". Usted afirma ésto, pero más de uno se pega tortazos por salir dos minutos en televisión.

-Es como todo. Como el que nunca viaja y piensa que daría cualquier cosa por hacerlo, luego se pega dos meses viajando y desea volver a casa. Comprendo que algunas personas lo quieran, pero pensamos que el dinero es un medio que nos hace ser felices y no es cierto. La felicidad es muy relativa. De forma objetiva, la fama ocasiona muchos problemas mentales. Tengo normalizado que ni el dinero ni la fama te causan felicidad, al revés, dan más problemas en muchos sentidos. Yo soy feliz con mis colegas en Pino Montano tomando una cerveza.

-Hace unas semanas lanzó Cupido y quería convertirla en la canción del verano. ¿El despecho se lleva en época estival?

-Más bien después. Te enamoras en verano y posteriormente estás despechado. También están las personas que están despechadas ahora en verano y quieren irse con otras para olvidar. En realidad, el despecho se lleva todo el año (Risas).

-¿Cómo nació esta canción? Es más movida y menos intensa que las composiciones a las que acostumbra.

-Un día llegué a casa de Baghira, mi productor y me dijo que se había juntado con un compositor llamado Pablo Reche. Tenía una instrumental que le cuadraba con algo que podría hacer yo. Me la puso y me encantó el estribillo. Soy muy mío a la hora de la composición y quise cambiar ciertas cosas y meter algo mío. Ese algo se convirtió en casi todo el tema, pero la raíz era de Pablo Reche. No había mejor momento para sacarlo que ahora.

–Mayonesa, La barbacoa, El chiringuito...los hits del verano no se caracterizan por una profundidad abrumadora. ¿Quiere cambiar esta esta tendencia?

–La gente que me sigue lo hace por las letras. De hecho, estaba un poco asustado por si el público veía que Cupido se alejaba de lo que estaba haciendo. Nadie se ha asustado y tampoco estoy haciendo reguetón duro, pero es un cambio. Mucha gente se siente identificada con la letra. Después de haber sacado Cupido, me he dado cuenta de que hay mucha gente despechada.

–Su popularidad aumentó gracias al tema Cara B que comparte con SFDK. ¿Cómo vivió el 30 aniversario delante de 62.000 personas?

–Me emocioné muchísimo. Piensa que la primera música de la que he sido fan en mi vida ha sido del rap y todo gracias a SFDK. Ellos son de mi barrio, de Pino Montano, y lo que se hacía en la plaza era rapear escuchando Pruébalo. En esa época, el género llenaba salas de 200 personas y ver cómo 60.000 personas han llenado un estadio por este género y por ver a un grupo me ha enseñado tanto ha sido muy bonito. Fue histórico. Posiblemente, mi forma de componer y de hacer música viene de ellos.