El PP critica que Vox utilice la acusación popular para hacer política

Al ser preguntado si el PP se plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular, García Egea ha recordado casos de "presuntas acusaciones contra líderes políticos" ejerciendo por partidos que han llevado a cabo la acusación popular.

"Si hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para hacer política, pues es algo que hace daño a la Justicia y a nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos no deberíamos dedicarnos a esto sino que deberíamos dedicarnos a legislar y a mejorar la vida de la gente, y que a la Justicia se la respete dejándole el margen que constitucionalmente tiene para impartir sentencias y ley en base al ordenamiento jurídico que nos hemos dado", ha proclamado García Egea.

Así se ha pronunciado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP poco después del arranque del juicio por el procés en el Tribunal Supremo. En las filas populares no ocultan su malestar ante el hecho de que Vox, que ejerce como acusación popular, convocara este martes una "rueda de prensa a las puertas del Supremo" .

Abascal denuncia que "el golpe sigue vivo"

El lider de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes a su llegada al Tribunal Supremo donde el partido ejerce la acusación popular contra los lideres independentistas que son juzgados por el procés que el hecho de "que el presidente de la Generalidad de Cataluña esté entre el público y no en el banquillo de los acusados" en el juicio "es una demostración de que el golpe sigue vivo". Acompañado por el secretario general del partido y abogado de la acusación popular en este juicio, Javier Ortega Smith,y el vicesecretario de asuntos internacionales Iván Espinosa, Abascal, que no siguió el juicio desde la Sala, ha sido recibido con una gran expectación mediática. En una breve declaración sin preguntas, ha afirmado que "en España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales, los fiscales y la Corona" ya que en su opinión, se ha llegado a esta situación por la "inacción sistemática de los distintos gobiernos de España". En este contexto, ha señalado "muy especialmente" la "inacción del Gobierno de Mariano Rajoy", que según ha dicho, "no fue capaz de sofocar el golpe de Estado" frente a lo que Vox "se vio en la obligación de acudir a los tribunales".