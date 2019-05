Marcos de Quinto llegó con 23 años a Coca-Cola y en 2015, tras 33 años en la empresa, fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing. El verano pasado decidió abandonar la multinacional y ponerse a escribir. El resultado llega estos días a las librerías, Notas desde la trinchera (Deusto), un libro que terminó en Lisboa en diciembre pasado: "Digo todo lo contrario de lo que uno se suele encontrar en los manuales de gestión. Es un libro a contracorriente". Paralelamente, se convirtió en uno de los fichajes estrella de Ciudadanos en las últimas elecciones generales y en esta legislatura se sentará en el Congreso.

-Enhorabuena, ¿no?

-Esperemos que sí.

"No hago proselitismo, para mí ha sido un milagro que en 37 años no me hayan despedido de Coca-Cola"

-¿No se aburrirá en el Congreso de los Diputados?

-No lo sé. Voy a estar empapándome como una esponja de todo.

-Los diputados tienen fama, no sé si justa, de trabajar poco.

-No sé si trabajan poco. Probablemente, yo he trabajado demasiado. Creo que debe haber un punto de normalidad. Llevo 37 años en una multinacional de bienes de consumo de alta rotación en mercados muy competitivos y no teníamos ni un respiro. No sé si trabajan poco, pero voy a dar todo lo que pueda. Es necesario por España.

-"Navego sin bandera". ¿Debe estar preocupado Albert Rivera?

-Cuando entré en Twitter hace 10 años me definía como una persona independiente, por eso colgué lo de "pirata" o "navego sin bandera". No pretendo convencer de nada porque odio el proselitismo.

-Hasta que llegan las elecciones generales.

-Sigo como independiente apoyando a Cs. Pero una vez dado el paso, lo de sin bandera no sería tan cierto. Ni he borrado tuits ni he cambiado esa tarjeta de presentación en Twitter. Era mi cuenta particular, jamás la vinculé con Coca-Cola. Siempre he llevado esa libertad bastante bien. Albert no tiene que estar preocupado en absoluto, porque me parece que el proyecto de Cs es maravilloso, defiende la libertad y estoy encantado con él.

-Es tan libre que incluso ha elogiado a Podemos.

-En mi libro Notas desde la trinchera hago un elogio al marketing de Podemos. Cuando uno vende algo que es difícil de vender, hay que elogiarlo. Porque vender el marxismo-leninismo hoy en día es realmente complicado. Lo comparo con alguien que trate de vender ahora una máquina de escribir.

-Sería imposible.

-Podemos lo hace muy bien, porque vendiendo una máquina de escribir, lo primero que hace es no hablar de su propio producto, el marxismo-leninismo, sino de los problemas que tienen los demás. Argumentan que los ordenadores se cuelgan, pueden tener virus...

-Resalta el fallo de otros.

-Exacto. Otro tema es que no soy tan elogioso con sus principios.

-¿Y no le molesta la foto de la Plaza de Colón con Vox?

-Cuando se ven las fotos de Cs, hay que ver el álbum completo. Y Cs se hizo una foto en octubre de 2017, cuando el Rey hizo esa famosa declaración contra el golpe, en la manifestación de Barcelona, donde estaban el PP y el PSOE. También se hizo una foto Cs en el Día del Orgullo Gay, que ahí por cierto faltó el PP. También se hizo esa foto en Colón tan famosa porque en ese momento había que defender a España de las negociaciones que estaba haciendo Pedro Sánchez con Torra. No sé si se acuerda de los 21 puntos, el relator...

-Sí, claro...

-Y luego también tenemos una foto preciosa, el 8 de marzo, cuando las mujeres de Cs estuvieron en la manifestación del Día de la Mujer. Ahí faltó el PP. Estamos donde creemos que tenemos que estar. También, si sólo sacamos la foto de Idoia con Otegi, estaría ante una foto incómoda. O lo sería más la foto en Pedralbes de Pedro Sánchez, donde se le nota que tiene en el bolsillo el papelito que le había dado Torra diciendo que España no es una democracia. Esa foto es mucho peor que la de Colón.

-¿Nos van a freír a impuestos?

-Tiene toda la pinta. Tímidamente, habían dicho que iban a tocar los impuestos sólo a los ricos, pero tres días después del segundo debate, Pedro Sánchez reconoce una subida de impuestos de 16.000 millones. Es una vergüenza. Parece que los ciudadanos españoles estamos acostumbrados a todo, pero nunca deberíamos estar acostumbrados a que se nos mintiera. A la mentira nunca hay que acostumbrarse.

-¿Qué es el éxito?

-El éxito sólo habita en los ojos de los demás. La gente muchas veces se fija sólo en el uniforme de las personas, pero no se da cuenta de las cicatrices que el uniforme puede ocultar.

-¿Prefiere aprender del triunfo antes que del fracaso?

-La gente suele justificar los fracasos y por eso los estudia. Muchas veces por la razón equivocada: "Voy a ver cómo se ha producido para ver quién es el culpable y le echo la culpa a otro". En los éxitos la gente no hace ese trabajo de entender por qué llegan. Inmediatamente, se dice que "el éxito es cosa mía" y no profundiza en él. Por eso es tan complicado repetir los éxitos.

-¿Debemos ser rebeldes de serie?

-Yo soy rebelde, pero no veo muchos por ahí. Es buena la rebeldía y la desobediencia, porque el mundo ha avanzado porque ha habido gente que ha desobedecido y ha tratado de hacer las cosas de otra manera. A golpe de desobediencia, el mundo ha evolucionado.

-Lo normal es que los jefes no quieran que el trabajador piense.

-Es mucho más cómodo manejar mulas que no caballos purasangre. Hay gente que se encuentra mucho más cómoda manejando equipos dóciles. No es mi caso.

-¿Por qué tenemos que huir de nuestra zona de confort?

-Yo he huido, pero no hago proselitismo. No pretendo que la gente sea como yo. Mi libro es de confesiones propias. Mi intención no es que todos los ejecutivos sean como yo, porque sería un desastre absoluto. Para mí ha sido un milagro que en 37 años no me hayan despedido de Coca-Cola. Si alguien trata de seguir algunas de las cosas que digo, no quiero ser responsable de eso.

-¿Sabe la fórmula de la Coca-Cola?

-Sí, por supuesto

-¿La puede desvelar?

-No, porque sólo la digo los viernes.