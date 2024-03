"El bilingüismo en las aulas no llega a funcionar bien"

Luis Molero es natural de Aguilar de la Frontera (Códoba) y es un apasionado de la docencia desde que era un joven. Una dedicación que se ha visto reconocida recientemente en los premios Educa Abanca, considerado los Goya de la enseñanza pública, en los que ha sido reconocido en la especialidad de la Formación Profesional (FP).

El ciclo que imparte en el IES Europa, en Arahal (Sevilla), es el de Animación Sociodeportiva, una de las especialidades más demandadas por los jóvenes debido a la alta inserción laboral que se logra con dicha titulación.

Con él hablamos del proyecto que ha sido distinguido en dicho certamen y de la situación de la educación andaluza en general.

-Lleva cuatro años en Arahal y ya se ha convertido en un referente en excelencia educativa. ¿Cómo ha logrado tan buena acogida?

-La verdad es que Arahal me ha acogido como uno más de la localidad desde el primer día. Me siento muy a gusto aquí y es gracias a todos los compañeros. Para mí, los secretos no existen. Tan solo he hecho lo que desde pequeño he visto en mi familia, trabajar mucho y ponerle bastante ilusión a lo que hago. Se trata de un pueblo que tiene muchísima vida en la calle, siempre estoy en contacto con personas del municipio por la peculiaridad de mi especialidad de FP y, por supuesto, debe tenerse un detalle con cada persona que te ayuda. Lo que das, recibes.

-¿Desde cuándo lleva enseñando en las aulas?

-En un aula como profesor desde 2016 en Madrid. En 2018 me vine a Andalucía, donde he recorrido más de 11 centros. Pero en el aprendizaje con niños y enseñando lo que es mi especialidad, que son las actividades físicas y el deporte, desde los 18 años. Con esa edad comencé a trabajar en campamentos de verano en Málaga y en Reino Unido, los cuales me aportaron una gran experiencia. Destaco también mi trayectoria en hoteles de animación en Huelva y Tenerife, en los que aprendí a tratar con niños y adolescentes.

-Usted es profesor de FP. ¿Ha cambiado mucho la percepción que la sociedad tiene de esta enseñanza?

-Ha cambiado mucho y a mejor. Recuerdo de pequeño que escuchaba decir en algunas conversaciones de mayores: "Ése como no vale para estudiar, que se meta en una FP". La realidad hoy en día no es así. Los ciclos formativos se están profesionalizando muchísimo. En ellos los estudiantes adquieren un amplio conocimiento práctico de cualquier sector, que es lo que realmente buscan las empresas.

-El grado superior en Animación Sociodeportiva se ha convertido en uno de los ciclos más demandados. ¿Influye también en eso el gran desarrollo turístico?

-Es una maravilla la cantidad de ciclos de nuestra especialidad que se ofertan en Andalucía. Tienen una salida muy vinculada al turismo. Sobre todo, al de hoteles, donde nuestros alumnos disponen de una inserción laboral casi asegurada como animadores. En el IES Europa ofrecemos todos los cursos esa opción de prácticas. El problema es que este tipo de trabajo en Andalucía es muy estacional, sólo en temporada de primavera y verano.

-Hábleme de la nueva ley de FP, ¿tiene más riesgos que ventajas?

-La nueva FP está recién salida del horno y es algo que se va a implantar sí o sí. Por tanto, hay que recibirla con buenos ojos. Los alumnos tendrán que hacer prácticas en empresas tanto en el primer como segundo curso. Yo eso lo veo genial, siempre y cuando las empresas que estén cerca de los centros educativos tengan profesionales a la altura.

-¿El hecho de que en esa ley se apueste por la FP Dual la hace difícilmente ejecutable en un contexto empresarial como el andaluz, repleto de pymes?

-Es difícil dependiendo de cada especialidad de FP y de la localidad. Hay ciudades que tienen ciclos formativos acordes al trabajo que existe en ese lugar, por lo que encontrar empresas donde realizar las prácticas resulta sencillo. En otros municipios, sin embargo, esta opción es más complicada.

-Explíquenos de forma sucinta en qué consiste el proyecto presentado a estos premios...

-El proyecto pretendía medir cómo los alumnos cuando realizan estancias en el extranjero o a nivel nacional mejoran sus capacidades respecto a los que no han disfrutado de esta experiencia. Los estudiantes de nuestro centro que han permanecido en Italia, Grecia, Mallorca o Canarias y después han seguido estudiando en el IES Europa obtienen unos resultados académicos mucho mejores que quienes no han podido o querido realizar la estancia. El porcentaje de empleabilidad de estos jóvenes mejoraba casi en un 100% respecto a los que no salieron fuera.

-En su proyecto menciona las clases bilingües. Hay bastantes expertos que ponen en entredicho los logros de este modelo de enseñanza. ¿Se logra realmente un buen dominio de idiomas extranjeros?

-Mi opinión está siempre basada en experiencias pasadas. Para aprender un idioma debe crearse una necesidad, que se genera en ambientes donde todo el mundo habla un idioma diferente. Yo aprendí idiomas residiendo en el extranjero, para sobrevivir. Mi opinión es que el bilingüismo en las aulas, como está planteado actualmente, no llega a funcionar bien.

-¿Ha notado un cambio en la educación andaluza los últimos años?

-Sí, lo he notado mucho. Los padres actualmente son muy sobreprotectores y no dejan que sus hijos se frustren. A la mínima están intentando resolver el problema de sus hijos y esto supone un error muy grave. Están creando en los hogares personas que el día de mañana no sabrán hacer frente a circunstancias adversas. En un futuro la vida les pondrá trabas y nadie estará ahí para ayudarles.