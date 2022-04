Mañueco pone a prueba el primer Gobierno de coalición del PP y Vox

El nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ciñó en su discurso de investidura a su acuerdo con Vox, con matices ante la violencia de género, la visión sobre Europa y el diálogo social, y pidió que se juzgue al futuro Gobierno de coalición "sin prejuicios" y "sin ataques preconcebidos", convencido de que es "beneficioso" para la calidad democrática.

En su discurso en las Cortes de Castilla y León, donde fue elegido con los apoyos de los 31 votos del PP y los 13 de Vox, insistió en que defenderá los principios expresados en la Constitución y el Estatuto. Como "referencias esenciales" de su acción de Gobierno, defendió que el acuerdo entre el PP y Vox refleja "la voluntad" de los electores, busca la "estabilidad para toda la legislatura" y también "asumir" el programa del PP como "opción más votada como base".

Mañueco resumió que confía en disponer de un "Gobierno fuerte, sólido y eficaz para los próximos cuatro años", en cuya gestación agradeció la "voluntad" de llegar a un acuerdo por parte de Vox, personalizado en Juan García-Gallardo, quien se convertirá en vicepresidente.

Con un "y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda: vamos a mantener la ley de la lucha contra la violencia de género", defendió Mañueco la lucha de su Gobierno contra el maltrato machista, a la vez que ha detallado que la comunidad contará con una nueva ley contra la violencia intrafamiliar, que ve "necesarias, compatibles y complementarias". "Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres, ya que ésta no se produce solamente en el ámbito familiar", refirió Mañueco. "No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. Ni mucho menos", aseguró Mañueco, que recibió el aplauso de la bancada del PP cuando garantizó que se mantendrá la ley contra la violencia de género, mientras que los 13 procuradores de Vox no aplaudieron estas palabras.

En materia de memoria histórica, avanzó que antes del 30 de junio su Gobierno va a comenzar la tramitación de "una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia", es decir, que afectará al actual decreto de memoria histórica, que no detalló si se derogará o cómo se verá afectado por esta integración.

Todo el arco parlamentario que conforma la oposición en las Cortes -PSOE, UPL, Soria Ya, UP, Cs y XAV- criticó que Mañueco haya "claudicado" ante el ideario de Vox. El portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, tachó de "desfachatez" que Mañueco hable de víctimas del terrorismo cuando va a nombrar consejero de Cultura a Gonzalo Santonja, quien escribió en 1979 una carta en defensa de uno de los fundadores de HB. Más vehemente fue el ex vicepresidente de la Junta y ahora procurador único de Cs, Francisco Igea, que afeó al presidente popular por alzarse con el "curioso honor" de ser el primero que se "humilla" ante la "peste verde", como denominó a Vox.