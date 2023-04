Valeria Castro: “Hay espacio para la música de raíz, menos ‘mainstream”

Valeria Castro (La Palma , 1999) es una cantante que reivindica el folclore más tradicional de su tierra, aderezado con su esencia. El volcán de Tajogaite en su isla fue el detonante para sacar su álbum Con cariño y con cuidado, el pasado mes de mayo. Esta joven artista, que combina una carrera musical en alza con sus estudios de Biotecnología, muestra en cada nota dulzura y rabia, honestidad y dolor. Forma parte de una generación emergente de músicos que están transformando la música tradicional para acercarla a los públicos más jóvenes.

-Se hizo famosa versionando canciones de otros artistas. ¿Fue algo premeditado?

–Era por miedo a enseñar mis primeras composiciones, muy rápidamente, sin tener la validación para estar orgullosa y compartirlo. Empecé primero con canciones de otros músicos que admiraba muchísimo y quería poner mi esencia en ellas, que tuvieran el toque de Valeria Castro. Hace casi tres años empecé con mis temas, porque me sentía más cómoda, no sólo para que la gente valorase mi voz, también las historias que tenía que contar.

-En 2021 lanzó su primer trabajo, compuesto por seis canciones. ¿Cómo fue la decisión de profesionalizar su música?

-Aunque la gente ve la profesionalización al momento en el que publicas tu trabajo, al final todo lleva tiempo y esfuerzo. En el momento en el que lo compartes con el público, todo coge otra dimensión. Expones tus historias y, de algún modo, te desnudas al dejar ver a la gente cómo eres. Para mí fue liberador. Escribo haciendo terapia conmigo misma para desahogarme y cuando lo muestras, sientes que te quitas un peso de encima. Encima, si la gente decide apoyarte de forma sincera se convierte en un momento muy bonito.

-¿Quiénes son las Guerreras de su vida?

-Toda mujer con la que he tenido la suerte de coincidir siempre ha tenido una pequeña batalla. Si tengo que elegir alguna, evidentemente, siempre voy a hablar de mi madre y mi abuela que me han enseñado todo. Hay algo en lo femenino que te hace sentirte respaldada e identificada. La herencia tiene algo de culpa, pero siempre he notado que ellas me han abierto el camino, aunque no fuese el de la música, para que yo tuviera la vida un poquito más fácil. En el plano profesional, guerreras son todas las mujeres que están luchando por abrirse un huequito en la industria para ellas mismas y para las que venimos detrás. Me identifico más con Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada o María José Llergó.

-Presenta su nuevo trabajo, Con cariño y con cuidado. ¿Qué Valeria nos vas a mostrar?

-Quiero presentar a todas las Valerias que soy: la que siente rabia, la que experimenta miedo, la que tiene ternura. Me enorgullece haber hecho un disco tan sincero con mi esencia, mis raíces y mi folclore.

-Las canciones de este álbum hacen gala de su tierra, no sólo a través de las letras, sino a también a nivel musical con el uso de instrumentos tan característicos como el timple canario.

-Efectivamente, estás en lo cierto. Ha sido un enorme honor el haber trabajado con Benito Cabrera, uno de los timplistas mas famosos de Canarias, que ha participado en Perdón (no me había dado cuenta) y en Hogar. Esta última canción es con la que más referencia hago a mi tierra. En este disco reflejo mis vivencias de estos dos últimos años, entre ellas la tragedia del volcán de mi isla.

-Sus letras también tienen cierta evocación a Latinoamérica.

-Qué bonito que me lo digas. Busco los sonidos de raíz y más viscerales. Creo que en España, Canarias son un éxodo de unión con Latinoamérica. Mucha de la música canaria está influenciada por muchos sonidos de Cuba y de México que son maravillosos. Todas estas influencias tan ricas acaban quedándose en el imaginario. Iván de la Rioja es uno de los productores de este disco y es mexicano. Latinoamérica tenía que estar presente de algún modo.

-En la canción Lo que siento se hacen muy evidentes estas influencias y además es un grito de rabia y honestidad.

-Sí, esa canción la compuse junto al músico Depedro, que es un cantante maravilloso y los chicos de Santamarta que también produjeron el disco. Tiene un aire a chacareras, que es un ritmo de Latinoamérica. Me hacía ilusión tener una canción con fuerza. Al final, también pensé en cómo se va a vivir esta música en directo y este tema tiene un marcado aire latinoamericano y es muy vivo.

-¿Cómo es el proceso de composición teniendo en cuenta la enorme paleta sonora y de temáticas que abarca?

-El proceso es diferente. No se definir el mío. Es verdad que intento dejarme llevar, me gusta hablar de otros temas que no sean el amor. Con la música tenemos la capacidad de ser un altavoz muy potente y también tenemos la responsabilidad de hablar de todo lo que hay alrededor. El amor propio, las injusticias, las dudas, temas que van más allá del amor romántico. En general, es un ejercicio muy terapéutico porque a veces, por ese dejarme llevar, termino escribiendo sin saber muy bien de qué hablo y, a posteriori, me doy cuenta de la temática real que he abordado.

-¿Cree que hay una oleada de artistas emergentes que reivindican el folclore tradicional?

-Absolutamente. Creo y deseo que se mantenga esta oleada. Somos muchos los que trabajando en ello, para la tierra, para los folclóricos, para encontrar sonidos más diferentes y menos homogéneos. También caben las músicas de raíces y menos mainstream. Está Guitarricadelafuente, María José Llergo, o Tanxugueiras. Son muchos nombres lo que están mirando al pasado, hacia lo que se ha escuchado, para componer en el presente. Ninguno es completamente puro, pero mantienen en el imaginario la tradición y su procedencia.