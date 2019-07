No puede decir el nombre concreto de su fuente de inspiración, pero la del 27 es su generación favorita. Poesía, escultura, vídeoarte o videoperformance son las manifestaciones artísticas que trabaja. Y es que Beatriz Ros (Málaga, 1984) es una “artista multidisciplinar”, así es como prefiere que se le llame. La poeta y artista visual recibió ayer el XXVII Premio de Poesía Manuel Alcántara con su poema, Principio de humanidad.

–1.143 poemas presentados. ¿Cuál es la primera reacción cuando le dicen que Principio de humanidad es el ganador?

–Lo primero en lo que pienso es en la verdadera suerte que he tenido, en toda la trayectoria que hay detrás, aunque esta suele estar oculta. Luego vas dándote cuenta del prestigio que tiene ese premio, con tantos grandes poetas que lo han conseguido.

–¿El poema lo creó específicamente para este premio?

–Sí, lo escribí para este premio y lo mandé justo al límite de tiempo. Es cierto que lo hice pensando en que si no ganaba, el poema iba a seguir formando parte de un grupo versos que estoy trabajando ahora. Para mí no es un poema escrito simplemente para concursar por un premio, no es eso lo que significa, escribí el mejor poema que pude en ese momento.

–No es el primer logro que le da la poesía.

–No, por eso comentaba lo de sentirme muy afortunada. A lo largo de mi trayectoria he ganado diferentes premios como el Premio de Poesía Joven Pablo García Baena con el libro De cómo descubrí que seguía viva y el Premio Andalucía Joven. No ha sido nada fácil ya que hay escritores que presentan verdaderas maravillas en estos concursos.

–Hay que leer el poema para sumergirse y comprender lo que transmite, pero ¿qué transmite Principio de humanidad?

–Bueno, siempre es delicado hablar de un poema porque debe hablar por si solo. Lo decidí hacer para el premio después de mucho tiempo sin escribir. Creo que acabé haciendo una obra muy concentrada y de cierta densidad. Hoy pensaba un poco en la sensación que a mí me da cada vez que lo leo. Me imagino algo así como estar dentro de una cueva y ver un montón de ramas intentando entrar en la apertura, pero se quedan atrapadas ahí. Una sensación de misterio o de inquietud, de estar observando todo lo que pasa desde dentro.

–No solo literatura, el arte visual es otra de las grandes manifestaciones que trabaja.

–Así es, sobre todo me dedico al vídeoarte o el vídeoperformance, concretamente, aunque en la obra artística va todo enlazado y en paralelo. Es algo conceptual.

–Es una de las personas más jóvenes que ha conseguido el Premio Manuel Alcántara, ¿piensa que la juventud y la poesía se están distanciando?

–Creo que la poesía siempre ha sido marginal y no se conoce a la cantidad de jóvenes escritores que están aportando buenas obras. En ese sentido creo que la situación sigue igual.

–Juventud y poesía tienen un vínculo especial, ¿no?

–Sí, la poesía se suele asociar también con la adolescencia, ese punto en el que tienes tantas emociones y conflictos que a veces la única forma de expresarse es con un lenguaje en clave, tan personal e íntimo como la poesía.

–¿La poesía y el arte tienen el poder de cambiar el mundo?

–Yo creo que sí, que lo cambia todos los días. Cambia una visión en cada lectura, en cada conversación y en cada crítica, siempre de una forma individualizada. No se trata de convencer a las masas, entonces no sería arte, pero la poesía si debe cambiar las conciencias y las formas de cada uno de ver las cosas.

"La poesía puede cambiar el mundo, pero de manera individual, no es un instrumento de masas”

–En los tiempos que corren, se necesita apoyo por parte de la sociedad y la clase política.

–La cultura y el arte es algo de lo que se beneficia todo el mundo. Los políticos y la sociedad en general deben apoyar a los que estamos trabajando en ello, manteniendo siempre la independencia del artista, del escritor o del personaje que trabaja en el mundo de la cultura. Porque el arte es importante para alimentar el pensamiento crítico

–Nuestros jóvenes deben aflorar ese pensamiento crítico.

–Por supuesto, necesitamos que la gente conozca bien lo que está leyendo, lo que le están contando o lo que está viendo y eso se consigue gracias a la cultura y el arte. Porque como te decía, la poesía si puede cambiar el mundo, o al menos las mentes.