El PP asegura que el Gobierno "solo puede salir derrotado o humillado" del pleno

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles ante los tres decretos que se someterán a votación en el Pleno del Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez "solo puede salir derrotado o humillado", siendo cualquiera de las dos "lamentable".

El Pleno -que se celebra en el Senado por las obras en el Congreso- afronta el debate y convalidación de tres decretos: uno sobre medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional; otro sobre las medidas anticrisis para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania y Oriente Próximo; y un tercero relativo a la digitalización de la Administración de Justicia. Por el momento, y pese a intensas negociaciones en las últimas horas, Junts se mantiene en el no a esos tres decretos.

El Ejecutivo contactó el domingo y lunes con el PP para reclamar su apoyo, pero los 'populares' le trasladaron su rechazo y solo estarían dispuestos a abstenerse en el decreto anticrisis y se aceptan sus rebajas del IVA a carne, pescado y conservas, se deflacta la tarifa del IRPF y se mantiene de IVA a la luz y el gas en el 5%. En declaraciones a los medios en el pasillo del Senado, Tellado ha cargado contra el Ejecutivo de PSOE y Sumar: "El Gobierno solo puede salir o derrotado o humillado por sus propios socios. En cualquier caso será una imagen bastante lamentable".

Llamadas previas

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que el PP ha sido "muy claro" y ha señalado que sus medidas son las que "benefician de verdad a los españoles". Así, ha señalado que piden "bajar el IVA a la carne, al pescado y a las conservas, deflactar el IRPF y que el IVA de la luz y el gas no suba", que suponen "subidas de impuestos para los españoles".

La número dos del PP ha señalado que ese planteamiento "lo conoce el Gobierno hace semanas" porque "se lo trasladó Feijóo a Sánchez en el encuentro que mantuvieron en el Congreso el pasado 22 de diciembre. "Y por lo tanto, si realmente quieren que a España le vaya bien, ahí tienen la posibilidad de hacer algo positivo para España", ha agregado.

Gamarra, a quien el domingo pasado telefoneó el ministro Félix Bolaños para pedir el apoyo del PP a los decretos, ha afirmado que no ha recibido más llamadas del Gobierno. "La verdad es que no", ha confirmado cuando le han preguntado los medios tras asistir al desayuno de Alessandro Salmen, organizado por Nueva Economía Fórum. Por su parte, el presidente de los populares ha confirmado después a los medios de comunicación en los pasillos del Senado que el Gobierno no les ha llamado en las ultimas horas y que va a ser un día muy largo.

Según fuentes del PP, a "una posible derrota parlamentaria que está por ver hay que sumar una derrota social y de autoestima que ya se ha infringido al Gobierno porque todo el país sabe que si Sánchez saca adelante estos textos será haciendo de nuevo cesiones vergonzantes a sus socios". "Ya han perdido una vez. Queda por ver si pierden una segunda", han señalado las mismas fuentes, que han advertido que el hecho de que hoy se levante el país "sin saber si mañana sube o no el IVA de la luz por culpa del decreto del Gobierno que plantea esa subida es una muestra de la debilidad de Pedro Sánchez".