Juan Carlos Ramos Picchi: "Es muy loco que el Rey te reconozca por tu trabajo"

VESTIRSE POR LOS PIES. De tanto observar y cavilar, Juan Carlos Ramos Picchi (Sevilla, 1979) se percató de que el hombre... se viste por los pies y creó Pepe Pinreles con Javier Ayala, calcetines coloridos y con guasa. Empezó con la marca De Triana y ahora ha continuado con las Holy Cards, las estampitas de toda la vida. Caiclick, su empresa, factura casi cinco millones y tiene a 80 empleados.

Pregunta.–De tunear clicks de Playmobil a petarlo con calcetines y cromos.

Respuesta.–Hemos pegado fuerte. Nuestras cosas se viralizan y sacamos una sonrisa a la gente, la mejor manera de vender.

P.–¿Ingenioso o inquieto?

R.–Ingenioso, pero más observador. Tengo retentiva para lo que me despierta curiosidad. Llevo a cabo lo que se me pasa por la cabeza para convertirlo en producto o en algo que comunicar o vender.

P.–¿Qué ha sido lo más loco que le ha pasado con Pepe Pinreles?

R.–Hicimos un estuche de calcetines con 10 momentos de la década de Felipe VI y lo mandamos a Casa Real. En un acto el Rey me dijo: "Eres el de Pepe Pinreles. ¿Cómo hacéis los calcetines tan rápido cuando pasa cualquier cosa?". Se acordaba de cuando tocó la caja en Cádiz y sacamos el calcetín al día siguiente. Hemos hecho encargos a la Casa Real. Es muy loco que el Rey te reconozca por tu trabajo.

P.–Regalé unos calcetines de Monchi celebrando un triunfo en el Villamarín: el negocio lo puede todo...

R.–Mi socio es de Cádiz y el CEO, sevillista, pero por redes cada vez que sacamos un calcetín del Betis me dan caña por bético. Si hay algo del Sevilla también hacemos un calcetín. Trato más con el Betis y mi socio con el Sevilla, y después hay que aguantar la guasa de los colegas.

P.–Muchos dibujos pero no se le ocurre un invento para el olor de pies.

R.–Eso para los aficionados al Quimicefa, yo soy de Letras. Al que le huelan que se los lave y eche polvitos a los zapatos.

P.–¿Haría un diseño de Feijóo y Marcial Dorado o mejor no meterse en política?

R.–Mejor no. Con la religión también somos respetuosos. Con el tema independentista quisieron encargarnos miles de palés con el lacito amarillo y pudimos ganar un dinero muy fácil, pero queremos que nos encasillen por el buen rollo, nuestras fiestas y tradiciones.

P.–¿Por qué ir en traje con calcetines de colorines no es una payasada?

R.–Puede serlo, pero damos una opción más divertida y, además, los nuestros se emparejan rápido...

P.–Una colega no puede con la palabra pinrel.

R.–Teníamos claro lo de pinreles, palabra muy andaluza, y añadimos Pepe porque sonoramente le caía bien. Que su amiga diga que va a comprarse unos calcetines Pepe.

P.–Aprovechando el parecido y salvando las distancias, ¿no han pensado en fabricar preservativos con dibujos? Ayudaría a romper la rutina de las relaciones de pareja.

R.–Iban a follar lo mismo, no sería un plus. Profilácticos no nos hemos planteado y habría que estudiar talla y variedad; si hay un espabilao leyendo esto, que coja la idea.

P.–Montó la marca De Triana, fue trianero del año y Melchor en su cabalgata, pero vive en Los Remedios. ¡Traidor!

R.–Totalmente. Cuando uno se casa hace unas cosas... Sin coña: vivo a 200 metros de Triana y los Remedios también es mi barrio, hemos hecho un montón de iniciativas que revitalizan la zona. Tengo el corazón un poquito dividido.

P.–El éxito empresarial está muy bien, pero nada comparado al paso de la Cabalgata por su casa en la calle Asunción.

R.–María Casado abrió el informativo pidiendo que la invitáramos al balcón y lo haremos. Hay lista de espera y hemos hecho pruebas de carga. Decoramos la calle con letras de villancicos, lanzamos globos gigantes e intentamos que la noche sea más mágica. Los Reyes me llaman para decirme que quieren tal o cual canción.

P.–¿Juanma Moreno lo ha llamado?

R.–No sé si llamará, los otros dos quieren hablar conmigo. Los Reyes dicen que en la esquinita de Asunción les tiemblan las piernas. Y días después me llaman llorando para agradecerme el momento.

P.–Costalero, corista en el Falla, disfrutón de fiestas… y sin probar una gota de alcohol. Podría hacer anuncios de la DGT.

R.–La gente cree que me me pongo fino... y el fino no lo he probado en mi vida, ni la manzanilla, ni la cerveza, ni una copa. Abstemio total. Disfruto de la vida sin alcohol.

P.–Las Holy Cards han sido un pelotazo en Andalucía y llegarán a Zaragoza, Salamanca, Zamora... ¡Han vuelto las estampitas de fútbol de los 80!

R.–En la era de la IA coleccionar estampitas sonaba anacrónico pero pensé que si se hacía bien y de una temática sin explotar, la gente se engancharía, jamás pensamos que a así. Vamos a sacar más de 130 millones de cromos. Hemos hecho álbumes de Semana Santa, del Carnaval, del Rocio, de toros y el próximo de las Fallas. Quién sabe si un día nos llamará el señor Panini para negociar...

P.–Con el de los toros, ¿recibe subvención del ministro Urtasun?

R.–No, pero si hay que mandarle uno, se lo enviamos y lo invitamos a un tauroquedada... A mucha gente le gustan los toros y al que no, que siga con los Pokemon o coleccionando dedales.

P.–Viaja a menudo a ver a la selección de fútbol. ¿Es el Manolo el del Bombo, que en paz descanse, sureño?

R.–Era un amigo. Los calcetines oficiales de la selección son Pepe Pinreles y contratamos a Manolo el del Bombo. Andar con él por la calle era imposible. Vi las finales de las Eurocopas 2008 y 2012; en la segunda le tiré a Reina la camiseta de Miki Roqué, que falleció unos días antes, y se la puso. Fue un orgullo ese homenaje, la foto dio la vuelta al mundo.