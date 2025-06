Joaquina: "Siempre me sentí fuera de lugar por seguir mi sueño"

Cuando la gala de los Grammy recaló en Andalucía, Joaquina Blavia (Caracas, Venezuela, 2004) se llevó el galardón a la Mejor Nueva Artista. Con apenas 19 años. La más joven de la historia en llevarse este premio. Acaba de publicar su álbum debut, que lleva por título Al romper la burbuja. Una metáfora sobre salir de casa por primera vez y todo lo que ello implica. Principalmente, aprender y desaprender constantemente.

Pregunta.La última vez que visitó Andalucía lo hizo para alzarse con un Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista.

Respuesta.Fue lo más impresionante que he vivido hasta ahora. Ganar un premio así al comienzo de mi carrera es algo que nunca esperé. Siempre lo soñé, pero la verdad es que no era algo que estuviera esperando. Lo sentí como un honor muy grande y como un impulso.

P.Ha sido la intérprete más joven en conseguirlo. ¿Se ha visto obligada a renunciar a algo?

R.Claro. Hay sacrificios que uno tiene que realizar, sobre todo, a nivel emocional y social, pero al final es lo que siempre he querido. Para mí los sacrificios no tienen por qué tener una connotación negativa. Al contrario. Soy extremadamente privilegiada por tener las oportunidades de seguir esta carrera. Simplemente con estar en una posición en la que la pueda seguir y contando además con el apoyo de mi familia. No me lo tomo a la ligera. Así que, obvio, hay sacrificios... pero los hago con todo el amor del mundo porque es lo que siempre he soñado.

P.De hecho, en su canción Los mejores años critica duramente al sistema cuando dice que le parece "absurdo" que todo su futuro dependa de un diploma universitario.

R.La verdad es que esa canción me abrió muchas puertas y nació de un sentimiento 100% honesto. Siempre me sentí muy fuera de lugar en mi adolescencia por querer seguir este sueño cuando todo el mundo me decía que estaba loca. Tengo muchas composiciones que hablan de esto. Siento que la sociedad nos pone muchas casillas y siempre me ha parecido un poco tonto el deber seguirlas siempre.

P. Este año ha sacado el disco Al romper la burbuja. ¿Qué ha significado este debut?

R.Es la primera vez que me he podido sentar a pensar en un proyecto con mayor profundidad y con un poco más de tiempo. La verdad es que me ha enseñado a retarme y a pensar más allá de mí misma. Lo escribí durante un año en el que pude viajar con mi música por primera vez y me abrió la mente a distintas culturas, lugares y personas.

P.Antes de sentarse a componer, ¿cómo quería que fuera su carta de presentación?

R.Tuve el concepto de la burbuja desde el mero, mero comienzo. Escribí las dos primeras canciones y después se me ocurrió la idea, porque vi lo que tenían en común. Luego la fui desarrollando. Estas composiciones fueron Pesimista y Todo y Nada que hablan sobre diferentes temas desde un lugar un poco más maduro. Con un componente reflexivo de aceptación.

Las redes sociales son herramientas valiosas, pero muy drenantes a nivel creativo"

P.Entiendo que aborda su crecimiento personal.

R.Totalmente. Escribí el disco de los 18 a los 19 y lo saqué a los 20. En estas canciones hablo de enfrentar las realidades de las cosas.

P.Esta idea se hace evidente en carta (a mí). En la apertura manifiesta: "Pasé mucho tiempo queriendo crecer / Pero teniéndole miedo a la vez / Nunca supe disfrutarlo".

R.Esta canción una continuación de Los mejores años, porque me sentí fuera de lugar en mi adolescencia. Siempre quise salir de mi casa, conocer el mundo, ser otra persona y olvidarme de todo. Este tema habla de querer salir de tu ciudad, comerte el mundo y ser demasiado ambicioso pero desde un lugar un poquito inocente. A la vez me digo a mí misma que cambiar con los años no ha estado tan mal y que me estoy convirtiendo poco a poco en la persona que siempre he querido ser.

P.Pero usted vive en Miami... me refiero a que no ha salido de un pueblito.

R.No es tanto la ciudad como el círculo que me rodeaba en ese momento e incluso la gente de mi generación. El álbum habla sobre salir de tu casa, independizarte, conocer el mundo, pensar en la persona que quieres ser en tu vida, tener esto o aquello... Muchas primeras veces desaprendiendo y aprendiendo. Rompiendo burbujas en tu vida. De hecho, Gracias por estar aquí cierra el proyecto y se la escribí a mis mejores amigas porque llevaba tiempo sin verlas. Regresé a Miami tras un mes de gira y fuimos a la playa a mirar el cielo. No hicimos nada más, pero fue el mejor día de mi vida. Qué increíble que lo más preciado que tienes esté más cerca de lo que piensas. A veces uno se esmera demasiado buscando más allá sin darse cuenta de que lo que tienes es más que suficiente.

P.En el Alquimista habla de la dependencia a las redes sociales. Más evidente en las nuevas generaciones.

R.Es un arma de doble filo. Como artista emergente es una herramienta muy valiosa. Pero crea falsas expectativas, te marea y consume. Mi contenido es mi arte pero además tengo que postear en redes sociales para tener números y para que la gente lo vea. Es muy drenante a nivel creativo.

P.Su canción más escuchada es escapar de mí en la que aborda sus inseguridades, llegando incluso a sentirse fuera de su cuerpo.

R.Escribir me ayuda a reflejarme en el papel. El concepto de romper la burbuja significa quebrar muchas idealizaciones que has tenido de ti mismo y del mundo. Me considero una persona muy hermética y es muy importante tener un lugar seguro dentro de mi corazón y de mi mente al que pueda regresar cuando lo necesite.

P.Otra de sus canciones con mayor número de oyentes es pesimista que, curiosamente, compuso en España.

R.Fue la primera que escribí para el álbum durante una gira aquí. Me encontré sola en una habitación de hotel en Madrid, lejos de casa y en una ciudad que no conocía bien. Empecé a escribir esta canción sobre haber dejado una persona al otro lado del Atlántico. Le cuento todas las cosas que estaban muy alejadas a mi realidad y le explico que estoy cumpliendo todos mis sueños y que me encantaría compartirlos.

P.Es muy joven, ya cuenta con un Grammy y con miles de oyentes. ¿Cuál es su gran sueño?

R.Mi sueño más grande es tener una discografía que me apasione y que retrate distintos momentos de mi vida. Tener 80 años y hacer un concierto con las canciones que escribí a los 17 y a los 20. Y dos metas más cortoplacistas serían cantar en el Arena en Miami, con capacidad para 15.000 personas, y hacer una gira por Venezuela.