El PP pide a García Page los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha salido al paso de las declaraciones vertidas este jueves por el presidente regional, Emiliano García-Page, al respecto del posible papel de Junts a lo largo de una hipotética legislatura comandada por Pedro Sánchez; y le ha retado a que los ocho diputados que el PSOE cosechó en las cinco circunscripciones castellanomanchegas el pasado 23 de julio voten al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, decantando la balanza hacia los 'populares'.

Primero era García-Page quien desde Pamplona, donde ha asistido al pleno de investidura de María Chivite como presidenta navarra, aseguraba que "comienza ahora la negociación de la investidura" para el Gobierno central, indicando que "Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España y mucho menos lo que no puede ser es que el que decida".

A su juicio, "eso es lo controvertido, lo perverso del resultado diabólico que arrojaron las urnas". "La votación del Congreso no deja de ser el trámite para que se dé comienzo a las negociaciones y eso nos tiene a todos en vilo, por no decir muy preocupados", ha señalado. Y ha señalado que "autodeterminación se diga en gallego, en vasco, en catalán o en español, autodeterminación no puede haber; antes que eso tiene que haber muchas elecciones".

A estas afirmaciones respondía Paco Núñez desde su perfil público en Twitter, en un mensaje recogido por Europa Press: "Las pilas del mando a distancia las tienen los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, y con su voto pueden hacer que los botones del mando dejen de funcionar. En la investidura tendrán otra oportunidad para pasar de las palabras a los hechos", ha rematado.