Junts muestra su malestar por el discurso de Sánchez y le avisa que no pasará una

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quiso dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances. “Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir”, espetó.

En su discurso del debate de investidura, reafirmó su apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre y su apuesta por la independencia de Cataluña y subrayó que se equivoca quien piense que este acuerdo de investidura supone pasar página porque no lo harán “nunca”. “No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derechos –subrayó–. No hemos dejado de ser aquella fuerza que promovió el referéndum de independencia”.

Así las cosas, esperan que en esta legislatura se vea realmente que “las cosas cambian” porque, si no hay avances en los asuntos comprometidos, no darán su apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno. A su juicio, es mejor que Sánchez lo sepa antes de empezar: “Se lo digo ahora, porque todavía está a tiempo de desistir”, añadió.

Durante su intervención, Nogueras recriminó a Sánchez que en su discurso inicial no haya sido “valiente” y no haya abordado el tema catalán de forma directa tal y como establece el acuerdo firmado por el PSOE y Junts, donde, según recalcó, no se habla de “reencuentro, perdón o medidas de gracia”, sino de una Ley de Amnistía que acabe con la “represión judicial” y que ponga fin a un conflicto histórico “no resuelto”. Antes de su intervenir Nogueras, Junts trasladó al PSOE su “malestar” por el discurso de Sánchez, y eso obligó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a reunirse con la propia Nogueras para reconducir la situación.

Por parte de ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ofreció ayer su “ayuda” a JxCat para evitar que el PSOE les “engañe” con los pactos de investidura: “Nuestro compromiso es que no diremos jamás que la culpa es de ustedes, siempre diremos que la culpa es del PSOE”.

Rufián dedicó la parte final de su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez a lanzar críticas veladas a JxCat por su cambio de estrategia y por sus reproches en anteriores legislaturas a las tácticas de ERC, y le advirtió de que “el cumplimiento de los acuerdos será mucho más complicado que hacer un tuit”. “ERC hace cuatro años puso una música a sonar y todo el mundo ahora la está bailando”, sostuvo el dirigente republicano, que ha ironizado con los logros de Junts para pactar con el PSOE y dejó entrever que muchos de ellos ya los aceptaron los socialistas con ERC, como el reconocimiento del “conflicto político”.

En su respuesta a los partidos independentistas, el candidato socialista se comprometió con Junts a cumplir el pacto suscrito con su formación y le garantizó que en esta legislatura se darán pasos para la “resolución definitiva del conflicto político”. “Cuenta con el compromiso del PSOE y el mío propio para cumplir con el acuerdo”, le dijo Sánchez a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts.

Sánchez reconoció que ha hecho falta “tiempo” y también “oportunidad política” para alcanzar ese acuerdo con Junts. Así, explicó que, tras las elecciones del 23 de julio, tuvieron que decidir si se mantenían firmes en sus posiciones y forzaban unas elecciones que podrían dar a PP y Vox la oportunidad de formar gobierno o abrían una “negociación sincera y honesta”, pese a las “extraordinarias diferencias” que les separan.

En este contexto, destacó que lo que se ha hecho ha sido “transformar las visicitudes en oportunidades” desde el convencimiento de que está demostrado que “ignorar” o “silenciar” los problemas no los soluciona.“Sería hipócrita políticamente negar que tenemos visiones radicalmente diferentes, pero hay algo que nos une como elemento central: el progreso y la estabilidad de Cataluña”, destacó.

Por otro lado, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pidió que el Congreso retire las críticas del portavoz de ERC al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso de Tsunamic Democràtic. Rufián denunció “guerra judicial” por parte de la derecha española y aludió directamente a este juez.