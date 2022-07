“Los restos de Lorca están dentro de cada uno de nosotros”

Nutriéndose de los más destacada textos biográficos sobre Federico García Lorca, Cristino Alonso Pérez ha escrito un libro llamado ‘Fenotipo Federico o el lenguaje de los genes lorquianos’ (Aliar Ediciones). En él indaga sobre el posible origen del genio creador y la personalidad del poeta. Con el libro, su autor intenta proporcionar algo más de luz a la persona de García Lorca con una aproximación a su genio creativo desde la óptica, la fisiología y, especialmente, la genética. Cristino Alonso nació en la localidad granadina de Zagra y es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada.

–Se ha escrito mucho sobre García Lorca. Solo faltaba que alguien escribiera sobre sus genes.

–El objetivo de mi trabajo es intentar dar una explicación científica al genio creador de García Lorca desde el punto de vista de la genética y la fisiología en base a mis observaciones sobre los caracteres de tipo artístico o de la propia personalidad del poeta heredados de sus familiares.

–¿Hasta dónde ha llegado usted en su tarea de investigación sobre los familiares de Lorca?

–Mi libro comienza con el árbol genealógico de la familia García Lorca hasta los bisabuelos. En este árbol genealógico represento los caracteres de sus personalidades que han sido descritos principalmente por sus hermanos Francisco e Isabel. No obstante, también he recogido mucha información de prácticamente todo lo que se ha escrito sobre Federico.

–¿Cuál es el hilo conductor del libro?

–Por un lado, los procesos biológicos que intentan explicar científicamente el genio lorquiano. Por otro, el entrelazado entre biología y poesía. Un tercero es dejar que sea Federico el que nos hable. Otro, destacar la bipolaridad de los ambientes que lo moldearon: el sencillo y popular de la vida de pueblo y el intelectual del entorno de la tertulia del Rinconcillo. Finalmente, el libro representa un alegato a la diversidad y contra la diferencia de oportunidades, según la cuna donde hayamos nacido.

–¿Cuál cree usted que fue el personaje de su familia que más le influyó en su creatividad?

–Desde el punto de vista genético, la saga de los García con sus polifacéticas dotes artísticas y de extroversión. Desde el punto de vista afectivo y social, influyeron mucho su madre, su tía Isabel y la pléyade femenina de primas y criadas que lo rodeó desde niño.

–¿Era Federico un genio o un escritor convertido en mito tras su asesinato?

–Federico es eso y mucho más. Un genio admitido por todos los especialistas en literatura (salvo Borges) y un mito porque sirve para explicar los horrores que somos capaces de cometer los humanos cuando se impone el imperio de la sinrazón y la barbarie. A Federico se le ha elevado al olimpo de la literatura justamente, pero eso no quiere decir, y seguro que a él no le hubiese gustado, que se le venere como a un dios o no se pueda discutir sobre él.

–Lo ha subtitulado ‘El lenguaje de los genes lorquianos’? ¿Cuál es ese lenguaje?

–Este subtítulo parafrasea al de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, a modo de metáfora sobre el paso del tiempo y el sometimiento de la mujer a las rancias costumbres de la época. En el caso de Federico establezco una relación con la expresión de los genes a lo largo del tiempo lorquiano y la modulación que los entornos que lo rodearon pudieron ejercer sobre ese rico acervo génico que heredó de sus familiares.

–¿Cuál cree que fue el don más grande del poeta?

–Para mí, el culmen de nuestra especie es cuando la grandeza de un artista está en consonancia con su grandeza como ser humano. A diferencia de otros de sus contemporáneos, él aunó ambos dones. Como artista, qué decirle que no se sepa. Pero como persona Federico era pura y absoluta generosidad y compromiso social, característica heredada de su padre que ayudó a tantas personas humildes.

–El libro está ilustrado con dibujos del humorista Ozeluí.

–El libro sería lo mismo sin la inestimable aportación que ha realizado Ozeluí. Sus veintitrés ilustraciones recorren el libro con un humor inteligente y vivificador del Lorca ser humano. No conozco ninguna obra gráfica sobre Federico, y son muchas las realizadas, que nos represente al poeta tan vivo, como la que ha realizado Ozeluí.

–En Granada todos tienen una teoría sobre donde se encuentran los restos de García Lorca.

–Sí. Los restos de Federico Garía Lorca están dentro de cada uno de nosotros. Nos acompañan como la Vía Láctea en una noche sin luna. La opinión sobre los restos físicos la dejo para otros y especialmente los dejo para la intimidad de la familia.