Nueva condena para Matas

El ex presidente del Govern balear Jaume Matas ha admitido este lunes ante la Audiencia de Palma haber cometido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración pero ha negado el tráfico de influencias en el concurso para construir el hospital de Son Espases.

En el juicio que se celebra ante la sección primera del tribunal provincial, los otros tres de los acusados han alcanzado acuerdos de conformidad plenos con las acusaciones, pero Matas, aunque ha admitido los hechos de los que está acusado, rechaza que de ellos se derive tráfico de influencias, uno de los tres delitos por los que está acusado.

Al admitir los dos delitos, Matas asume también la petición de las acusaciones de que sea condenado como inductor de prevaricación continuada y fraude a 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, y 7 años y 2 meses de inhabilitación.

Al discrepar de la calificación jurídica y rechazar haber cometido tráfico de influencias, tampoco admite la condena de 1 año de cárcel que piden las acusaciones, así como una inhabilitación especial para cargo o empleo público por 3 años y multa de 31,6 millones (que era el beneficio pretendido por la constructora).

El ex presidente y ex ministro de Medio Ambiente comparte banquillo con la ex consellera de Salud Aina Castillo, el exdirector del Servicio Balear de Salud Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado.

A los cuatro acusados se les imputan delitos de prevaricación y fraude a la administración, y solo Matas está acusado además de tráfico de influencias por irregularidades en el procedimiento para adjudicar la construcción de Son Espases, licitado en 2006 por 778,4 millones de euros.

"Reconozco los hechos del escrito de mi abogado", ha dicho Matas en su breve declaración de unos minutos ante el tribunal.

Están acusados de prevaricación continuada y fraude por concertarse para que la contratación de una empresa por 29.500 euros para valorar las ofertas que concurrían a la licitación la ganara Global PM, la empresa de Peinado.

En cuanto a la acusación de tráfico de influencias es por "las gestiones tendentes a influir en la mesa de contratación del nuevo hospital de Son Espases por Jaume Matas", según recogen los escritos de acusación.

La ex consellera Castillo se ha conformado con 8 meses de prisión a sustituir por multa de 4.800 euros y 10 años de inhabilitación.

El ex director Bertrán ha admitido 12 meses de cárcel a sustituir por multa de 5.760 euros e inhabilitación por 13 años; idéntica pena que el empresario.

Los cuatro deberán abonar una responsabilidad civil de 2.950 euros a la comunidad autónoma por el daño causado al Ib-Salut.

El juicio concluye el jueves

Ante la aceptación de la relación fáctica del escrito de acusación de la Fiscalía, las partes han renunciado a buena parte de la celebración del juicio, que estaba previsto que durase tres semanas y se prevé que finalice este jueves con la presentación de los informes y conclusiones.

Según las acusaciones, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron Castillo y Bertrán para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

Tras la publicación en El Mundo de que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL, Castillo sugirió en un escrito a la mesa de contratación que pidiera un informe al Consell Consultiu sobre la conformidad del procedimiento seguido en la adjudicación.

Entonces se pidieron informes al Colegio de Ingenieros de Caminos y al de Economistas. Si bien al UTE encabezada por OHL obtuvo la mayor puntuación en el informe de Global PM, tras los informes de los colegios profesionales, la adjudicataria fue finalmente la liderada por Dragados, en diciembre de 2006.

Para rebajar las peticiones de condena, la Fiscalía ha tenido en cuenta la admisión de los hechos, la reparación del daño y la atenuante de dilaciones indebidas por unos hechos que ocurrieron hace 13 años. Antes pedía 4 años y 6 meses y 16 años de inhabilitación para Matas; para Castillo 15 meses de prisión e inhabilitación por 12 años; para Bertrán, 3 años de prisión y 8 de inhabilitación, y para Peinado, 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación.

El ex presidente balear ha llegado a la Audiencia en un furgón policial desde la prisión, donde cumple la condena de 3 años y 8 meses a la que fue sentenciado en el caso Nóos.