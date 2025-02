Paula Cendejas: "La palabra vulnerable no está en mi cabeza"

Paula Cendejas (Madrid, 1995) lanzó su primer álbum –FOMO– en 2023. Apenas un año después publicó el EP Tsunami con el que consiguió acaparar las miradas de la crítica por la rebeldía, la crudeza y la falta de pelos en la lengua de cada una de las seis canciones que lo conforman. Un proyecto que en el que la joven intérprete despliega su valentía, pisando con fuerza la industria musical. Desnudándose en las composiciones, como si de un confesionario se tratara. Las cifras avalan el camino que emprendió hace poco más de un lustro: medio millón de oyentes mensuales en Spotify. La Cendejas ofrecerá un concierto este sábado en Sevilla (sala La2).

Pregunta.Llegó a la industria musical de la mano de Alizzz, productor que impulsó a figuras de la talla de Rosalía y C.Tangana. ¿Cómo fue el aterrizaje?

Respuesta.Lo sentí como un sueño. Siempre había querido estar ahí y, de repente, me vi rodeada de gente que creía en mi voz, en mi proyecto y en lo que tenía que decir. Fue un momento muy bonito donde todo eran primeras veces y lo vives con una ilusión diferente. También es cierto que tuve que luchar con las expectativas y con lo que esperan de ti. Quizás, visto con distancia, sí que tienes que estar preparado mentalmente para entrar en una industria de sopetón.

P.El año pasado publicó el EP Tsunami. Un trabajo duro, en el que aborda temas poco convencionales. ¿Cómo ha sido su digestión?

R.Estoy muy orgullosa. Una de las cosas que más me gusta de sacar música es echar la vista atrás. Con otra cabeza y con otra forma de mirar hacia el pasado. Creo que ha sido una época de mucho aprendizaje. Fui muy valiente por realizar cosas que me daban mucho miedo, pero las hice igualmente. Fue un punto de inflexión, porque supuso un descubrimiento personal en cuanto a mi mensaje y mi responsabilidad como artista. Han cambiado muchas cosas respecto a cuando empecé a escribir este proyecto hace dos años. Aunque algunas canciones sean un poco complicadas de escuchar, ha sido un proceso muy sanador.

P.Ha apostado por confeccionar un trabajo en el que se desnuda y muestra ciertas vulnerabilidades. Un acto de rebeldía al que no estamos acostumbrados como oyentes, porque los temas con más éxito no dicen nada y los sonidos son calcomanías.

R.Ha sido una lucha interna por querer que la gente conociera un poco más de mí. Antes de Tsunami, sí que estuve como en una urna de cristal donde la gente te puede observar, pero realmente nadie llega a conocerte del todo. Tenía esa necesidad de que el público pudiera entender un poco más la cabeza y el corazón de Paula. Dentro de la vulnerabilidad que conlleva, lo sentí muy al principio... cuando las canciones se crearon. Una vez que se empezó a gestionar todo eso, la verdad es que la palabra vulnerable no está en mi cabeza. Más bien, me siento orgullosa de poder contar cosas complicadas. Me hace más fuerte.

Al final del día, tiene que haber un equilibrio entre ser directo y crudo, pero también honesto"

P.Navega a contracorriente. Alejada de la inmediatez y de lo efímero.

R.He querido hacer las cosas con pausa. Después de trabajar con mucha rapidez, en Tsunami sí que me he tomado el tiempo necesario para sentirme orgullosa y representada por el trabajo. Las canciones han salido cuando me he sentido fuerte para ello. Ha cambiado mi forma de ver la música y de cómo la quiero crear.

P.Los temas que defiende en Tsunami son muy diferentes a los que conforman su primer álbum, FOMO.

R.Saqué FOMO en enero y en octubre de ese mismo año ya estaba sacando el primer single de este EP. Era una sensación muy extraña. Estaba experimentando un momento vital muy distinto al del álbum, pero tenía que hacer una promoción y cantar en conciertos cuando el disco no me estaba representando. Fue un momento de mucha resiliencia, de tener paciencia conmigo misma y de decir: espero lo que haga falta, porque va a merecer la pena. Ambas cosas pudieron convivir. El estar creando y terminando Tsunami con estar girando con FOMO.

P.–¿Qué tema es el que más le ha costado escribir?

R.Colibrí. Abordar un aborto es muy íntimo y toca muchos aspectos de la vida. Pasé por ello en un momento en el que nunca me había planteado ciertas preguntas. El proceso más complejo ha sido gestionar todo eso poco a poco y tener la fuerza mental para hablar de ello cuando no se hace nunca.

P.¿Es necesario ser crudo y directo para llegar al oyente?

R.Hay tantas cosas iguales y tenemos tantos estímulos que no tenemos ni tiempo para pensar en ciertas cuestiones. Al final del día, tiene que haber un equilibrio entre ser directo y crudo, pero también honesto.

P.¿Cómo plasma los viajes emocionales que atraviesa en sus canciones sobre el escenario?

R.Intento cantármelo a mí. Es muy importante el vínculo con el público, pero estar conectada conmigo misma y recordarme por qué estoy ahí, un minuto antes de subir al escenario, es lo que hace que me mantenga entera para llevar el show adelante.

P.Ha cambiado su nombre artístico de Paula Cendejas a La Cendejas. ¿Por qué?

R.Es un híbrido. Me gusta que me llamen Paula, pero siempre he tenido mucho trauma con mi apellido porque fue motivo de bullying en el colegio. Me parecía importante hacer frente a eso y que el apellido sonara incluso más fuerte. Ha sido algo puramente personal que ha venido acompañado de un cambio en la dirección artística.