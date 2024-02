El Gobierno francés defiende los tomates españoles

El ministro francés de Agricultura, Marc Fesneau, contradijo este domingo a la ex candidata socialista a la presidencia del país Ségolène Royal, que atacó la calidad de los tomates ecológicos españoles, y aseguró que siguen los mismos estándares que los franceses.

En declaraciones al canal LCI, Fesneau acusó de "populismo" y de "demagogia" a la ex ministra francesa de Medio Ambiente, al tiempo que la acusó de haber enrarecido las relaciones con España.

"El reglamento sobre los productos bio es europeo, los tomates españoles respetan los mismos estándares que los franceses", afirmó el responsable francés de Agricultura.

En medio de la crisis agrícola abierta en Francia por las manifestaciones de agricultores, Royal aseguró el pasado martes que los tomates ecológicos españoles son "incomibles" y acusó a los productores españoles de no ser auténticamente biológicos.

Fesneau recordó que España se mostró solidaria con Francia en una reciente crisis de peste bovina y señaló que las palabras de Royal enturbian las relaciones con un país con el que el comercio es intenso.

Reconoció que los tomates pueden tener menos sabor fuera de su temporada habitual, en verano, pero aseguró que eso también le sucede a los tomates franceses.

"Pero atacar a nuestros amigos españoles, con los que comerciamos, que nos ayudaron mucho en esta cuestión de enfermedad bovina, es inconsciente", dijo Fesneau.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya había respondido a Royal este jueves al término del Consejo Europeo de Bruselas: "Le invito a que venga a España a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible".

La ex candidata al Elíseo, que perdió en 2007 contra el conservador Nicolas Sarkozy, respondió a Sánchez a través de la red social X (antes Twitter): "Agradezco esa respuesta cortés y la invitación que me hace Pedro Sánchez, pero lo que está claro es que, cuando las condiciones sanitarias no son iguales, la competencia es desleal".