Albares confirma que hay dos españoles que han sufrido el ataque a Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que el ataque palestino sobre Israel que ha causado ya más de 1.200 muertes, es "terrorismo, no hay ninguna duda, ni puede haber ninguna matización" y ha confirmado que hay "dos españoles que han sufrido de este ataque desde Gaza a Israel".

En declaraciones en entrevistas radiofónicas con Onda Cero Y el RAC 1, Albares ha precisado que en estos momentos hay dos españoles "que han sufrido de este ataque" y que su departamento está en contacto con sus familias, pero no ha querido aportar más detalles. "Es una información que estamos tratando con las familias", ha insistido.

El ministro ha subrayado que la compañía Iberia ha reanudado sus vuelos a Israel por lo que los españoles que así lo deseen podrán salir del país, una operación para la que está movilizados equipos de la embajada y el consulado españoles, así como el departamento de emergencias consulares del Ministerio.

De hecho, esta mañana parte un avión de Iberia con destino a España con un grupo de españoles a bordo.

"Espero que a lo largo de hoy quede normalizada la presencia de españoles en Israel", ha dicho tras recordar el consejo del Ministerio de Interior israelí de que las personas que se encuentren en la zona se mantengan a resguardo y "no deambulen" puesto que a situación es muy inestable.

Preguntado por la situación en la frontera entre Israel y Líbano, donde se encuentran unos 6.000 militares españoles como parte de la operación de la ONU para estabilizar la frontera, Albares ha asegurado que esta mañana el presidente del Gobierno ha hablado con el general Aroldo Lázaro, jefe de la misión, quien le ha expresado que "la situación es muy preocupante" y que ha habido "intercambio de tiros".

"Estamos intentando que no se extienda" por la región, ha asegurado antes de pedir el "cese inmediato de la violencia" y que se respete el derecho internacional humanitario.

Albares ha hablado con sus homólogos europeos y de la zona y con el alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, para "reflexionar entre todos para que esta situación de violencia no se vuelva a repetir", una labor en la que "España no va a regatear ningún esfuerzo diplomático".

Exteriores desaconseja viajar a la zona

El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Israel mientras persista la situación actual y ante un "potencial rápido deterioro" del conflicto y los riesgos existentes, especialmente en las fronteras con Gaza, Siria, Líbano y Egipto, consideradas "zonas de alto riesgo".

Así lo indica el ministerio que José Manuel Albares dirige en funciones en la actualización, este lunes, de las recomendaciones de viaje a Israel recogidas en su página web tras el ataque al país del pasado sábado por parte de Hamás y de grupos extremistas palestinos.

Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Israel "ante los riesgos existentes y la posibilidad de cancelación de vuelo", y recomienda contactar con las compañías aéreas o agencias de viaje correspondientes antes de desplazarse al aeropuerto de Ben Gurion.

Mientras persista la situación actual y ante el "potencial rápido deterioro" del conflicto, recomienda a los nacionales españoles que incrementen las precauciones y sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades locales.

Aconseja evitar cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario y que permanezcan en el interior de sus viviendas o alojamientos y cerca de los refugios designados en su zona.

La observación de estas recomendaciones de viaje debe tenerse en cuenta especialmente en las zonas de alto riesgo, que deben ser evitadas particularmente en momentos de tensión.

Asuntos Exteriores advierte a los españoles que decidan trasladarse a Israel de que el viaje "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero", y que el Estado español no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir.

Tras aclarar que las recomendaciones carecen de efecto vinculante y son un "mero aviso o consejo", el ministerio precisa que el Estado "no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna".

El viaje, por tanto, "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, y todos los gastos derivados de la hospitalización, el traslado de heridos o la repatriación de cadáveres corren a cargo del particular".

Recuerda además que las prestaciones de la Seguridad Social "no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo".

Por ello, reitera a los viajeros la recomendación de mantenerse informados en todo momento, de contar con la posibilidad de verse obligados a permanecer en el extranjero más tiempo del previsto y de disponer de un seguro que cubra todas las eventualidades durante el viaje.