“Me fascina cómo una idea abstracta se convierte en película”

Jorge Laplace (Jerez, 1981) es un premiado guionista, director y productor nominado a los Emmy, Goya, Platino y Rose d’Or y galardonado con un Premio Iris, un Premio Forqué y un Telly Award. Reside en Madrid, aunque una gran parte del año se la pasa viajando, muchas veces por trabajo y otras, todas las que puede, por placer.

–Hace doce años, en 2012, ya despuntaba como cineasta por ser el guionista de ‘30 años de oscuridad’, que fue nominada a los Goya. Recibía además una beca Talentia de la Junta para seguir desarrollando su trabajo en la ‘New York Film Academy’ de NYC ¿Se puede decir que aquí empezó su ascenso imparable?

–Es cierto que el éxito de ‘30 años años de oscuridad’, que llegó a competir incluso con documentales nominados a los Oscar, fue un antes y un después en mi vida. Fue mi primer docu, yo antes hacía animación, y a partir de ahí me empecé a dedicar de forma exclusiva al documental. Pero todo empezó con ‘Palomita Mía’, un corto de animación que estuve haciendo durante cuatro años mientras estudiaba la carrera. El corto funcionó muy bien en festivales y gracias a esto empecé a trabajar como profesional.

–¿Hacia dónde está tendiendo su carrera o hacia dónde le gustaría dirigirse?

–En los últimos años, mi carrera está yendo claramente hacia las películas y series documentales para plataformas. He trabajado para Amazon, VIX, Movistar + y ahora en Netflix. Y respecto hacia dónde me dirijo, después de éxitos como ‘100 Días con la Tata’, ‘Locomía’ o de la reciente nominación a los Emmy de ‘30 Días Para Ganar’, siento que ya estoy cumpliendo un ciclo y empiezo a tener un ojo puesto en la ficción.

–Tiene entre manos ahora una docuserie sobre el tenista Carlos Alcaraz para Netflix. Háblenos de este trabajo.

–Pues la serie de Alcaraz es un lujazo de proyecto, producido por Morena Films, que hemos comenzado a rodar en Las Vegas hace unas semanas. Acompañaremos a Carlos por todo el planeta durante una temporada para conocer al prodigio más allá de la pista de tenis.

–También lo ha hecho sobre la Selección Española ganadora del Mundial de 2010, sobre Carolina Marín, e incluso sobre deporte y discapacidad con ‘30 Días para Ganar’. Desde el punto de vista cinematográfico, ¿es el deporte un gran atractivo para usted?

–Las historias sobre deportistas contienen un material ideal para un contador de historias. Por un lado, son relatos claros, entretenidos y están llenos de giros, conflictos y obstáculos. Y por otro, contienen a personajes que buscan sus propios límites y que se enfrentan a retos extraordinarios. Y ya si tienes la oportunidad de hacer un retrato a partir de la peripecia deportiva, como pude hacer con ‘La Absoluta’ y la reflexión que abrimos sobre España, entonces el cóctel es perfecto.

–Ha trabajado muchos años como guionista, hasta que en 2017 decidió sumergirse también en la dirección. ¿Qué le aporta cada uno?

–Yo me considero ante todo guionista, lo soy de formación y de vocación. Sólo que ahora soy un guionista que dirige y que eventualmente produce. Pero el guión es la base de todo y en mi caso, en el mundo del documental, creo que haber estudiado y con el tiempo haber aprendido cómo se cuentan las historias, ha sido mi elemento diferencial.

–¿Cuál diría que ha sido el momento culmen, hasta ahora, en su carrera?

–Pues por fortuna he tenido muchas alegrías, como el boom social y mediático que fue ‘Locomía’ en todo el país. Pero si me tengo que quedar con uno es con la nominación a los Emmy Internacionales de ‘30 Días para Ganar’. Viajar a Nueva York, ciudad en la que además estudié gracias a una beca, para pisar la alfombra roja del Hilton y competir junto a los mejores documentales del planeta, fue algo muy bonito y que recodaré siempre.

–El sur es un tierra de talentos y creatividad. Usted mismo hace un homenaje a Jerez con la productora ‘Prinzi Films’. ¿De qué se enriquece sin embargo cuando tiene trabajos fuera de España?

–He tenido la suerte de haber trabajado en Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, Europa, México… y al final te enriqueces de lo mismo. Porque aún con distintos idiomas y con distintas culturas, la gente es muy parecida en todos los sitios. Y tiene historias interesantes que contar también en todos sitios.

"Creo que del flamenco como fenómeno vivo habría que hacer una docuserie"

–¿De qué se merecería su tierra una docuserie?

–Pues creo que del flamenco como fenómeno vivo. En Jerez, el flamenco que aún habita en las calles se merecería sin duda una docuserie. Nuestra ciudad tiene la suerte de albergar una riqueza enorme, que además le viene desde raíz, y esto creo que aún no se ha llegado a poner verdaderamente en valor audiovisualmente.

–El cine le enamoró desde su comienzo de la carrera de Comunicación Audiovisual en Sevilla, en 1999. ¿Qué le sigue apasionando?

–A mí me sigue apasionando el diseño de la narración. Me fascina cómo una idea abstracta se termina convirtiendo en algo físico, en una película que contiene las emociones que buscabas provocar en el espectador. Y me sigue fascinando que esas emociones se creen a partir de la suma de las miles de piezas que forman parte de una película o serie. Por más proyectos que haga, para mí esto siempre tiene un punto de alquimia.

–Desde que empezó en este mundo ha pasado nada menos que un cuarto de siglo ¿Algo especial para celebrar estos 25 años?

–Pues mira, el otro día vi que la promo de la nueva serie sobre Carlos Alcaraz, además de en una pantalla en la Gran Vía, también la habían puesto en un luminoso enorme en pleno Times Square en Nueva York. En el mismo sitio donde se promocionaron Rosalía o La Casa de Papel. Y la verdad es que esa imagen me parece un regalo enorme para conmemorar estos 25 años de oficio.

– ¿Se van cumpliendo sus sueños?

–Sí, sí, se han cumplido ya muchos sueños A base de constancia, de mucho trabajo, de pasión, y supongo que de algo de talento, las aspiraciones se cumplen. Incluso como es mi caso, se superan. Ahora estoy trabajando en materializar mi próximo sueño, que es pasar de la realidad documental a la ficción.