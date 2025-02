“Hemos sido un espejo para muchos compañeros artistas”

Los hermanos Kiko y Shara Gaviño Román ponen voz a una las formaciones más exitosas de ese sonido made in Cádiz que explotó a comienzos de milenio. Mientras preparan su 20 aniversario como dúo, revisitan éxitos pasados junto a artistas como Galván Real, Andy & Lucas o Demarco Flamenco, con el que han lanzado Y yo quería V2.0. Curtidos en la cantera del carnaval gaditano, Kiko confiesa que sus apuestas para este COAC 2025 son la comparsa ‘La tribu’, del Chapa y Raúl Cabrera, y el retorno de Jesús Bienvenido y Kike Remolino.

–Cuando un artista regresa después de tanto éxito es porque tiene mensajes para compartir. ¿Cuáles son?

–Shara (S): Comparo nuestra carrera con una montaña rusa. Hay momentos buenos y malos, de caída, velocidad y freno, pero siempre hemos tenido claro que nos encanta lo que hacemos y tenemos un público muy fiel al que había que seguir dándole cariño. Siendo constantes y cabezones ante las adversidades, siempre hemos luchado por lo que creemos. Ese es el mensaje a nuestra gente, que han sido una pieza fundamental para que cogiésemos las riendas y tirásemos para delante.

–Esos momentos menos buenos, ¿les han servido para reflexionar como dúo?

–(S): Por supuesto. En los momentos malos te planteas muchas cosas y tomas ciertas determinaciones que en los momentos buenos no ves. Esto es un constante aprendizaje. Para nosotros, prácticamente a diario, esto es un volver a empezar.

–¿Han cambiado las perspectivas desde sus inicios?

–(S): A nivel industria la música ha cambiado muchísimo: la manera en que se comercializa, la facilidad y los medios que tienen hoy muchos artistas para poder mostrar su música. Cada vez hay más diversidad, talento y facilidades, pero también más problemas para llegar a ciertas cosas. Nosotros siempre nos hemos ido adaptando a lo que ha ido viniendo.

–Siguen revisitando temas del pasado, ahora en colaboración con otros artistas.

–(S): Cabe destacar que nosotros somos dueños de nuestra carrera, no vamos de la mano de ninguna compañía. Intentamos ver el lado del público, pero también el comercial. Viendo que la fórmula de las colaboraciones y éxitos del pasado funciona, pues ¿por qué no? La música no tiene fecha de caducidad. Hay público que nos conoce desde hace poco y queremos mostrarle lo que hacíamos años atrás, y hay otro público que sí conoce tu trayectoria y le da gusto escuchar canciones del pasado con colaboraciones y nuevas voces. Las modas vuelven siempre y la música también forma parte de nuestra vida.

–Y ¿lo que está por venir?

–(S): En 2024 nos centramos en sacar temas inéditos y ahora estamos enfocados en los grandes éxitos, colaboraciones y dando sorpresas al público. En 2026 hacemos 20 años como Kiko & Shara y queremos preparar el terreno para que ese aniversario sea muy especial.

–¿Cuáles son esos planes?

–Kiko (K): Vamos a estar todo el año sacando material con vistas a esa gira de 20 aniversario. Es verdad que vamos a parar un poquito la contratación del dúo porque estoy centrado también en el evento con Los Caños en directo. Como Kiko & Shara llevábamos mucho tiempo tocando y para preparar un buen show en 2026, necesitábamos centrarnos en la parte musical este año.

–De ese reencuentro en vivo de Los Caños, en junio en Sevilla, ¿qué espera Kiko?

–(K): Estamos superemocionados, va a ser un día muy especial. Celebramos un 25 aniversario del arranque del proyecto y el 20 tras la ruptura del grupo. Son muchos años de silencio, queriendo hacer esto, reencontrarnos. Estoy un poquito loco porque me tengo que centrar en dos proyectos. De momento, tengo energía para todo con el apoyo de mis compañeros y de mi hermana.

–¿Tendrá continuidad?

–(K): Nuestra intención era recordar la carrera de Los Caños en un solo concierto -aún no se había anunciado el de Cádiz del 9 de agosto-, pero nos están dando esa posibilidad y, de momento, lo estamos valorando. Tomemos la decisión que tomemos, la gente lo va a ver bien.

–¿Se consideran pioneros de aquel pop gaditano que triunfó al inicio de los 2000?

–(K): Tanto Los Caños como Kiko & Shara han sido una pieza muy importante dentro de un estilo muy marcado que salió de Cádiz y se extendió por todo el país. Ha habido muchos compañeros que han salido después de Los Caños con un estilo un poco parecido, como Andy & Lucas, Los Rebujitos, Decai, Fondo Flamenco o los propios Kiko & Shara. Cada uno ha sabido llevar su carrera y su propio sonido, pero es verdad que Los Caños y Kiko & Shara sí hemos podido ser una base. Soy amigo de muchos de ellos y sé que hemos sido un espejo.

–¿Sigue vigente el sonido?

–(K): ¡Claro que sí! Yo escucho a artistas que salen y me recuerdan a los de antaño, ¡y me gusta! Sé que muchos de esos compañeros se producen quizá ahora de otra manera, pero hay trasfondo en las canciones que te llevan a esos sonidos. Los estilos y la música buena no mueren.

–¿Se han también planteado ustedes experimentar?

–(K): Nos gusta reflejar nuestra manera de ser, de hacer las cosas. Sí es verdad que nos hemos atrevido en alguna canción con otra manera de producir, pero siempre sonando a Kiko & Shara. La base principal para perdurar es que te reconozcan.

–¿Qué tiene el Carnaval de Cádiz como escuela?

–(K): ¡Qué te voy a contar! Mucha gente ha salido del Carnaval y ha encontrado hueco en otros sitios. Mi primer escenario fue el Teatro Falla, con doce años. Para el gaditano es la base de todo, nuestra escuela de música.