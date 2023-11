Alberto Núñez Feijóo asegura que la investidura de Pedro Sánchez es un “fraude”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "corrupción política" por haber comprado con "cheques" los votos que necesita para una investidura que ha denunciado que es un "fraude" porque ya se produjo fuera de España con el pacto entre PSOE y Junts sellado en Bruselas.

"Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política" puesto que, ha defendido Feijóo, "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre". Denunció que Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos".

Así, consideró que "nadie ha hecho más" ni había llegado tan lejos por la causa independentista que líder socialista. "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder", subrayó.

Los "límites" de Sánchez

El líder del PP también echó en cara a Sánchez que no tiene límites políticos, legales, ni éticos, "porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia", ni políticos, "porque el fin justifica cualquier medio y socio". "No hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios", recalcó.

Continuamente jaleado por los suyos, el líder del PP defendió además que será la voz en las instituciones de la mayoría social a las que, dice, Sánchez ha engañado y ha dejado "huérfana" de representación. "Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política", denunció Feijóo, que cree que Sánchez se "humilla", "ha perdido la razón" e hizo no un discurso, sino un "delirio".

Después de que Sánchez pidiera a Feijóo coherencia y responsabilidad, tras sus pactos con Vox, el líder del PP repasó las promesas electorales del socialista, como la de traer al ex president catalán Carles Puigdemont. "Coherencia", proclamó varias veces, cosechando la ovación de los suyos. Incluso echó en cara a Sánchez que "ni se inmute" desde su escaño y lo achacó a que para eso debería tener "pudor", algo que no tiene.

Un nuevo "golpe" independentista

Como viene diciendo en los últimos días, Feijóo resaltó que la amnistía "no mejora la convivencia" sino que la "destruye" y preguntó a Sánchez que dirá cuando los independentistas "repitan el golpe" como ya están "advirtiendo". "¿Nos propondrán que les volvamos a amnistiar o ya no hará falta porque eliminarán todos sus delitos del Código Penal como hicieron con la sedición?", se preguntó.

Feijóo echó en cara a Sánchez que haya acudido al Congreso para presentar como "un mal menor" cuando, a su juicio, es un "mal mayor" porque él es el problema ante su "ausencia de restricciones morales" y su "patológica ambición".

Feijóo, que exhibióel dossier con las declaraciones de distintos colectivos sociales contra la amnistía, preguntó a Sánchez si "todos son unos ultras peligrosos". "¿Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez, Virgilio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Cosculluela son nostálgicos del franquismo? Pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo", dijo a la bancada socialista.

Ley de lealtad constitucional

Durante su réplica, Feijóo señaló que el PP promoverá en el Congreso una ley de lealtad constitucional. "Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017", indicó el popular.

El líder del PP destacó que su partido no solamente rechaza esta investidura sino que defenderá a los españoles en todos los ámbitos para revertir "el daño" que Sánchez está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Y aseguró: "Antes o después la aprobaremos".