El CNI se ampara en la ley para rehúsar responder en la Eurocámara por el espionaje con Pegasus

La presidenta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, Esperanza Casteleiro Llamazares, se amparó en la ley de secretos oficiales para no responder a las preguntas de los eurodiputados en la comisión de investigación sobre el programa Pegasus que ha creado la Eurocámara.

Existe “la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo; no lo puedo hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español”, dijo Casteleiro ante la Eurocámara, que analizó este martes en una sesión monográfica el caso español.

La directora del CNI aseguró, no obstante, que intentará “contestar por escrito” a las 28 preguntas que le plantearon los eurodiputados para las que la ley “no exija secreto”.

La más repetida fue la relativa a si el CNI ha contratado el programa Pegasus a la empresa israelí NSO, cuestión que le plantearon a Casteleiro varios eurodiputados, además del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Casteleiro señaló que “todas las actividades del CNI están regidas por el principio de legalidad” y requieren una “autorización judicial previa”.

“Todos los expertos, sin excepción, que han comparecido en esta comisión han dicho que son herramientas desproporcionadas y sin ningún tipo de limitación”, respondió Puigdemont, que quiso saber si el presidente del Gobierno o el Ministerio del Interior tuvieron acceso a los informes de los espiados o si aún se está espiando a sus abogados.

Al terminar la sesión, el presidente de la comisión, el popular neerlandés Jeron Lenaers ha calificado como "no satisfactorio" no haber tenido respuestas de las autoridades españolas y ha pedido que por escrito pueda ofrecer los detalles sobre los casos que estudia la Eurocámara.

El espionaje a los móviles de Sánchez y dos ministros

Sobre el caso que afecta al dispositivo móvil de Pedro Sánchez y dos ministros, el periodista de investigación Ignacio Cembrero, supuesta víctima también del programa Pegasus por parte de Marruecos, aseguró que las explicaciones del Ejecutivo "no son creíbles".

A su juicio, el anuncio del Gobierno sobre el espionaje a miembros del Gobierno, incluido Sánchez, se hizo para contrarrestar el efecto del caso al espionaje a los independentistas. "El anuncio en mayo de este año es para atenuar el impacto del Catalangate", ha afirmado. El periodista ha lamentado que las autoridades españolas no hayan denunciado a la empresa NSO ni hayan reclamado explicaciones a Israel, cuyo gobierno debe autorizar la venta del software a terceros países, ni en su caso a Rabat por el supuesto espionaje. "No se entiende que no haya denunciado, ni haya hecho ninguna queja contra Marruecos", ha afirmado.