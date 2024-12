“Pretendo quitar la vergüenza a la gente a la hora de bailar”

Nuria Espigares, de nombre artístico ‘Bad Papaya’, nació en 1995 en Granada y actualmente vive en Lanzarote, donde trabaja en la hostelería. Se considera autodidacta y compone e interpreta sus propias canciones urbanas en videos musicales que cuelga en la red y que son visionados por una legión de seguidores. Sus letras hablan de su vida, sus experiencias y sus sentimientos. Sus principales objetivos son compartir su arte con la gente, hacer disfrutar a las personas y que se sientan identificadas.

Pregunta.–¿Qué tipo de música practicas?

–He creado y estoy creando de todo tipo de música urbana. Me gusta experimentar y crear en distintos ritmos procedentes de todo el mundo. He realizado singles de trap, de reguetón, dembow e incluso merengue. Me gusta sobretodo que mis canciones me hagan mover el cuerpo al escucharlas.

P.–¿Es así como te sientes bien?

–Sí, me ayuda a sentirme bien conmigo misma y a tener mis proyectos propios, que no sea todo lo que estipula la sociedad, eso de ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. El ponerme metas y hacer realidad lo que está en mi mente me hace sentir orgullosa de mí y del trabajo que conlleva. Siempre me imagino cuando creo una canción cómo interpretarla en mis videoclips.

P.–¿Cuándo empezaste a compartir videos con tus canciones en Internet y por qué lo hiciste?

–Mi primer videoclip fue Another day. Lo hice con mucha ilusión hace unos cuatro años. Llevaba otros dos años escribiendo y cantando mis letras en beats de internet. Gracias a mis productores (en este caso fue Murky) hicimos un equipo increíble con Alberto de cámara y editor. Quedamos una tarde en el barrio del Zaidín, en Granada, y fue un poco improvisado. Salgo en ese vídeo con amigos que me apoyan y en la calle se apuntaron a salir chavales que estaban jugando al baloncesto. Ese videoclip me dio fuerza y ganas para crear más.

P.–¿Qué importancia tienen las redes sociales a la hora de difundir la música que haces?

–Estar en las redes sociales es lo que me cuesta más digerir. Pero gracias a ellas estoy en contacto y conozco muchas buenas personas que hoy día están en mi equipo. Los mensajes de la gente que me sigue me dan mucha buena energía. Esa es la parte buena. Cuando difundo un video musical por las redes pienso que es otro trabajo aparte que me puede ayudar con la visibilidad y la audiencia.

P.–¿Cuáles son tus referencias musicales?

–Mis referencias desde pequeña fueron los raperos americanos como Eminem, 50cent, Will.a.m, Wiz Khalifa, Lil wayne, Nicky Minaj… Como cantantes me gustaban mucho Rihanna, Beyoncé y Shakira. De esta última sabía tocar sus canciones con la guitarra. Y estuve muchos años bailando danza del vientre porque siempre me ha encantado el baile. Ahora escucho a Kali Uchis y Don Toliver (me encantan su dirección de arte en sus vídeos). Últimamente escucho también con mi pareja funky brasileño.

P.–¿Hay algún mensaje o emoción que esperas transmitir con tu música?

–El principal mensaje sería uno basado en la libertad de expresión. Es importantísimo respetar las opiniones de los demás . Y la emociones que me gustaría transmitir sería aquellas que te permitieran hacer lo que te nace de dentro. Pretendo que mi música haga vibrar a la gente y quitarle la vergüenza a la hora de bailar.

P.–¿Qué te inspira a la hora de componer una canción?

–Me inspira todo aquello que veo y que me permite crear mis canciones. Es cuando mi imaginación vuela y me ayuda a pararme y desarrollar la idea que quiero. Yo diría que soy mi propia inspiración.

P.–Hace poco hubo un debate importante en las redes sobre tu último videoclip. Lo tachaban de casi pornográfico. ¿Es para tanto?

–No. No es para tanto. El debate surgió al día siguiente del lanzamiento de Esta noche y fue porque alguien dijo en las redes que no le gustaba mi forma de expresarme. Decía que le asustaba que sus hijas escucharan el videoclip y lo vieran. A raíz de ahí comenzó a intervenir gente y en poco tiempo había cientos de comentarios. Muchas personas defendían mi libertad de expresarme ya que el video no es nada pornográfico como se dijo. Pero bueno, esto es así. La verdad es que con la polémica mi canción se escuchó mucho más.

P.–Pero eres consciente de que algunas de tus letras pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

–No creo que mis letras puedan herir a nadie. Al contrario, quiero inspirar a más gente. En la sociedad que vivimos hay abundancia de información, que es lo que realmente puede herir. Pero ni mis letras ni mis vídeos son para herir a nadie. Es más, me encanta transmitir amor de todo tipo, ya sea de amistad, sexual o como cuando le canto a mi gata.

P.–¿Aspiras a vivir de la música?

–Aspiro a sentirme bien, a tener mi equipo y dedicarme a los proyectos que nos propongamos. Si luego con mi trabajo puedo ayudar económicamente a mi familia o a mi pareja, pues estupendo. Me fui lejos de casa para ello y para disfrutar del camino.

P.¡–Qué canción de las de hasta ahora subidas a la red sientes más personal.

–Las más personales quizás me las he quedado para mí. Por ejemplo, la canción Edén. Los tonos que me salieron me llegaron al alma y me gusta mucho cantarla. Creo que cuando canto más melódico sale otra parte de mí que aún estoy conociendo.