“Hay demasiada leyenda negra sobre la Edad Media”

–¿Por qué Diego Fernández de Herrera y ‘El Caballero de la Frontera’ (Kaizen Editores)? ¿Qué le atrajo de él? Es casi un enamoramiento.

–Yo digo que menos mal que no existe la máquina del tiempo porque si no... (ríe). Yo me lo imagino hasta físicamente y es que lo describo en la novela, al igual que todo. Le puse una personalidad y un físico. Y es que a mí me encanta James Bond y encontrarme a uno medieval jerezano, pues me impactó mucho. Y al dedicarme por primera vez a alguien, tanto tiempo, investigar sobre él... hubo un momento en que empezó a significar mucho para mí ir a los sitios, ir a su casa, y hasta me hice pasar por compradora para poder entrar (ríe). Y como eso, todo. En realidad todo empezó cuando hice una visita guiada por San Mateo, el día que cumplí 33 años, y me contaron muchas leyendas e historias del barrio. Su personaje me llamó mucho la atención, me impactó y me fue atrapando. Yo nunca había escrito antes a este nivel. Ya no podía parar.

–De hecho, cuenta que se cambió hasta de barrio por él.

–Sí, me mudé a San Mateo, su barrio. No sé qué fue lo que me atrajo, creo que un todo, ese Jerez de la época, del siglo XIV, la gente, qué se comía, cómo vestían... Terminó formando parte de mí.

–Es una obra que ya va por la segunda edición, y salió a la venta hace un año.

–La verdad es que no va nada mal. Va a cumplir un año desde que lo llevé a imprenta, el 16 de noviembre de 2020, se publicó el 24 de diciembre, aunque se presentó este verano por la pandemia. Recuerdo que entonces estaba muy nerviosa porque quería que estuviera en las librerías para las Navidades y así fue gracias al distribuidor, que lo repartió con su coche ese día. Es verdad que las sensaciones han ido cambiado. Lo moví mucho en redes y tenía el vértigo de “y si no gusta”, porque ya llevaba siete años con el libro porque tenía trabajo y no me podía dedicar al completo. Después de un año, pues sigue funcionando y en la Feria del Libro de Sevilla ha ido muy bien. ¡Fue hasta público! (ríe). Creo que ha funcionado porque me metí tantísimo en la vida de Diego.

–¿Qué parte de usted hay en el libro?

–Bueno, hay mucho de mí. De algún modo me reflejo, desde frases hasta experiencias propias. Como Diego estuvo en Marruecos, yo he viajado hasta allí 11 veces para poder describir esa cultura y sus mil detalles.

–¿Qué se sabe exactamente de Diego?

–Pues se sabe su historiografía local. Yo de las que más me fío son de las árabes porque las escribió alguien que vivió en ese momento la muerte del emir Abu Malik. Luego están las castellanas que dicen que el emir murió en Alcalá de los Gazules, pero luego las locales son las únicas que hablan de Diego. Pero algo pasó para que trascendiera la historia. Diego Fernández de Herrera es quien mata al heredero al trono de Marruecos y lo hace en la provincia de Cádiz, pero se habla de La Ina y de Alcalá. Yo lo que hice fue coger ambas leyendas y documentarlas con un Jerez real. Diego se fue a Marruecos, no sabemos el tiempo, regresa y mata al príncipe. Historiografía local que meto en el libro, pero entre medio está la parte marroquí que es ficción pero con los personajes reales de la época. Todo está muy documentado.

–El libro no es nada localista, lo puede leer desde un vasco hasta un cordobés.

–Sí, en la sinopsis no pongo la palabra Jerez sino ‘la frontera sur de Castilla’, que así era. Es historia de España al fin y al cabo. La historia está dividida en infancia, juventud y la batalla y dos de ellas transcurren en Marruecos. Jerez es el final. Localizarlo sería un error. El libro está disponible en más de 200 librerías de toda España y en Amazon Kindle, cuando salió, me puse la número 8, aunque ya luego cayó (ríe). Hay gente en el extranjero que me ha escrito, que se lo ha comprado.

–Esto huele a serie de televisión.

–Ojalá, ojalá. Una miniserie sería fantástico. Ya pasó con La Templanza, que ver el Jerez del XIX fue estupendo, así que ver el XIV debe ser una maravilla.

–¿Habrá segunda parte?

–Sí. Es lo que estoy escribiendo, pero en femenino. Mujeres de frontera que tenían una gran importancia. Es un libro con consecuencias de la muerte de aquel emir en manos de Diego.

–¿Es usted la persona que más ha escrito sobre Diego?

–La que más lo ha estudiado, sí. Eso me dijeron en el Archivo Municipal. Investigarlo me ha abierto todo un mundo de una época, hasta la gastronomía incluso.

–¿Hay mucho prejuicio con la Edad Media?

–Sí y con una imagen como triste y sucia, que luego no es así. Hay mucha leyenda negra. Yo me propuse romper con esa visión negativa. A mí me ha dado mucho más de lo que yo puedo ofrecer a la gente con este libro. Son personas que vivieron aquí, como tú o como yo, hace 680 años, conocerles es algo muy especial. Fascinante.