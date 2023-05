Feijóo dice que su objetivo es un Gobierno unitario del PP y no pactar con Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que su objetivo en las elecciones generales del 23 de julio es lograr una mayoría suficiente para gobernar, sin descartar conseguir una mayoría absoluta y, por tanto, no va a "perder ni un minuto" en hablar de posibles pactos con Vox.

Feijóo ha hecho estas consideraciones en su intervención en el Cercle d'Economia de Barcelona en su primera visita a Cataluña tras la victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo y la convocatoria de elecciones generales.

Unos comicios que ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podía haber hecho coincidir con los del 28 de mayo para ahorrar tiempo, dinero y "enormes incomodidades".

Entre ellas ha citado tener que votar en pleno verano, una decisión ante la que se ha preguntado si Sánchez lo ha hecho para buscar una menor participación.

Pero frente a ello se ha mostrado convencido de que los españoles tienen ahora "mucha más responsabilidad y muchas más ganar de votar que nunca".

En cualquier caso, ha estimado que es bueno que los ciudadanos tomen la palabra y decidan el futuro del país para los próximos años.

El presidente del Cercle, Jaume Guardiola, le ha planteado la necesidad que puede tener de pactar con Vox tras el 23J para convertirse en presidente del Gobierno.

Feijóo ha evitado referirse explícitamente a ese hipotético pacto recordando que muchas veces se auguraba que no podía conseguir la mayoría absoluta en Galicia y lo consiguió repetidas veces, y que también la logró el PP en Andalucía y el pasado 28 de mayo en comunidades como Madrid o La Rioja.

"¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Les aseguro que dentro de mi planteamiento político no voy a perder ni un minuto en explicar lo que no es mi objetivo", ha señalado.

A continuación ha explicado ese objetivo: "Que en España haya un Gobierno que tenga una mayoría suficiente para hacer las reformas que necesita el país".

Algo que ha dicho que pretende hacer de forma consensuada con el PSOE, si es que se presta a ello, y con otras formaciones políticas.

Lo que ha garantizado es que si es presidente del Gobierno su meta será no mantenerse en el poder, sino ser útil al país.

El 23 de julio Feijóo cree que los españoles deben decidir si quieren continuar con "una política frívola, inexperta e inconstante" o abrir "una etapa de solidez, regeneración democrática y gestión de asuntos importantes".

El líder del PP ha dado por hecho que en los próximos días una parte del debate público entre los partidos volverá a centrarse en cuestiones que nada tienen que ver con los ciudadanos.

"Veremos pulsos para sellar coaliciones, veremos negociaciones en puestos de listas electorales y ofertas que sólo sirven para apuntalar relatos ante las malas expectativas", ha augurado.

Él ha asegurado que no va perder tiempo en esas cuestiones y se va dedicar a hacer propuestas y a presentar un programa de Gobierno.

"Estoy profundamente ilusionado ante el reto que tenemos por delante; soy plenamente consciente de los desafíos a los que nos tendremos que enfrentar tras el 23J si recibo la confianza de la mayoría de los ciudadanos y estoy convencido de que podremos reunir en este tiempo a una amplia mayoría de ciudadanos que nos ayuden a lograrlo", ha añadido.

El PP en Cataluña

Núñez Feijóo también ha propuesto un cambio "tranquilo y sereno" a los catalanes que comparten el "hartazgo" hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y "los problemas de los políticos" que protagonizan el debate público, y ha asumido como un "error" del PP en el pasado considerar la cuestión catalana como un "problema crónico".

En la tercera y última jornada de la Reunión Anual del Cercle de Economia en Barcelona, Feijóo, dos días después de las elecciones municipales y a mes y medio de las generales, ha celebrado la "recuperación indiscutible" de su partido en Cataluña, donde el 28 de mayo ha registrado un "esperanzado crecimiento", triplicando representación y sumando 145.000 votos con relación a 2019.

Unos resultados con los que no se ha dado por "satisfecho", puesto que no quiere que el PP sea "testimonial o una minoría influyente" en Cataluña, sino "un partido de gobierno que conecte con buena parte de la sociedad catalana".

"Si la mayoría de los ciudadanos quiere vamos a abrir una nueva etapa política española. Quiero que Cataluña sea clave en ello y que los intereses de la mayoría de catalanes sean intereses prioritarios del Gobierno de España", ha asegurado.

Así, ha soslayado cualquier referencia explícita al proceso independentista y ha reivindicado ser "el partido de la política útil", aquel que quiere "volver a una política que supere la división y el enfrentamiento en bloques, colectivos y territorios".

Una política que "respete y fortalezca a las instituciones y no premie a quienes la degradan e intentan romperla" y que sitúe "la gestión como lo central de la vida de los ciudadanos", ha añadido.

"Hay una mayoría latente de catalanes que nos acompañan en el hartazgo y que comparten el anhelo de un cambio tranquilo y sereno", ha resuelto.

Feijóo se ha referido, sin citarla, a la reforma de la malversación pactada con ERC y ha apostado a que "la mayoría está más interesada en cómo dar un buen uso al dinero público que a cómo despenalizar el mal uso de dinero público".

También ha defendido que, "en vez de estar ensimismados en los temas de siempre protagonizados por los de siempre", es hora de hablar de "crear empleo, inversión, seguridad jurídica y crecimiento", puesto que "la situación es suficientemente delicada para cambiar de conversación".

"Hay una inmensa mayoría de catalanes a quienes preocupa la economía, las infraestructuras, solventar con soluciones y no con tensiones los problemas de vivienda, la sostenibilidad de las pensiones, la gestión eficiente de la sanidad pública y la seguridad", se ha mostrado convencido a este respecto.

En el diálogo que ha protagonizado con el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, preguntado sobre el papel que ha jugado el PP en Cataluña, Feijóo ha sostenido que su partido ha cometido "un error" al tratar esta cuestión como "un tema que no se podía abordar" y, por tanto, como "un problema crónico desde el punto de vista político".

"Eso es un error. Cataluña es un motor básico de nuestro país: si Cataluña no va bien, España no va bien, y viceversa", ha dicho.

También ha subrayado cómo él, que es gallego, procede de la periferia de España, de modo que tiene claro que "España no es lo que ocurre en Madrid".

"Ocurren cosas muy importantes, pero no es España, es una parte de España", ha recalcado, antes de remarcar que "el gallego y el catalán son lenguas españolas" y recordar que él se expresaba habitualmente en gallego siendo presidente de Galicia.

En cuanto a la financiación autonómica, ha recordado que el actual sistema se pactó con el tripartito liderado por los socialistas en Cataluña y ha defendido que es una cuestión que se debe tratar con "honestidad".

"Vamos a hablar de ingresos y de gastos. Lo que no podemos es obligar a los presidentes de las comunidades autónomas a hacer magia", ha dicho tras admitir que probablemente alcanzar un consenso pleno sobre esta cuestión con todos los territorios será complicado.