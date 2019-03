Casado intenta aglutinar el voto conservador por ser la opción útil

La caza del votante conservador no conoce veda. Y así será, como mínimo, hasta las elecciones generales del 28 de abril. Los tres partidos de la derecha con opciones de sumar escaños a las Cortes Generales –Ciudadanos, Vox y PP– quieren vencer una particular batalla que dirimirá el poder relativo del bloque. De las tres formaciones, el PP es el que más teme la sangría en beneficio de sus dos competidores y, a la vez, futuros aliados de bancada.

En ese sentido se pronunció el presidente del PP, Pablo Casado, quien manifestó en una entrevista publicada en la revista Telva que Ciudadanos y Vox tienen que "reflexionar si son útiles y responsables", máxime cuando "la mitad de sus votos no va a conseguir escaño", interpelando directamente a los partidos político aunque haciéndolo indirectamente a sus potenciales votantes.

"La mitad de sus votos –en referencia a los sufragios que acumulen la formación de Albert Rivera y Santiago Abascal– no va a conseguir escaño, sobre todo, en las circunscripciones pequeñas. Ciudadanos y Vox tienen que reflexionar sobre si son útiles y responsables al proponer un proyecto político que está fragmentando el espacio electoral alternativo a ese bloque de PSOE, Podemos y los independentistas", afirmó en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Con objeto de diferenciarse de los dos partidos situados en los flancos del PP, Casado añadió durante una visita a Valencia que, pese a que su formación "puede llegar a acuerdos coyunturales, siempre que estén negro sobre blanco y se cumplan", tiene "su hoja de ruta" y "no es ni Ciudadanos ni Vox", dijo en unas palabras recogidas por Efe.

Entre otros motivos, argumentó Casado, porque no está de acuerdo con la supresión de las autonomías o las diputaciones. "Llevo tiempo diciendo que el PP tiene claro que es distinto al resto de partidos. En Andalucía no aceptamos ni una sola de las reclamaciones que no estaban en nuestro programa. A nuestros votantes y ex votantes les digo que no se equivoquen, que si quieren que gobierne el PP, que lo voten", agregó.

Vinculado a su mensaje de que el voto al PP es el voto válido, Casado interpeló a los votantes conservadores para que reflexionen su participación en las urnas: "Les molesta que apelemos al voto útil que optimice esfuerzos para sacar a Sánchez de La Moncloa, pero, quien quiera hacerlo, que vote al PP".