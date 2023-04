César Bona: “No podemos permitir la inacción frente al cambio climático”

El profesor César Bona (Zaragoza, 1972) publica su último libro Educación Sostenible (Plaza y Janés), con el que promueve que los más pequeños sean los protagonistas del cambio en la forma de relacionarnos con el medio ambiente y la naturaleza. Este maestro, que en 2015 estuvo entre los 50 mejores profesores del mundo que optaban al Global Teacher Prize –conocido como el Nobel de la educación–, lleva años proponiendo que los niños se sitúen en el centro de las sociedad a la hora de tomar decisiones que nos repercuten a todos.

–Estamos constantemente hablando de la sostenibilidad.

–No es que la sostenibilidad esté de moda, es que es importante entender que es mantener sin agotar recursos o causar daños. Todo tiene que ser sostenible. La educación es donde primero tenemos que tener en cuenta esa sostenibilidad. Yo sí que creo en el efecto de la escuela para revertir el sentido de la educación. Cuando chicos y chicas toman acción también están contagiando al resto de la sociedad.

–Los jóvenes son una de las voces más fuertes en la lucha contra el cambio climático.

–El lenguaje tiene mucho peso y cuando hablamos de niños y niñas normalmente hablamos de los ciudadanos del futuro, pero hay que tener en cuenta que también son ciudadanos del presente. Es ahora también cuando tienen que actuar y cuando hay que escucharlos, ya no solo para que nos inspiren si no para que se sientan también parte de este proceso.

–¿Educamos en sostenibilidad?

–Nos falta mucho camino por recorrer. Es cierto que hay muchos centros que están haciendo grandes cosas. Hay otros que están haciendo cosas como el tema del huerto escolar, es muy loable que empiecen ahí para que los niños entiendan de dónde vienen los alimentos, sobre lo que significa ser parte del ecosistema… Hay otros, sin embargo, que siguen tomando el respeto al medio ambiente como algo secundario. No nos podemos permitir estar al margen de este tema. No podemos decir que nos gusta o no el tema del medio ambiente. Es nuestra responsabilidad, de todos los que educamos, promover el cuidado y el respeto al lugar en el que vivimos.

–En el libro menciona a Nicanor Parra al decir que pertenecemos a la tierra.

–Somos parte de un ecosistema que tenemos que proteger. ¿Qué ocurre? Que cuando se pone en una balanza sostenibilidad y bienestar siempre hay una que pierde y es la primera. Se requiere un cambio en todos los ámbitos de la vida y en todos los segmentos posibles porque solo así vamos a conseguir revertir la situación. Tenemos la mancha de ketchup, la realidad en la que nos encontramos, siendo conscientes de esa realidad hay dos vías: la inacción o la acción. No podemos permitir la inacción o esperar a que los gobiernos hagan algo, tiene que partir de cada uno de nosotros.

–No contamina igual una persona que una empresa.

–Cuando miramos hacia arriba o hacia fuera dejamos de focalizarnos en lo que podemos hacer nosotros como individuos. El cambio también es el conjunto de pequeños cambios.

–¿Qué frase para negar el cambio climático le sorprende más?

–Es muy típica la de: "Si sube la temperatura del mar, mejor para que al meterme no tenga frío". Eso es tremendo que alguien diga eso y que lo diga en serio. Es necesario conocer el momento en el que estamos para comenzar a hacer cosas. Uno de los objetivos que yo tengo con este libro es traer a lo cotidiano, al día a día, a casa o a la escuela términos como cambio climático o efecto invernadero que nos hacen tan pequeños y que parecen tan grandes. Todo esto lo cosifico en una bombilla, un tomate, un radiador, una camiseta… para analizar lo que tenemos alrededor y veamos lo que podemos cambiar nosotros.

–¿Están concienciados los niños?

–Los niños no tienen tan arraigada esa inercia en la que estamos atados los adultos. Son mucho más esponjas que nosotros, por eso la educación es tan importante. Los niños entienden mucho más lo que está pasando que muchos adultos a los cuales les despreocupa. Se está haciendo muy buen trabajo, pero hay que escucharlos y tenerlos en cuenta porque no son los adultos del futuro, es ahora cuando tienen que empezar a actuar. Nosotros tenemos que educarlos con el ejemplo.

–¿El medio ambiente es el inicio de todo?

–Todo empieza en la naturaleza. Como decía Nicanor Parra, no es que nos pertenece, es que le pertenecemos. Hago referencia a tribus indígenas desde tiempos ancestrales porque es muy curioso que desde la mitología griega, la India… todos coinciden en que la tierra era la madre y los que estábamos en ella éramos sus criaturas.