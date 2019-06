La Abogacía del Estado apoya que Junqueras pueda acceder al acta de eurodiputado

A su juicio, debe autorizarse su salida de prisión para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para "no menoscabar la titularidad del derecho de participación política" del ex vicepresidente de la Generalitat y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo".

Estrasburgo rechaza el recurso de Forcadell

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda de la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell contra su prisión preventiva, según informaron este miércoles a Efe fuentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según las citadas fuentes, "la demanda ya no está pendiente", al "haber sido declarada inadmisible" por un juez único el pasado marzo. Al haber sido una decisión adoptada por un juez único, solo se informó a las partes y no hubo comunicado de prensa ni aparece en la base de datos del TEDH, como sí ocurre con las decisiones que adopta un Comité de 3 jueces o una Sala de 7. La defensa de Forcadell ha acusado a la Fiscalía de exagerar, magnificar e inventarse su conducta, lo que demuestra que se la juzga "por quien es" al asegurar que "ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones".