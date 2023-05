Lucha en Madrid por los invitados al acto en honor al Dos de mayo

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo "estará representado" en el acto institucional de celebración del Dos de Mayo, festividad de Madrid, aunque ha lamentado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quiera convertir esta fiesta en "una pelea política".

Así se ha pronunciado Rodríguez sobre la polémica por el protocolo de invitaciones al acto del Dos de Mayo, después de que el PP no invitara al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y sí a Rodríguez, quien, según el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, "no ha querido" asistir.

El PP alega que el ministro de Presidencia "busca ser noticia". "A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío. Yo no sé si eso es lo que pretende el señor Bolaños, una persona que quiero recordar que ha sido el responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta precisamente en el 2 de mayo", ha señalado Serrano.

"Confrontar"

Rodríguez ha aseverado que "están pasando cosas tan importantes en este país y otras tantas que celebrar, como son los avances en materia de empleo, que es lamentable que la Comunidad de Madrid, incluso en un día de fiesta y de confraternización, esté intentando confrontar al Gobierno".

Según Rodríguez, el Ejecutivo estará representado en los actos conmemorativos "porque representa también a todos los madrileños". "Con carácter institucional, por supuesto que participará en ese acto", ha dicho.

Así, recalcó que Ayuso "tendrá muy difícil explicar a los madrileños que quiera convertir su fiesta en una pelea política".