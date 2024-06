Cristianos del PSOE rechaza concentraciones en su sede de Ferraz para rezar el rosario

El grupo federal de Cristianos Socialistas del PSOE ha rechazado las concentraciones para rezar el rosario, autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante la sede sede federal socialista en las jornadas de reflexión y de votación de las elecciones europeas, este sábado y domingo.

"Lamentamos comprobar, una vez más, que se use la fe cristiana, que nos reúne a muchas personas de distintas ideologías, como arma política arrojadiza", ha manifestado el grupo federal. "Rechazamos este enésimo intento de amedrentar a nuestros militantes y simpatizantes, utilizando para ello el rezo, un acto íntimo de todo cristiano para reflexionar unidos ante un ser transcendente, cuyas enseñanzas fueron las del amor al prójimo", añaden.

El TSJM anuló la decisión de la Junta Electoral Provincial de la comunidad madrileña, que no había autorizado la concentración solicitada por coincidir con dos fechas claves electorales. El tribunal consideró que no había “razones fundadas” para que la concentración, convocada por un grupo de personas en contra de la amnistía y del Partido Socialista, pueda cambiar el sentido del voto de los ciudadanos.

El coordinador federal de Cristianos del PSOE, Cristóbal López, subraya que respeta la decisión judicial, "aunque no la compartimos, y no advertimos ese respeto en los que impregnan sus rezos con malos deseos para quienes no pensamos igual a la hora de construir una sociedad que avance en libertad".

Los cristianos socialistas consideran que "la fe cristiana debe servir para tender puentes, no para derribarlos empeñándose en generar el odio hacía el diferente, usando el nombre de Dios en vano".