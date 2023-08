El PNV rechaza un Gobierno del PP y avisa de que queda "mucho rodaje" para uno del PSOE

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene posibilidad de ser investido presidente porque "no hay vía" para que los jeltzales le respalden, pero ha advertido de que a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le queda "mucho rodaje".

"No hemos empezado ni siquiera a hablar con él", ha asegurado. En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y a la cadena SER, Esteban, que esta tarde se reunirá con Felipe VI dentro de la ronda de contactos para proponer a un candidato para la investidura, ha considerado que estas reuniones del monarca son "un poco precipitadas".

"Es evidente que no tiene posibilidades de salir adelante la candidatura de Feijóo. Ahora bien, la otra candidatura, la de Sánchez, todavía necesita mucho rodaje para poder decir que está en una situación de ir adelante con la investidura, de manera que consiga los votos necesarios", ha reiterado.

PP con Vox

"Verdaderamente no ha habido unas conversaciones mínimas para poder discutir y preparar la investidura. Por lo tanto, poca cosa se le puede decir en estos momentos", ha indicado. A su juicio, para tener "un conocimiento más profundo de dónde se podría llegar, de cómo está la situación y si habría posibilidades reales de una investidura de alguien, quizá debería esperar y hacer otra nueva ronda".

En una entrevista en la Cadena SER, el portavoz nacionalista ha asegurado que su partido no ha participado todavía en ninguna negociación de cara a la investidura de algún candidato y ha dejado claro que no apoyarán al popular Alberto Núñez Feijóo porque el PNV no estará "en cualquier combinación en la que sea necesario Vox".

Ha considerado que "hoy por hoy" ningún candidato tiene los apoyos suficientes para afrontar una investidura y que para alcanzar un acuerdo lo que hace falta es "un tiempo de maduración" y no afrontar una "investidura flash como si hubiera una mayoría clara". Ha reconocido que se puede ir a un escenario de unos meses sin nuevo gobierno, pero ha advertido de que "probablemente" no sea la mejor opción "meter presión" a los partidos para acelerar el proceso.

Sin negociaciones

Para Esteban, que el Rey proponga este martes un candidato para "precipitar todo" no quiere decir que haya más posibilidades de que la investidura sea "exitosa"; "probablemente no", ha afirmado. "A no ser que se quiera presionar a los partidos, no le veo mucho sentido", ha reiterado Esteban, que ha asegurado que en las conversaciones para la constitución de la Mesa del Congreso no se habló de la investidura.

En este sentido ha dicho "rotundamente" que no han hablado "nada" con el PSOE sobre un posible apoyo a Sánchez y ha aclarado que lo primero que debe pasar es que les llamen y les expliquen "qué quieren hacer con la legislatura y con qué apoyos".

Esteban ha reconocido que ha hablado con el PP pero que en esas conversaciones le ha explicado a los populares que no consideran a Vox un partido democrático, que en la formación de Santiago Abascal se sienten "orgullosos herederos del régimen franquista y dictatorial" y que, por ello, "algo en lo que sea necesario Vox para construir un gobierno" el PNV no va a tener "nada que ver".