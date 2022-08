El Gobierno da luz verde a la ley del aborto que permite a menores decidir sin el permiso de los padres

- La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España, y se prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.

- Para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones, compresas o copas menstruales en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc...

- La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, en cuyo historial clínico debe constar que padece este problema.

- Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

Cuando la ley entre en vigor las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria , por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.

Proyecto aprobado sin la opinión del Poder Judicial

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Consejo General del Poder Judicia (CGPJ), de "no haber hecho su trabajo", pues no ha emitido en los plazos que marca la legislación el informe preceptivo aunque no vinculante sobre el proyecto de ley del aborto que este martes aprueba el Consejo de Ministros

"No se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes sobre proyectos que les remite el poder Ejecutivo", ha reprochado la ministra en una entrevista en RNE en la que, sin embargo, ha señalado que cuando este órgano "haga su trabajo" ese informe se incorporará en la tramitación parlamentaria que se iniciará en los próximos meses.

No es la primera vez que la ministra de Igualdad lanza duras críticas al órgano de gobierno de los jueces por los retrasos en la emisión de informes preceptivos a iniciativas de su departamento, como la ley trans, sobre la que el CGPJ se pronunció en abril cuando, según dijo Montero, debería haberlo hecho en enero.

En el caso de la reforma de la ley del aborto, el Consejo de Ministros aprobó en mayo el anteproyecto y este martes da luz ver a la iniciativa antes de iniciar el trámite parlamentario, sin que se haya incorporado en estos meses los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal.