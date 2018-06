En libertad el presidente de Diputación de Valencia y los otros cinco detenidos

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y los otros cinco detenidos en el caso Alquería por corrupción quedaron en libertad este jueves por la tarde tras declarar ante el juez pero siguen investigados por malversación y prevaricación por irregularidades en la contratación de personal.

Los seis detenidos fueron trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia poco después de las 16.00 horas y a las 18.15 horas ya habían terminado de declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, que lleva el caso.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó por su parte que no hay "ningún tipo de financiación ilegal" del PSPV porque las aportaciones voluntarias de los miembros del partido son "legales" y se enmarcan en la legislación vigente y la dinámica interna de las fuerzas políticas.

El también secretario general del PSPV señaló, al ser preguntado por la investigación de la operación Alquería en torno al presidente de la Diputación de Valencia, que "está circunscrita a lo que está circunscrita" y no está relacionada con la financiación del partido. "He leído Financiación ilegal del PSOE. Es increíble, porque las aportaciones de los miembros del partido socialista y de otros son legales y forman parte de la legislación vigente y de la dinámica de los partidos, y no hay ningún tipo de financiación ilegal", ha declarado.