Díaz Ayuso defiende el aborto sin consentimiento pero sí informado a padres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el "aborto legal, seguro y poco frecuente" y sin consentimiento en el caso de las jóvenes de 16 y 17 años porque "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado", aunque ha precisado que sus padres o tutores deberían estar al tanto.

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde al proyecto de reforma de la ley del aborto, cuyo objetivo es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública y por el que las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.

Díaz Ayuso ha opinado en Onda Cero que en el supuesto de que una joven de 16 años informe a sus padres de su pretensión de abortar pero estos estén en contra, la menor "tiene que abortar, desde luego", porque "una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante con ello, lo tiene claro, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado".

"Es distinto el si hay que informarles (a los padres o tutores) o si necesita su aprobación. Yo creo que hay que informarles sin ninguna duda. Un padre con una hija de 16 años necesita conocer si su hija va a ser sometida a una intervención. No se me ocurriría pensar que una mujer de 16 años, que es muy joven, tenga que seguir por la vida que no quiere", ha reiterado.

La presidenta regional madrileña ha rechazado que se hagan "listas negras" de profesionales que no quieran seguir el "objetivo básico por el que estudiaron", que es "prolongar la vida", y ha dicho que quien quiera practicar abortos que se apunte donde quiera "y se ponga manos a la obra, pero obligar a los médicos a hacerlo" le parece "insensato".

También ha criticado el borrado del historial de abortos, lo que puede causar "problemas médicos" en el caso, por ejemplo, de ser paciente de riesgo, y ha abogado por más campañas de anticonceptivos para prevenir que se tenga que abortar.

"Hace falta más educación, concienciación y hablarles a los jóvenes, que están muy solos (...) Hay que hablar con ellos y explicarles que el aborto no es un anticonceptivo al uso y que causa males mayores", ha defendido Díaz Ayuso.