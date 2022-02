Felipe González recibe la nacionalidad dominicana privilegiada

El expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996) recibió este miércoles la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada que le entregó el presidente del país caribeño, Luis Abinader, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.Abinader describió a González como un "leal amigo de la República Dominicana, que desde hace tiempo ha cultivado una relación con nuestra tierra".El jefe de Estado lo calificó como un gran estadista, precursor de las transformaciones de España durante su gestión con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), así como por su defensa a la justicia social y distribución equitativa de riquezas."Gracias a ti y a las políticas desarrolladas durante tus gobiernos, la diáspora dominicana encontró el apoyo que necesitaba con la promulgación en 1985 de la primera ley de extranjería con la que España puso atención al inédito fenómeno de los flujos migratorios", dijo Abinader en documento enviado por la Presidencia."Estos valores, con los que nos sentimos plenamente identificados los dominicanos, así como los esfuerzos realizados por el fortalecimiento de las relaciones entre España e Iberoamérica y, en especial con la República Dominicana, son algunas de las razones que consideramos le hacen merecedor de la naturalización privilegiada que hoy le otorgamos", agregó el mandatario.Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entre otros altos cargos. También participó de la ceremonia el embajador de España en Santo Domingo, Antonio Pérez HernándezDe su lado, Felipe González dijo que ninguna distinción le conmueve más que recibir la nacionalidad dominicana y por considerarlo un ciudadano más. "Me cuesta trabajo expresar la gratitud que siento", afirmó.Dirigiéndose a Abinader afirmó: "Le agradezco mucho no solo la inmensa distinción que me hace de darme nacionalidad en el sentido que ha expresado, que es el de ciudadanía, y aceptar un paquete de derechos y obligaciones".Destacó que en los 60 años que acumula de actividad política, 40 de ellos han sido de relación continua con el país, y que siempre ha estado disponible para la República Dominicana.González recordó la "profunda amistad" que cultivó durante muchos años con José Francisco Peña Gómez, el fenecido líder político dominicano cuyos postulados enarbola el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).Valoró que ambos compartieron militancia, una visión de futuro y de país en la que no cabía otra cosa que no fuera "primero la gente".En octubre pasado, Abinader concedió la nacionalidad dominicana al exministro de Defensa de España José Bono.