“La fotografía es el medio artístico más democrático”

Cecilio Puertas Herrera (Granada, 1980) ha estudiado fotografía en Barcelona y ha colaborado con prestigiosos fotógrafos de moda. Ha participado en exposiciones y actualmente forma parte de La Ampliadora-Escuela Social de Fotografía, un espacio donde se desarrolla una pedagogía que hace uso de la fotografía como herramienta de mediación y creación artística, y en el cual germina Pa-ta-ta Festival, un certamen que apuesta por la fotografía empática y fuera de estereotipos.

Pregunta.–¿De qué trata Pa-ta-ta Festival?

Respuesta.–Es una celebración y un punto de encuentro en las calles y plazas de Granada entre la fotografía y la ciudadanía. Es ese momento en que la fotografía se quita el traje de gala y se pone zapatillas para salir a la calle. Tiene el objetivo de poner el foco en proyectos fotográficos que no solo muestren realidades, problemáticas y necesidades, sino que construyan respuestas para conseguir una fotografía más empática y fuera de estereotipos y prejuicios.

P.–¿Cuál ha sido la trayectoria de Pa-ta-ta?

R.–Durante diez años Pa-ta-ta se convirtió en una plataforma de lanzamiento para fotógrafas, vecinas, colectivos y agentes culturales que entendían la fotografía como un idioma común y no tenían los espacios necesarios para difundir su obra. Ahora hemos ampliado horizontes. Volvemos y lo hacemos en un mundo atravesado por crisis climáticas y sociales en el que el arte no puede mirar hacia otro lado. Por eso, el nuevo Pa-ta-ta es un festival con el foco puesto en el compromiso colectivo y el trabajo en el territorio para demostrar el impacto real de la fotografía.

P.–¿Cualquiera puede participar en él?

R.–Sí. Se puede participar de varias maneras. Si formas parte del vecindario de los barrios y pueblos de Granada y aunque no sepas de fotografía, puedes participar en proyectos de mediación fotográfica para contar lo que sucede a tu alrededor. Si estás trabajando en algún proyecto fotográfico puedes participar en las convocatorias‘Premio Internacional Fotografía con Impacto Social. Y si quieres participar como público puedes hacerlo votando.

P.–Me imagino que cada edición tiene un enfoque diferente.

R.–Sí. Nuestra base e inspiración es lo que sucede a nuestro alrededor. Cada año observamos lo que está pasando en el mundo para ofrecer una mirada actualizada y no sesgada de lo que nos rodea. En esta edición dialogaremos sobre migración, igualdad, despoblación, identidad, salud o sostenibilidad que son temas que están a la orden del día.

P.–Luego… tienen ustedes diferentes proyectos.

R.–Son proyectos que comienzan a principios de año en la ciudad y en los pueblos de la provincia de Granada y tienen su momento álgido en la celebración del festival, del 6 al 12 de octubre. En la ciudad buscamos la proximidad con el vecindario con Energía de Barrio un proyecto que persigue ayudar a transformar los distritos en espacios más amables, saludables y sostenibles con el apoyo de Endesa y el Ayuntamiento de Granada. En los pueblos de la provincia el objetivo es visibilizar iniciativas y realidades sociales que luchen contra la despoblación y la desigualdad y pongan en valor la identidad de las comarcas, con el apoyo la Diputación de Granada.

P.–Tienen ustedes pensado producir entorno a la gastronomía y crear una residencia para fotógrafos ¿de qué se trata?

R.–Sí. Cocinar las imágenes será un laboratorio de creación que tendrá el objetivo de vincular gastronomía y fotografía en colaboración con el Restaurante Ruta del Veleta. 4U Hostel se convertirá en la Residencia Artística un espacio de creación entorno a la fotografía donde convivirán autoras, autores y agentes culturales con el fin de que se enriquezcan unas a otras y propicie la creación de nuevos proyectos colectivos.

P.–Qué dice la fotografía que no pueden decir otras artes.

R.–La fotografía es uno de los medios de representación que más se asemeja a la realidad a la par que se caracteriza por su inmediatez. Además, es el medio artístico más democrático que existe, que prácticamente todo el mundo tiene a su alcance.

P.–¿Y qué cree usted que puede hacer la fotografía a la sociedad?

R.–Abrir los ojos... y cerrarlos, emocionar, inspirar, puede ser motor de cambio o vehículo para empatizar. Puede ayudar a reconciliarte con el ser humano y hasta cambiar leyes.

P.–La inteligencia artificial puede ser amiga o enemiga de la fotografía?

R.–Depende de con quién se junte. Nosotros la vemos como una herramienta que para conseguir resultados con alma necesita de nosotros una base visual concreta y un conocimiento profundo del medio fotográfico.

P.–Se dice que hoy cualquiera que tenga un móvil en la mano puede ser fotógrafo.

R.–Sí, y cualquiera que tenga una sartén puede ser chef… pero eso no significa que todo el mundo pueda cocinar con intención y profundidad.