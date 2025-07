David Comrie: "Necesitaba un Genio en mi vida para creer en mi talento"

Después de casi tres años y más de 900 funciones, la alfombra mágica del musical Aladdín dejará de surcar el cielo de Gran Vía el 20 de julio. El actor David Comrie –también conocido por su papel de Mufasa en El Rey León– ha hecho reír a carcajadas y también ha emocionado dentro de su pequeña lámpara como maestro de ceremonias y protagonista indiscutible. Esta es la última oportunidad para pedirle tres deseos.

Pregunta.De Mufasa en El Rey León al Genio de Aladdín. Uno encarna la justicia solemne de un monarca y otro la guasa de un maestro de ceremonias. ¿Se ha sentido más cómodo en la sabana africana o en la multicultural Agrabah?

Respuesta.Siento que cada personaje me ha dado algo que necesitaba en algún momento de mi vida. Mufasa representa la autoridad, la templanza, la figura paternal y sabe imponer desde la calma. Cuando tenía 26 años me hacía falta un poco de madurez y Mufasa supo dármela. Pero, en este momento de mi carrera, necesitaba la improvisación y la soltura del Genio. Esa explosión que representa el personaje. Su entrega física y vocal. Pasar de El Rey León a Aladdín es como pasar de la sabana al huracán.

P.Durante más de dos años y tres temporadas ha encarnado al que para muchos ha sido el gran protagonista de Aladdín, con permiso del personaje que da nombre a la obra. ¿Cuáles son sus sensaciones en esta recta final?

R.Todavía no puedo creer que se acabe el 20 de julio. Estoy muy agradecido al público y me siento bastante privilegiado. Es curioso, porque necesitaba a un Genio en mi vida para creer en mi talento. Para interpretar a este personaje es necesaria una autoestima muy alta. Esa confianza en sí mismo es una de las cualidades que extrañaré muchísimo. La última frase del espectáculo es: Como me gusta un final feliz. Ha sido un viaje maravilloso, exigente, enriquecedor y tengo mucha fe en lo que pase después.

P.Durante una entrevista a este periódico con motivo del arranque del musical explicaba que uno de los números más difíciles era Un genio genial en la Cueva de las Maravillas. 10 minutos bailando claqué, cantando y teniendo pocas opciones para respirar. ¿Por qué cree que sorprende cada noche?

R.Es una bomba de energía que estalla en el escenario. Las luces, la coreografía, los cambios de ritmo, el claqué, el canto...son 10 minutos en los que el público se siente abrumado. Este despliegue tan loco y preciso ha sido fruto de muchísimos ensayos. Parece que el Genio improvisa y todo fluye con naturalidad. Mantener esta frescura ha sido lo más complicado, pero ha mejorado mi arte.

P.¿Qué tres deseos son los que más le han pedido?

R.(Risas) Me han llegado a parar en la calle, en el gimnasio y en un restaurante para pedirme tres deseos. Muchas veces les sigo un poco el juego y normalmente quieren dinero, amor, viajes, fama... Es curioso que otros artistas me han pedido ser como yo y siempre les digo que sean ellos mismos sin comparaciones con nadie. Lo más importante es ser disciplinado y tratar de ser el mejor con educación. En 2018, yo quería ser el Genio de Aladdín y lo escribí en mi libreta de metas y ese deseo se cumplió. Con trabajo, los deseos se cumplen.

P.¿Y cuáles son los suyos?

R.Mi mayor deseo es irme a la playa (Risas). Necesito un descanso. Ahora mismo no quiero compartir los deseos que tengo en mente, porque se gafan. Tengo muchas ganar de irme a la playa para pensar en mis proyectos futuros y me encantaría tener un poquito de libertad.

P.Tras más de 25 años dedicados al teatro musical, ¿en qué estado de salud se encuentra el género en España?

R.Muy fuerte. Cuando me mudé aquí en 2011, El Rey León arrasó desde el principio y ha llegado para quedarse. Yo vengo desde Toronto, la tercera ciudad en el mundo con más musicales y, ahora, estar en Madrid con 14 obras en cartelera es increíble. Los artistas están muy preparados y es maravilloso ver lo que se ha creado en España. Sí que siento que las productoras deben apostar por musicales originales. En cuanto a las condiciones, han mejorado mucho pero queda camino por recorrer. Es un trabajo muy exigente. Hacemos hasta nueve funciones por semana y ensayamos casi 38 horas. Solo pedimos condiciones laborales dignas. Muchas veces no se protege al artista ni se dignifica el oficio.

P.Forma parte del reparto de La cuidadora, el nuevo thriller de Álex de la Iglesia. ¿Giro de guion a su carrera?

R.Siempre he intentado compaginar el cine y la televisión con el teatro. Esta es mi tercera vez trabajando con Álex de la Iglesia. He participado en 30 monedas y en Entrepreneurs. Me siento muy privilegiado por trabajar con grandes profesionales como Blanca Suárez, Carmen Maura, Marta Hazas y Asier Etxeandia. El rodaje está siendo complicado por compaginar al Genio con el papel de La cuidadora. Un reto muy grande pero estoy muy contento por descubrir nuevas oportunidades, pero el teatro musical no lo voy a olvidar.