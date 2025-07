Judeline: "La manera en la que nos tratamos en Andalucía es única en el mundo"

En este 2025 se cumplen setenta y cinco años del nacimiento de Camarón de la Isla. Con motivo de la efeméride, la marca de cerveza Cruzcampo ha querido rendir tributo al cantaor –leyenda del tiempo-, en Madrid, en la Puerta del Sol, con la actuación de Judeline y Cortés, en un encuentro en el que se ha estrenado el tema Un puente por la bahía, la Cruz del Campo. Se trata de un cante que reinterpreta, con la reminiscencia de unas alegrías y con el toque de las bulerías, una letrilla en la que Camarón menciona la conocida marca: “Fresca, fresca, fresca. / Primito, de la Cruzcampo yo no me aparto / a la Cruz no pongo peros, y esa es la Cruz del Campo”. Doce mil personas acudieron al homenaje. A una celebración en la que ha predominado la gente joven, generaciones nacidas en el nuevo siglo -quizá haya que estar atento a eso-. Este periódico conversa con una de las principales protagonistas del encuentro, Judeline, aún con la resaca –figurada, claro- del día posterior a la fiesta.

Pregunta.Andaluza, gaditana. ¿Qué echa usted de menos en Madrid?

Respuesta.Llevo ya cinco años en esta ciudad. En Madrid echo de menos todo. Echo de menos la cercanía que tenemos en Andalucía, y esa forma que tenemos de tratarnos entre nosotros. La manera en la que nos tratamos en Andalucía es única en el mundo. Esa cercanía que tenemos los andaluces es algo que se echa mucho de menos. También la comida, obviamente. Y la playa (risas).

P.Aún los artistas tienen que irse a Madrid y ponerse en la cola para triunfar. ¿No hay alternativa a esa dinámica?

R.Creo que no. Si un artista quiere buscarse un hueco en la industria –en la música urbana, en la música alternativa, en la música electrónica, la que sea…-, al final tiene que irse a Barcelona o a Madrid. En mi caso, ojalá me hubiese quedado en Andalucía. Pero al final, bueno, tuve que buscarme las papas y representar a Andalucía desde fuera. Ojalá en algún momento empiece a crecer más la cosa en Málaga, en Sevilla, en Granada. Es algo que podría pasar perfectamente.

P.¿Es Andalucía una inspiración para usted?

R.Sí, en todos los sentidos. Yo no sería la artista que soy si no fuese andaluza.

P.En Madrid, junto con Yerai Cortés y Cruzcampo, ha rendido tributo a la memoria de Camarón: ¿qué ha supuesto para usted este encargo?

R.Al principio, cuando me lo dijeron, sentí mucha presión, y estaba nerviosa por cómo saliera todo. Estamos hablando de Camarón de la Isla, nada menos. La verdad es que creo que se me hacía un poco grande el asunto, y como te digo estaba nerviosa. Menos mal que estaba ahí Yerai Cortés, que lo ha hecho todo muy fácil. Ambos hemos preparado este guiñito de la manera más orgánica, y con el mejor corazón posible. Estoy muy contenta, la verdad.

P.Se han visto imágenes de una concurrida Puerta del Sol. Un éxito esta propuesta. ¿Le ha sorprendido la acogida del público madrileño?

R.La verdad es que sí. Estaba un poco a la expectativa de qué iba a pasar. Cuando llegó el momento y salí, y vi esa cantidad de gente [doce mil personas], me quedé flipando. Bastante. Me ha parecido algo muy fuerte. Veo que mi público en Madrid va creciendo. Y que la gente me recibe con mucho cariño. Me siento una afortunada.

P.¿Por qué cree que hay ahora una generación joven que se interesa por lo flamenco, por una cultura de raíces, por esa cultura popular?

R.Quizá porque estamos en un momento en el que esa generación necesita formar parte de algo. Los artistas jóvenes venimos de padres que son la primera generación que escuchó música menos tradicional, y eso al final influye, pues nosotros vamos buscando otras cosas. Otras cosas más nuevas. A los jóvenes nos pica la curiosidad, y así nos vamos para atrás en la historia, e investigamos. Nosotros estamos más atentos a lo que escuchaban nuestros abuelos. O a una música que a nosotros nos suena más tradicional. Por otro lado, es lo que te decía, creo que queremos volver a esos orígenes, a esa raíz, porque nos hace sentir que formamos parte de algo. También han sido decisivos artistas como Dellafuente, Rosalía, Califato ¾. Es gente que ha acercado el flamenco a los oídos más jóvenes. En definitiva, sea por el motivo que sea, es una realidad que me hace muy feliz.

P.¿Es posible que este fenómeno obedezca a una generación que busca anclajes, arraigo, pues ha vivido marcada por el desarraigo –por diferentes cuestiones-?

R.Sí, sí. Nosotros nos sentimos representados por esta música, que identificamos como nuestra cultura. Estamos en una generación que necesita sentirse conectada a sus raíces. Más que nunca.

P.Le he leído que usted siempre ha preferido crear desde los márgenes, no desde lo canónico. En ese criterio me ha recordado al Camarón más conocido, a ese Camarón que pasó a ser leyenda del tiempo.

R.La verdad es que no hago las cosas con una intención concreta. Yo fluyo. Para mí la música es un arte que debería ser libre, en todos los sentidos. A mí lo que me gusta de la música es divertirme. Pasármelo bien. Sentir que no tengo límites a la hora de crear.

P.Pero ¿por qué le interesan los márgenes?

R.Quizá porque así es como entiendo la música. La entiendo desde ese lugar. Aunque en mi caso he crecido escuchando muchos tipos de música, de influencias, de artistas. Mi cultura musical se ha gestado así.

P.¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta, hoy día, una mujer joven en la industria de la música?

R.Pues te enfrentas a mucha presión. Te enfrentas a lo que esperan de ti. A las expectativas, y uno eso lo siente. Pero tengo la suerte de contar con un equipo que me protege muchísimo. Me siento muy tranquila en mi ritmo, en mi carrera. Yendo muy poco a poco. Aunque es cierto que en la industria de la música una mujer tiene que ir más de puntillas que un hombre. Pero eso ya lo sabemos. Ya conocemos cómo va la cosa. Pero yo a mi trabajo, y a hacer cosas, con mi equipo, que como te digo me siento muy protegida con él.