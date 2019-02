El ‘Govern’ pide un juicio justo y "más política y menos Código Penal"

El Govern ha insistido este lunes en que en el proceso independentista "no hubo violencia" y en defender que los delitos que se imputan a los acusados "no se produjeron", por lo que exigió que no se les haga responder por "hechos imaginados". Así lo aseguró la consellera de Justicia, Ester Capella, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán, que se adelantó a este lunes ante el inicio del juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo.

"Esperemos que sea un juicio justo y que se aplique el derecho penal de un Estado democrático y de derecho", indicó Capella, que reclamó que los hechos enjuiciados sean analizados "por cómo se produjeron", sin intentar encajarlos en un delito que no se cometió. "Esperemos que los acusados respondan (ante la justicia) por los hechos cometidos y no por unos hechos imaginados y por cosas que no han pasado", agregó, insistiendo en que en el proceso unilateral hacia la independencia "no hubo violencia".

Capella reclamó que el juicio "sea justo", que los acusados se puedan defender, que pueda haber observadores internacionales y que el tribunal acepte todos los elementos de prueba que solicitaron.

Mesa de diálogo

Además, señaló que desde el Gobierno catalán apuestan por "más política y menos Código Penal". "El mensaje que desde Cataluña emitimos en relación al juicio es más política, menos Código Penal. Seguimos sentados a la mesa de diálogo, ya saben dónde estamos, porque no nos hemos movido", sostuvo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será recibido hoy en el Tribunal Supremo antes del juicio por la jefa de gabinete del presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes. Será Ana Murillo, directora del Gabinete de presidencia del Supremo, quien acuda a recibir a Torra que, en su condición de presidente de una comunidad autónoma, entrará por la puerta principal del Alto Tribunal, ubicada en la madrileña plaza Villa de París, según han informado fuentes jurídicas a Efe.

Después, el presidente catalán podrá saludar a Lesmes en el interior del Alto Tribunal minutos antes de que comience la primera sesión del juicio del procés.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, aseguró a su vez este lunes que su partido espera que el juicio se desarrolle con "absoluta normalidad" y recordó que la Fiscalía considera a los encausados responsables de una "estrategia delictiva".

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado por su parte este martes una concentración en el madrileño Paseo de Recoletos. Según ha publicitado en Twitter, la concentración, autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, ha sido convocada a las 09:00 horas en la confluencia entre Recoletos y Bárbara de Braganza, una de las arterias que da a la Plaza de la Villa de París.