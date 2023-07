“Todos llevamos nuestro equipaje en el viaje de la vida”

Isabella Maldonado (EEUU, 1965) es una premiada autora superventas. Antes de dedicarse a la escritura, fue agente de las fuerzas especiales. Se graduó en la Academia Nacional del FBI en Quantico y fue la primera mujer latina de su departamento que ascendió al rango de capitán. Enigma (Duomo) es el bestseller policíaco con el que aterriza en las librerías españolas.

-¿Por qué triunfa el suspense?

-El suspense triunfa porque es una combinación de un subidón de dopamina y adrenalina. Tienes la sensación placentera de querer saber qué va a pasar, de poder anticiparte y solucionar ese misterio y, por otro lado, tienes la excitación y el subidón de adrenalina preocupándote por el personaje, por qué le va a pasar.

-¿Cuánto de real hay en 'Enigma'?

-Enigma está inspirado en un caso real, el de los francotiradores en el Beltway en la zona de Washington DC en 2002. Llegó a los titulares a nivel internacional. Eran dos asesinos que iban dejando mensajes codificados o cifrados y acertijos en las escenas del crimen. Además, contactaban a los medios de comunicación y publicaban mensajes en código para provocar a las fuerzas policiales y hacer que todo el mundo pasara miedo porque elegía víctimas aleatorias de todas las religiones, edades, sexo... Si ese tipo de mentalidad de asesino en serie se diese hoy en día, pensé que utilizaría las redes sociales para hacer lo mismo, aterrorizar a las personas, así que lo extrapole y creé ese escenario para Enigma.

-La protagonista ha tenido una infancia difícil. ¿Cuánto pesa su pasado en su presente?

-Su pasado forma su presente y quería asegurarme de que escribía ese personaje así porque así son los seres humanos de verdad. Quería crear un personaje muy realista. Sin importar qué elecciones tomemos o qué carreras elijamos, llevamos todo nuestro equipaje con nosotros en nuestro viaje de la vida. Para poder tener un personaje con tres dimensiones y realista quería mostrarla luchando para poder llegar a términos con su pasado.

-¿El pasado también 'define' a los criminales?

-Sí, desde luego. En mis libros siempre tengo capítulos desde el punto de vista del antagonista o el villano. Quería hacer eso utilizando mi propia experiencia en las fuerzas policiales a la hora de lidiar con los criminales, mostrar al lector cómo es ser una de esas personas a las que su equipaje también acompaña. Un tema que parece atravesarlos todos es el de la elección. No hablo directamente de ellos, creo que es mejor mostrar el efecto de esas elecciones.

-¿Subestimamos el poder de las redes sociales y los vínculos entre tecnología y crimen?

-Durante años hemos estado subestimándolas, pero creo que ahora, tanto la sociedad como las fuerzas policiales, estamos empezando a entenderlo mejor. Es algo a lo que estamos obligados porque la gente utiliza. Hay cosas maravillosas que pasan por el uso de las redes sociales, como que la gente se siente conectada. Pero también está la parte negativa, y es que se puede conectar con gente que causan todo tipo de problemas, incluidos actos criminales. Y hay otro fenómeno muy problemático: el ciberbullying, donde la gente utiliza las redes sociales para infligir daño emocional a otras personas. Sólo estamos empezando a ver el comienzo de cómo poder equilibrarlo.

-¿La realidad supera a la ficción?

-En cierto modo creo que la ficción es mejor que la realidad y debería serlo. A veces la gente me pregunta por qué no me gusta el true crime, el crimen real, porque tengo acceso a muchas personas que pueden compartir sus casos conmigo. Pero he visto mucho y me resulta un sin sentido brutal y terriblemente dañino. Me gusta que las cosas salgan como deberían en lugar de como salen.

-El FBI es quizás el cuerpo policial más conocido del mundo. ¿Por qué fascina tanto?

-Esto tiene que ver con el origen del FBI con J. Edgar Hoover. Él fue su verdadero fundador con el caso del secuestro del bebé de los Lindberg, en los años 30. Él quería tener la organización de las fuerzas de seguridad más potentes del mundo, con un alto nivel de formación, de experiencia, y reclutando sólo a los mejores de los mejores. Para poder hacer eso también requiere un nivel alto económico. Con todo esto en mente, formuló la idea de tener una unidad investigadora. Hoover era extremadamente bueno con el marketing. Por otro lado, el FBI nunca pierde un caso en los juzgados, lo que en parte se debe a que tarda años en recabar evidencias de una forma meticulosa y metódica. Hay muchos motivos, pero sí, tienen una reputación excelente y los agentes con los que yo he trabajado están a la altura de su reputación.

-Usted fue la primera mujer latina de su departamento que alcanzó el rango de capitana. ¿Sigue habiendo techo de cristal en EEUU?

-No comparado con lo que había. Hoy en día tenemos jefas de policía en ciudades importantes, cosa que hubiera sido impensable antes, y mujeres agentes de la FBI de alto rango muy cerca de la cima. Puede que haya techo de cristal en el sentido de que no hemos tenido una directora de la FBI todavía, pero espero que pase algún día. Tampoco hemos tenido una presidenta de Gobierno, algo que también espero. Cuando yo empecé, las mujeres que entraron antes tuvieron que pasar por un juicio para poder ser ascendidas a teniente o a sargento. Ellas abrieron el camino.

-¿Qué cree que condiciona más, el sexo o pertenecer a una minoría racial?

-Diría que probablemente el género, sólo porque empieza literalmente antes de que nazcamos con la decoración de la habitación del bebé. A nivel mundial, las vidas de un niño o de una niña son extraordinariamente diferentes. Desde luego la raza también influye desde el nacimiento. Es una pena. Me encantaría pensar que todo el mundo puede hacer lo que se les da bien y tengan las herramientas para hacerlo. Pero no es el caso y por eso quería escribir un personaje como el de Nina porque desde el día en que nació tuvo una vida muy dura y se enfrentó a todo tipo de discriminaciones.

-La versión televisiva de 'Enigma' será protagonizada por Jennifer López. ¿Está despuntando lo latino?

-Creo que sí. Jennifer López ha dicho que para ella era importante elevar las voces latinas. El mundo hispanohablante es enorme. Hacer que esas voces se eleven y se escuchen más es muy importante para muchos de nosotros y es algo con lo que estoy muy ilusionada.