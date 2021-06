El Gobierno aplaude la 'vía Junqueras', que choca con JxCat y la CUP

El Gobierno ha aplaudido como un "gesto importante" que va "en la dirección de correcta" la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que cuestiona la vía unilateral, un cambio de postura rechazado de plano por las otras formaciones independentistas, JxCat y la CUP.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apostado este martes por abrir una nueva etapa en Cataluña que permita sanar las "heridas" y el "desgarro" que supuso el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Montero ha apuntado que cada uno puede interpretar "como quiera" la carta de Junqueras en prisión, pero sí ha dejado claro que el Ejecutivo acoge favorablemente su contenido y el paso que ha dado.

La ministra no ha dado nuevas pistas sobre la fecha en la que se podría tener una decisión sobre los indultos a los condenados del procés, más allá de insistir en que el Ministerio de Justicia trabaja en los expedientes para tomar un decisión "sustanciada en Derecho y con todas las garantías".

Eso sí, ha reconocido que a "muchos españoles" les costará trabajo asumir que se perdone a estos políticos, "porque es una herida que va a tardar tiempo en cicatrizar". Buena acogida también entre sus socios de Unidas Podemos, que han celebrado que Junqueras opte por abandonar la vía unilateral para resolver el conflicto político en Cataluña.

"Se abre una nueva etapa, con la desjudicialización del conflicto en Cataluña y con la renuncia de la vía unilateral", ha valorado la diputada de En Comú Podem Aína Vidal, que también ha incidido en que los indultos "no son una cesión a nadie".

Rechazo del independentismo

El cambio de rumbo de Junqueras no ha sido tan bien recibido entre el resto de partidos independentistas catalanes.

Tanto JxCat como la CUP se han posicionado en contra de abandonar la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña al considerar que renunciar a ella no solucionará el conflicto, cuya superación pasa "por la amnistía y la autodeterminación".

Para la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, la opción de un referéndum pactado como en Escocia o Quebec (Canadá) "es una vía muerta" si España no se aviene a negociar la consulta como hizo Reino Unido "y sigue más en la vía turca que en la del diálogo".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha advertido a su socio de ERC que tienen firmado un pacto de gobierno en el que se comprometen a estar abiertos a todas las vías y establece además "lealtad y consenso en el relato", insistiendo en que los catalanes les han votado para caminar hacia la independencia.

"La resolución del conflicto pasa por la amnistía y el derecho de autodeterminación, no por renunciar a nada", ha advertido Nogueras.

En esta misma línea, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha alertado de que los indultos pueden mejorar la situación personal de los presos, pero no son "la solución política definitiva", que pasa por la amnistía y la autodeterminación. A su juicio, "la tesis del PSOE de dar indultos para rebajar el suflé" es equivocada.

Ante estas críticas, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, confía en que no se ponga en peligro el apoyo parlamentario de los nueve diputados de la CUP. "Hoy no ha cambiado nada respecto a ayer, y hoy no ha cambiado nada respecto a las semanas anteriores", ha afirmado.

Apoyo también a Junqueras desde el Gobierno Vasco, que cree que la carta del líder de ERC puede ser una aportación "positiva y constructiva" en un momento en el que inicia su andadura un nuevo Govern en Cataluña y en el que hay "una voluntad de diálogo" tanto en el Ejecutivo catalán como en el español.

El PP calienta motores

Por contra, desde el PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ve "repugnante" el cambio de Junqueras sobre los indultos y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe algo "absolutamente ilegal", que espera "pague eternamente en las urnas".

A menos de una semana de la manifestación del domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra de esos indultos, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha restado importancia a la ausencia de presidentes autonómicos de su partido, como los de Galicia, Andalucía y Castilla y León.

Los presidentes Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco no asistirán el domingo a la protesta que unirá de nuevo en las calles al Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

No obstante, todos ellos han respaldado públicamente la convocatoria y la presencia en la protesta del Partido Popular, como ha recordado Martínez-Almeida, que ha defendido que "no tiene ningún sentido" que "todo aquel que forme parte del PP tenga que estar en la manifestación".

El PP estará representado además por su presidente, Pablo Casado, y por otros alcaldes del PP, y también acudirá Alejandro Fernández, presidente del PPC, quien encabezará la delegación de los populares catalanes en Madrid.

Los populares buscan acabar con el debate acerca de la llamada "foto de Colón" y han pedido seguir movilizándose contra los indultos. En ocho días han recogido además 100.000 firmas en contra de la concesión de esta medida de gracia.