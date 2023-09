Debate de investidura de Nuñez Feijóo: cuánto dura, quienes intervienen y cómo son las votaciones

Este martes 26 de septiembre comienza el debate de investidura en el que Feijóo es el protagonista y quiere convencer a los diputados de la Cámara Baja para que lo escojan a él para que sea el próximo Presidente del gobierno del país. Esta sesión se ampliará hasta el miércoles 27 de septiembre, de manera que todos los partidos políticos tengan el espacio suficiente para argumentar sus decisiones con respecto al candidato del Partido Popular.

Se espera que Alberto Núñez Feijóo se lleve un jarro de agua fría y no resulte victorioso tras este proceso de investidura al no contar con los votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, pese a haber ganado las elecciones generales el pasado 23 de julio. Una de las novedades que se llevarán a cabo en esta sesión de investidura es que los diputados podrán utilizar las lenguas cooficiales (vasco, catalán y gallego) para dirigirse al resto de sus colegas, algo hasta ahora nunca visto.

En principio esta sesión de investidura tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre y la segunda votación será 48 horas más tarde que la celebrada el 27 de septiembre, de forma que espera que sea el viernes 29, aunque se desconoce por ahora la hora en la que dará comienzo. Si la primera votación se realiza el miércoles a las 16:00 deberá comenzar la segunda votación el viernes 29 a esa misma hora, para que se cumplan los plazos establecidos.

¿Quiénes intervienen en la sesión de investidura?

La primera persona en tomar la palabra será el candidato a ser presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, además el líder del PP no tendrá tiempo máximo para su intervención. Podrá explicar con todo lujo de detalles su programa para los próximos cuatro años, en los que espera gobernar. Comenzará a las 12:00 y podrá prorrogar todo el tiempo que quiera su discurso de investidura sin opción a que haya réplica para el resto de los partidos que estarán escuchando en sus asientos.

Una vez finalice de exponer todos los puntos de su programa, será la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien suspenderá la sesión cuanto estime oportuno.

Tras este descanso, será el turno del resto de representantes de los diferentes grupos parlamentarios los que tomen la palabra. Se espera que puedan empezar a hacer sus declaraciones este mismo martes a pesar de que el candidato al Gobierno no tenga tiempo límite. Los representantes de los grupos políticos intervendrán en el siguiente orden: primero lo hará el del grupo del PSOE, luego el de Vox, Sumar, ERC, Junts per Cataluña, EH Bildu, PNV, Mixto y, ya por último, el del Partido Popular.

Para todos estos representantes si hay un tiempo estimado de participación, será de 30 minutos por cada uno y Feijóo podrá replicarles de manera individual o al final de todas las intervenciones sin un tiempo estimado. Aquellos que quieran replicar a la contestación del líder del partido popular lo podrán hacer pero con un máximo de 10 minutos.

Así son las votaciones

El miércoles comenzará la jornada con la participación de los representantes de los grupos políticos que no hayan intervenido este martes por la tarde. Tras ese debate inicial, se hará efectiva la primera votación en el que cada uno de los diputados irán respondiendo si dan su apoyo o no a Alberto Núñez Feijóo para que se convierta en el nuevo presidente del Gobierno. Podrán optar por un sí, un no o abstenerse.

Para poder ser investido el candidato del Partido Popular deberá tener mayoría absoluta, lo que supondría contar con 176 votos a favor. Por el momento se espera que el gallego cuente con 172 votos a su favor, sumando los 137 escaños del PP, 33 de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria. Se espera que el resto, 178, vote en contra. Si no consigue los resultados necesarios para alcanzar esa mayoría absoluta, se cerrará la sesión y se retomará 48 horas más tarde.

El viernes, seguramente por la tarde, se reunirían de nuevo todos los diputados para volver a votar si Feijóo será el nuevo dirigente del país o no. En esta segunda votación necesitaría una mayoría simple para ser investido como presidente, para ello deberá contar con más síes que noes, algo poco probable, dado las cifras que se manejan, por el momento que sería un total de 172 síes y 178 noes.