Delgado llama "maricón" a Grande-Marlaska en una conversación con Villarejo

Nuevas grabaciones publicadas este martes muestran a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en un encuentro informal en 2009 con el ex comisario José Manuel Villarejo, con el que departe de manera familiar. En la filtración se llega a escuchar como Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, se refiere a Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior y compañero de gabinete de Delgado, como "maricón".

Estos audios revelados por el medio Moncloa.com se unen a otras grabaciones sobre una comida de agradecimiento que Villarejo, hoy en prisión preventiva, dio por la concesión de una medalla al mérito.

Justicia, en un comunicado, atribuyó este lunes la filtración a la "estrategia procesal" del ex comisario Villarejo consistente en "atacar al Estado". Delgado ha pedido comparecer en el Congreso para explicarlo.

En esta comida participa el ex magistrado Baltasar Garzón, con el que comenta la homosexualidad de Grande-Marlaska. "Es una tontería, pero te demuestra dónde está cada uno", asegura Garzón.

El comentario de Delgado sobre la condición sexual de Grande-Marlaska, llega tras una breve conversación entre Garzón, Villarejo y ella:

-Delgado: ¿Puedo contar lo de este?

-Garzón: Sí

-Delgado: Un maricón.

-Villarejo: ¿Quién es maricón?

-Delgado: Marlaska.

También se dieron cita el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y tres mandos policiales adjuntos al DAO de aquella época: Enrique García Castaño, alias El Gordo; Miguel Ángel Fernández Chico (fallecido) y Gabriel Fuentes.

"Tribunal de tíos"

En otro momento de la conversación, la ministra sostiene su preferencia de trabajar con hombres en lugar de con mujeres. Así, Delgado llega a afirmar que identifica mejor las intenciones de sus compañeros varones en una conversación:

- Delgado: "yo te voy a decir una cosa, a mi que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa por dónde va la historia".

- Villarejo: Je, je.. simple como el mecanismo de un chupete.

En otra fase de la conversación el director operativo de la Policía le dice a Delgado:

-Fernández Chico: Estarás conmigo en que no hay igualdad entre el hombre y la mujer.

-Delgado: No, no la hay. Tenemos una ventaja, indiscutible. Mira, ya sé por dónde vas.

-García Castaño: Pero si somos iguales.

-Delgado: Soy transparente.

-García Castaño: ¿Cómo?, tenemos todos lo mismo.